El último Consejo del año aprobará la Ley de Apoyo Garantizado para personas con discapacidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pisado el acelerador en las dos últimas semanas del año en cuanto a la remisión a las Cortes regionales de las normativas más urgentes pendientes de tramitación. Así, la semana que viene, el último Consejo regional tomará en consideración la Ley de Apoyo Garantizado para personas con discapacidad, que recoge la posibilidad de que puedan tener un “plan de futuro” cuando sus familiares o tutores fallezcan. Ha comparecido para anunciarlo el presidente regional, Emiliano García-Page, junto con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Según han reiterado, se trata de la ley “más social” del Ejecutivo: viene determinada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y complementa la Ley regional de Servicios Sociales de 2010.

La nueva norma quiere dar respuesta a la preocupación de las familias que tutelan a personas con discapacidad y además da la oportunidad de articular un mecanismo de planificación conforme a sus gustos y preferencias. De esta manera, la familia se asegura de que las personas encargadas de prestar los apoyos cuando ellos no puedan, van a tener en cuenta los “gustos, sueños, metas, preferencias e intereses” de esa persona, puesto que ya se habrá elaborado de manera anticipada una planificación. Se refiere con ello al denominado Plan Personal de Futuro realizado con el asesoramiento, orientación y mediación de un profesional de referencia -agente mediador-, quien también establecerá un acompañamiento en el proceso de inclusión de la persona y en la mejora de su calidad de vida.

De esta forma, los planes personales de futuro se convierten en “declaraciones de voluntad” de las personas con discapacidad y sus familias para garantizar que serán tenidos en cuenta en la medida de lo posible por los profesionales que elaboren el grupo de apoyo. Además, se establece una importante garantía adicional de apoyo de carácter residencial que necesite la persona con discapacidad en el supuesto de carencia de apoyos familiares.

El anteproyecto también prevé la creación de una oficina regional de protección y apoyo dependiente de las consejerías con competencias en materia de sanidad y servicios sociales que realizará labores de coordinación de las unidades de orientación y apoyo y en la que se ubicará el registro de planes personales de futuro. Finalmente, se establecerá también un sistema de custodia y registro de planes personales de futuro.

Según ha detallado la consejera, hay 140.000 personas en la región con un grado de discapacidad del 33% o superior. La nueva Ley, cuando entre en vigor tras su tramitación parlamentaria, se dirige a aquellas que además de tener ese grado reconocido, necesitan apoyo tutelar. De esta forma, serán unos 35.000 los beneficiarios de la nueva norma.

Presentación de la Ley de Apoyo Garantizado a personas con discapacidad / JCCM

La dotación presupuestaria que se ha incluido en los Presupuestos de 2018 para el desarrollo de esta ley es de 5 millones de euros. Esa partida se destinará a la creación de las mencionadas unidades de apoyo, para la contratación de personal y para la creación de plazas residenciales y de atención especializada. Durante la fase de consulta pública, el texto ha recibido un total de 26 alegaciones, de las que se han incorporado el 80%.

La consejera ha concluido recordando que se trata de un “compromiso personal” del presidente de Castilla-La Mancha y que con ello la región estará a la vanguardia del país en materia de discapacidad.

Por su parte, el presidente ha mostrado su satisfacción por la tramitación de la ley. “Siempre he tenido presente la preocupación vital de tantas familias que a pesar de vivir en un país moderno, no saben qué puede pasar con sus familiares y no se fían de aquellas administraciones que dan tantas muestras de mirar para otro lado”, ha remarcado. Por eso, ha dicho que esta ley “con alma” sirve para decirles a esas familias que “duerman tranquilas” e incluso ha manifestado que solo por conseguir eso “ya se justifica casi toda una legislatura".