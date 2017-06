Slim destaca el papel transformador de la ingeniería al ingresar en la RAI

El ingeniero y empresario mexicano Carlos Slim ha destacado hoy el papel "transformador" y "significativamente universal" de la ingeniería durante el acto de toma de posesión de su plaza como Académico Correspondiente de la Real Academia de Ingeniería de España (RAI).

En su discurso de investidura, que ha versado sobre la "ingeniería y la transformación social", Slim ha manifestado que "la ingeniería y las tecnologías han permitido el progreso de las sociedades humanas desde nuestros antepasados del paleolítico, con la fabricación de herramientas".

Además, ha añadido que "es la ingeniería la que inició la transformación política y social"; y que junto con la ciencia y la tecnología "la transformación, social, política y económica en todo el mundo fue enorme durante el siglo XX".

Para el presidente de la Academia de Ingeniería, Elias Fereres, la incorporación de Carlos Slim supone un honor para la institución pues, su doble condición de ingeniero y emprendedor de éxito, representa el vínculo con la excelencia de la ingeniería y la empresa mexicana.

"Su incorporación a nuestra Real Academia" contribuirá "a estrechar lazos con el país hermano, y muy especialmente con los Colegios y Academias de Ingeniería de México", en un momento en que la RAI preside el International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS).

Por su parte, el nuevo académico de la RAI ha reconocido que su ingreso en la institución supone "un estímulo para continuar trabajando de manera intensa en esta profesión tan significativa universalmente".

Slin ha resaltado también que "en esta nueva civilización tecnológica, terciaria, de servicios, digital, de la información y del conocimiento", en el que las actividades tradicionales se hacen de manera diferente, se crean también nuevas oportunidades económicas y recreativas para las que se "requiere personal preparado y capacitado".

"Pero sobre todo -ha enfatizado-, que la población tenga buenos ingresos y tiempo disponible para que el desarrollo se retroalimente", antes de concluir diciendo que "la ingeniería continuará siempre transformando y mejorando a la sociedad".

Desde 1965, el ya académico de la RAI ha creado, adquirido y desarrollado empresas líderes relacionadas con el área financiera, la telefonía, infraestructuras, construcción y minería, entre otros, que han contribuido al desarrollo y el empleo en México, América Latina, Estados Unidos y resto del mundo, recuerda la RAI en un comunicado.