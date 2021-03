La primera sesión del debate de investidura de Catalunya, en directo

08:46 h

"Los interiores de la hostelería son uno de los lugares con mayor riesgo para la infección por coronavirus y su cierre es una de las medidas más eficaces", señala el epidemiólogo Usama Bilal, profesor en la Universidad Drexel, en Filadelfia (EEUU) como principal conclusión del estudio que firma junto al también epidemiólogo Pedro Gullón y el médico de Atención Primaria Javier Padilla-Bernáldez. El trabajo se apoya en las evidencias aportadas por la literatura científica hasta ahora.

"Además, ese cierre nos ayuda a no tener que tomar medidas mucho más duras —añade Bilal— como confinamientos o cierre de otros negocios, que es realmente el objetivo: no tener que tomar medidas que sean disruptivas con la sociedad". Ya que los estudios que se han hecho hasta el momento se han realizado en lugares con incidencias muy dispares, no se puede concluir con qué incidencia acumulada es más aconsejable recomendar el cierre del interior de los bares y restaurantes, pero sí que debería hacerse "cuando la incidencia esté media o alta". Antes de llegar a ese punto, explica el epidemiólogo, cuando las incidencias son aún bajas, "es importante tomar las medidas de limitación de aforo".