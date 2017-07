La tretzena edició de la UPEC engega parlant de poder, habitatge i educació

El poder, l’habitatge i el model educatiu van ser els temes que van centrar la primera jornada de la tretzena edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), que es va celebrar a la seu central de Comissions Obreres, a Barcelona, aquest dimecres 5 de juliol. El paper del poder a la nostra societat va ser analitzat pel periodista Albert Om en la conferència inaugural, i també va ser present en l’acte que va tancar la primera jornada de la UPEC, la presentació de llibre “Esperant els robots. Catalunya, Espanya, Europa: reflexions sobre l’endemà”.

El rector de la UPEC, Jordi Serrano, va saludar els assistents amb un discurs farcit de cites, entre elles una de Francesc Pi i Margall: “La meva sobirania és l’autonomia de la meva intel·ligència”. Amb tot, a qui més va citar Serrano en la seva intervenció va ser al filòsof italià Antonio Gramsci, de qui prové el lema d’aquesta trobada: “En l’interval sorgeixen monstres”. A ell va recórrer per demanar ‘optimisme de la voluntat’ en uns moments actuals que, al seu entendre, “són de gran il·lusió i incerteses”. En la vessant positiva del present va posar polítics com Manuela Carmena, Jeremy Corbyn i Bernie Sanders i, per acarar una actualitat que va definir com ‘desafiament social i nacional’ va fer un cant a tolerància entre federalistes i independentistes.

En la seva conferència “I en l’interval, qui té el poder?’, Albert Om va fer un repàs de les diferents característiques d’aquest factor. Segons va dir, el poder és un mal que no vol soroll, endogàmic, pretén passar desapercebut, no vol cap canvi i té por. Va esmentar enquestes que indiquen que els ciutadans creuen que manen tant els bancs com els governs i va sortir en defensa dels polítics i els periodistes que, al seu entendre, reben excessives crítiques, malgrat que n’hi ha que se les mereixen. Tant uns com altres tenen, però, segons ell, un paper determinant en l’etapa que viu Catalunya en aquests moments.

Sota el lema “Desnonats de la ciutat”, Helena López, redactora de ‘El Periódico’, va moderar la primera de les taules d’aquesta UPEC, en la qual van participar Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC, Lucía Delgado, cofundadora de la PAH i membre del grup promotor del Sindicat de Llogaters, i Oriol Nel·lo, geògraf i professor de la UAB. Irene Escorihuela va denunciar que els tribunals de justícia solen anteposar el dret a la propietat al dret a l’habitatge i que els especuladors han descobert que els lloguers es poden convertir en un nou nínxol de riquesa, a costa dels drets dels ciutadans a un habitatge digne.

Lucía Delgado va aprofitar per explicar en la seva intervenció l’acció de la PAH per recuperar sis habitatges per famílies vulnerables al número 477 del carrer Aragó, el passat cap de setmana. Va destacar especialment la solidaritat demostrada per les veïnes contra l’empresa Norvet, que va comprar el bloc amb la voluntat de fer-ne fora els llogaters. Finalment, Oriol Nel·lo va fer, pràcticament, una classe magistral en la qual va repassar els motius de la segregació urbana dels ciutadans i, tot i que va reconèixer que la defensa dels drets a l’habitatge i a la ciutat és cada cop més difícil no s’hi ha de renunciar, i s’ha de fer alhora des de l’àmbit polític i el social.