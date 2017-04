“La historia de España se puede contar sin herir susceptibilidades, de manera que nos reconcilie”

Toledo contará, a partir de 2019, con el primer parque temático basado en la historia de España. Es una iniciativa privada. Sus promotores son los propietarios de la sociedad francesa Puy de Fou. Desde 1977 cuenta con el segundo parque temático más visitado de Francia después de Disneyland Paris.

Puy du Fou Toledo forma parte de la intención de expansión internacional de lo que sus promotores consideran un “nuevo concepto” alejado de la idea de parque de atracciones al uso y también del “consumismo”, aseguran.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil registraba el pasado 13 de marzo la constitución de la empresa Puy du Fou España Sociedad Limitada declarando el comienzo de operaciones el 7 de febrero de este año. Una empresa cuyo objeto social es el “arrendamiento, gestión y explotación de parques temáticos históricos” así como la “adquisición, explotación y cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial, la “construcción y tenencia de establecimientos de hostelería” y la “promoción, gestión y mantenimiento de inmuebles” así como “otras” actividades que no se detallan. La sede social de la empresa se encuentra en la toledana calle Trinidad, 5 y nació con un capital social mínimo, de tan solo 3.000 euros, teniendo como socio único a Puy du Fou Expertise SAS.

Jesús Sainz Muñoz (Ciudad Real, 1942) es el vicepresidente de la empresa en España. Es secretario General del Círculo de Empresarios y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Empresariales por ICADE. A sus espaldas tiene una amplia experiencia en parques temáticos y en asesorar inversiones extranjeras en España. Asegura que le hace mucha ilusión. “Sobre todo a mi edad. Creo que va a ser mi último gran proyecto y será muy bueno para España y para Castilla-La Mancha. Como manchego estoy muy orgulloso de participar”.

¿Cómo llega un ciudadrealeño a la vicepresidencia de Puy du Fou España?

Jajajaja…Pues…a través de LinkedIn, aunque parezca mentira.

Fue consejero delegado de la Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 1992 y ja presidido, entre otras compañías, el Parque Isla Mágica en Sevilla o el Parque Warner en Madrid. Su experiencia en este campo es amplia…

Sí, así es y me localizaron a través de un mensaje en LinkedIn. No sabían que yo además era de Castilla-la Mancha. Eso fue casualidad. Cuando me llegó el mensaje no le hice caso. No les contesté y me mandaron un segundo mensaje para decirme que venían a verme. Yo no conocía Puy du Fou y creo que conozco algo de parques en Europa y el mundo. Y eso es porque no tiene nada que ver con los parques habituales.

¿En qué se diferencia de esos otros este proyecto?

En los parques temáticos normalmente hay atracciones, con montañas rusas…aunque tengan algo de espectáculo. Aquí no hay ninguna. Son espectáculos en vivo, con muchos actores y grandes efectos especiales. Puy du Fou utiliza mucho la tecnología. Yo digo que es una especie de ‘Circo del Sol’ pero a lo bestia. Además está todo muy bien tematizado, tanto en los espectáculos como en los hoteles, restaurantes, los pueblos medievales…El parque que existe en Francia es una auténtica sorpresa porque uno va caminando entre árboles y, de repente, se encuentra con un ambiente distinto en cada momento. Se pasa de un momento a otro de la historia.

¿En qué punto del proceso se encuentra el proyecto?

Ya tenemos el terreno. Estamos elaborando el primer master-plan del parque ya sobre ese terreno. Hay que aterrizarlo sobre la finca que hemos elegido al lado de Toledo. También se está estudiando qué hitos, qué personajes de la historia de España van a ser objeto de tratamiento en los distintos espectáculos. Eso supone redactar su guión. Tenemos que ir muy deprisa para ir resolviendo. Por ejemplo, hay que solventar cómo se produce el acceso a la finca, cómo llevamos la electricidad y los distintos servicios…

Estamos esperando, ya se presentó hace más de un mes, la declaración de proyecto de Interés Regional. Una vez que la Junta lo conceda, tendremos que presentar el proyecto de Singular Interés, que es como se tramita urbanísticamente un proyecto de estas características. Estamos preparando la documentación.

Se ha hablado de un proyecto respetuoso e integrado en la naturaleza que requerirá un estudio de impacto ambiental…

Lo que vamos a hacer es reforestar la finca. Tiene zonas con arbolado y otras no. Se hará un estudio ambiental pero la idea es reforestar con especies autóctonas, con encinas, pinos…Como ha explicado Nicolas de Villiers, es un parque que tiene a gala el respeto a la naturaleza, hasta el punto que en Francia ha recibido el certificado Green Globe.

¿Ya han comprado entonces las 140 hectáreas necesarias para el proyecto?

Sí, es una finca rústica de una familia a la que hemos comprado 140 hectáreas y una opción de compra adicional por otras 50 más. Ahora tiene un uso agrícola de secano, con algunos olivares pero hay que reforestar.

¿Les preocupa el cambio que va a suponer en el actual entorno natural?

No creo que nadie se queje por reforestar.

El presidente García-Page ha pedido apoyo a la Confederación del Tajo… ¿Hará falta mucha agua? En el parque francés es un elemento indispensable para los espectáculos

No será un parque intensivo en agua. De entrada, todo el agua que se utiliza se recicla. Tendremos una planta de reciclaje propia. El agua no se va a desperdiciar. Obviamente si plantamos árboles, los primeros años habrá que regarlos.

Tendremos algún espectáculo con un lago y habrá evaporación. Consumo habrá. Pero le puedo asegurar que el consumo de agua en este parque será mucho menor que el de un campo de golf. Con una diferencia: un campo de golf da empleo a 30 o 40 personas y aquí hablamos de miles de puestos de trabajo. Lo pueden usar al cabo del año 50.000 personas y me parece mucho. Aquí hablamos de más de un millón de visitantes.

¿La idea es tomar el agua del Tajo?

Lo haremos de donde la Junta o el Ayuntamiento nos indiquen que es el mejor sitio. Es un tema que todavía no está decidido.

En la presentación se ha pedido también apoyo al Gobierno central ¿Ha tenido ocasión de presentar la idea a algún miembro del Gobierno nacional?

No, todavía no, la verdad. Pero lo haremos en fechas próximas, obviamente. Antes tenía que estar todo armado.

¿Qué puede aportar Puy du Fou Toledo?

Creo que es un proyecto muy interesante para todo el país, no solo para Castilla-La Mancha. Va a desarrollar el turismo en Toledo pero el contenido del parque, que es un viaje a través de la historia de España, creo que es de interés para todo el país. Me imagino que va a ser un destino casi obligado para los escolares de toda España. Para que conozcan la historia de manera entretenida y amigable. Eso es lo que han conseguido en Francia. Los franceses salen orgullosos de la historia de su país. Es la capacidad que tiene Puy de Fou de educar entreteniendo.

¿Y cree que eso va a ser fácil en España? Me refiero al hecho de cómo contar la historia sin herir sensibilidades, tal y como tenemos en país si miramos, por ejemplo, a Cataluña

La historia de España se puede contar sin herir susceptibilidades. Al revés. Haciéndolo de una manera que nos una y nos reconcilie a todos. Ese es el objetivo y es lo que va a hacer Puy du Fou. También en Francia tienen algunos problemas y han conseguido superarlos.

Una inversión de casi 197 millones ¿Cómo se va a financiar? Hablaba usted de contar con los bancos y entidades financieras españolas…

Ya se cuenta con entidades francesas y de otras nacionalidades que quieren invertir. Hay bancos franceses que quieren financiar pero como queremos que sea un proyecto franco-español la idea es que haya bancos e inversores españoles. No creo que vaya a ser difícil.

De momento la empresa se ha constituido con apenas un capital social de 3.000 euros…

Eso fue lo que se utilizó para constituirla. Le puedo asegurar que después han venido más fondos para hacer frente, entre otras cosas, a la compra de terrenos. A través de esta sociedad se va a canalizar toda la inversión. La sede estará en Toledo. Desde allí trabajaremos, aún no tenemos oficinas. Hacemos la reuniones en Madrid o Toledo, según convenga.

¿Podemos ya decirle algo a la gente que pueda estar pensando en trabajar en Puy du Fou Toledo?

Hay que esperar pero tampoco al 2019. Lógicamente antes de abrir hay que contratar. Puy du Fou forma a sus trabajadores. Una gran parte son actores. Tiene su propia academia de formación para los espectáculos. Habrá que hacerlo a finales de 2018. Si queremos abrir el espectáculo nocturno en mayo o junio de 2019, unos meses antes empezaremos a contratar personal. También para los restaurantes y otros tipo de servicios.

¿Sabemos cuánto van a costar las entradas?

Sí, costarán algo más de 30 euros. El precio estará por debajo de los precios temáticos clásicos.

El presidente regional ha hablado de una empresa seria que no busca la especulación. Usted es de Ciudad Real. Ya hubo un proyecto frustrado, el Reino de Don Quijote ¿No teme que la gente pueda pensar que va a ocurrir lo mismo?

Hay un aspecto que quiero destacar. Puy du Fou en Francia es una asociación sin ánimo de lucro. Fue un proyecto de Philippe de Villiers y, como él dice, fue un proyecto de amor a su bandera, a su región y a Francia. No era un acto comercial. En esa asociación participa la gente de la zona. Así empezó. Desde luego tiene que haber beneficios. Pero todo lo reinvierten. Aquí no hay reparto de dividendos.

En España es una sociedad, con inversores, y tendrá que tener rendimientos aceptables pero quiero que quede claro que el espíritu es el de una asociación sin ánimo de lucro.