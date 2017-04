El Parlamento andaluz comunica a la diputada no adscrita Carmen Prieto que no le corresponde despacho

El Parlamento andaluz ha comunicado a través de un escrito a la diputada no adscrita y exparlamentaria de Ciudadanos (Cs), María del Carmen Prieto, que no le corresponde ningún despacho "con carácter individual", tal y como había solicitado, y que debe abandonar el que ha ocupado hasta la fecha en las dependencias de Cs antes de que finalice el presente Pleno del Parlamento.El Parlamento andaluz ha comunicado a través de un escrito a la diputada no adscrita y exparlamentaria de Ciudadanos (Cs), María del Carmen Prieto, que no le corresponde ningún despacho "con carácter individual", tal y como había solicitado, y que debe abandonar el que ha ocupado hasta la fecha en las dependencias de Cs antes de que finalice el presente Pleno del Parlamento.

Así lo ha indicado la propia Prieto, a través de su cuenta personal de Twitter, donde dice "Ciudadanos y Juan Marín me echan del Parlamento con malos modos y la ayuda del PSOE", ha afirmado la diputada, quien ha denunciado la "falta de respeto" que se está teniendo con "una parlamentaria por Málaga".

En la comunicación remitida a Prieto y firmada por el letrado mayor de la Cámara, Javier Pardo, se explica que la Mesa del Parlamento, en su sesión celebrada este miércoles, ha conocido su solicitud de asignación de un despacho para realizar su trabajo "en condiciones de igualdad respecto al resto de diputados de este Parlamento".

Este órgano comunica a Prieto que "la puesta a disposición de espacios y medios materiales suficientes" corresponde, según el artículo 25.1 del Reglamento, a los grupos parlamentarios "por lo que la Mesa no puede acceder a asignarle un despacho para realizar su trabajo en condiciones de igualdad respecto de los diputados de este Parlamento".

Asimismo, indica que "la asignación de despachos con carácter individuales vienen restringiéndose por razones materiales a los casos de aquellos diputados que ejercen además otras funciones previstas en el Reglamento (Presidencia de la Cámara, miembros de la Mesa, presidencia de comisiones o demás análogos)".

DISPONE DE UNA "OFICINA MÓVIL"

La Mesa del Parlamento añade que, en todo caso, debe tenerse en cuenta que entre esos medios materiales necesarios para el ejercicio de su función, todos los diputados disponen de una 'oficina móvil' (integrada por un terminal móvil, un ordenador portátil o tablet), con cargo al presupuesto del Parlamento, para realizar adecuadamente las tareas propias de su condición parlamentaria.

"Todo ello, sin perjuicio de que, en el caso de que existiera alguna disponibilidad, pudiera eventualmente asignársele el despacho que solicita en las condiciones que determine la Mesa de la Cámara", se señala en el citado escrito remitido a la diputada no adscrita.

Seguidamente, se expone que una vez producida su baja en el Grupo

de Cs y adquirida su condición de diputada no adscrita, "esta Mesa ha accedido a concederle un plazo, que finalizará inmediatamente después de concluida la sesión plenaria convocada para los dias 19 y 20 de abril del corriente, al objeto de que pueda recoger de la dependencia que ha venido ocupando hasta la fecha toda la documentación, pertenencias y demás efectos personales que sean de su propiedad, pudiendo solicitar a tal fin la asistencia de los Servicios de la Cámara".

Si bien, transcurrido el plazo previsto para el traslado de sus efectos personales sin haberse procedido al mismo, "los propios servicios del Parlamento procederán a realizarlo de oficio, custodiando tales efectos en la dependencia que se determine, cuya ubibación y forma de acceso se le indicará en el momento que usted lo requiera".