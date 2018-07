¿Por qué nos debería importar que destruyan esta pequeña aldea beduina?

En el preciso momento que escribo estas líneas se está demoliendo la comunidad beduina de Khan al-Ahmar, a escasos kilómetros de Jerusalén Este, en el territorio Palestino ocupado. Me invade la impotencia y una profunda tristeza. Prácticamente 10 años de lucha que han terminado en el peor de los escenarios: la transferencia forzosa de 180 personas a las cuales se les ha dejado desprovistas de todo derecho, a las que de nuevo se las arranca mediante la violencia de sus tierras.

Khan al-Ahmar es una minúscula aldea formada por chozas y estructuras temporales y rodeada de asentamientos ilegales de colonos israelíes. En ella habita la tribu Jahalin, formada por 180 miembros, originalmente pastores nómadas del valle del Jordán que fueron expulsados tras la guera árabe-israelí de 1948 del desierto del Negev a Cisjordania.

Para paliar la falta de infraestructuras educativas en la zona que obligaban a los niños y niñas beduinos a recorrer largas distancias diarias, el lider de la comunidad beduina, Abu Khamiss, apoyado por la ONG italiana Vento di Terra decidió construir, en junio de 2009, una escuela con adobe y neumáticos de vehículos usados. Al no poder obtener un permiso de construcción – Israel los deniega un 97,8% de las veces – tuvieron que construir la escuela sin el permiso. Un mes después de su apertura llegó la primera orden de demolición emitida por la Administración Civil israelí. Entonces comenzó un tortuoso camino legal, en el que apelación tras apelación consiguieron posponer la fecha de demolición. En 2011, al riesgo de demolición se unió la amenaza de traslado forzoso de la comunidad.

He visitado la aldea en numerosas ocasiones, cada vez que he ido a Palestina he llevado a políticos y periodistas a conocer su situación. La escuelita de Khan al-Ahmar se había convertido en un símbolo de la resiliencia Palestina y de la lucha por la educación de los niños y niñas palestinos.

Siempre he admirado a Abu Khamiss, su enorme hospitalidad, su fuerte determinación para salvar su comunidad, su firme convicción de la necesidad de educar a los niños y niñas beduinos. Su paciencia sin límites. Siempre me ha recibido con una enorme sonrisa y siempre bromeando para quitarle dramatismo a su crítica situación. En mi última visita, le noté derrotado, enormemente cansado, no nos dijimos nada, pero enseguida entendí que había perdido la esperanza. Supe que ese día sería la última vez que me sentaría a disfrutar de su hospitalidad y a aprender de su inmensa sabiduría beduína.

Abu Khamiss sabía perfectamente lo que significaba la destrucción de comunidad y por eso se ha desvivido durante años para evitarlo. La destrucción no solo significa que su comunidad se va a ver transferida forzosamente a otro lugar o que sus niños y niñas vayan a perder su escuelita y con ella su derecho a la educación. Él era plenamente consciente de que la destrucción de su comunidad significa el avance de los asentamientos ilegales de colonos.

La destrucción de Khan al-Ahmar no es un hecho aislado. Todo ello forma parte de un plan israelí para construir miles de nuevas viviendas y conectar los asentamientos de colonos con Jerusalén. Con la implementación de este plan, la presencia palestina en la zona se debilitará y Jerusalén Este, y sus habitantes, quedarán desconectados para siempre del resto de Cisjordania. Abu Khamiss ha hecho un esfuerzo titánico por mantener a Jerusalén Este como la futura capital del pueblo palestino. Hoy este sueño está siendo demolido junto a las chozas y la escuela del pequeño poblado de Khan al-Ahmar.

Raquel Martí, Directora ejecutiva de UNRWA España

