Mata critica que algunos comentarios de Compromís del 1-O pueden "enturbiar" el Botànic y Morera considera que son opiniones personales

Los comentarios de los líderes del PSPV-PSOE y de Compromís sobre la jornada del referéndum del 1-O y la respuesta policial han generado tensiones entre los miembros del Gobierno valenciano. El domingo, junto a las duras imágenes de las cargas policiales en Cataluña, la vicepresidenta Mónica Oltra escribía en relación al PSOE que " se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy y ahora se abstienen de buscar una solución. Atado y bien atado". En líneas generales, los portavoces de Compromís exigieron más contundencia al PSOE en sus críticas al Gobierno y a Rajoy.

Preguntado por esta cuestión, el portavoz socialista Manolo Mata ha admitido que este tipo de declaraciones puede "enturbiar un poco" la relación en el seno del Consell del Botànic. "Hoy no puedo abrazar y besar a gente con la que ayer era más amable; a mí no me gusta nada que me insulten y no me gusta nada que insulten a dirigentes de mi partido, sobre todo porque yo no lo hago, y podría hacerlo a veces", ha explicado en el Forum Tribuna Mediterránea.

El también portavoz socialista en las Corts ha criticado la "represión durísima contra los ciudadanos" de este domingo en Cataluña y ha indicado que tanto el presidente catalán, Carles Puigdemont, como el del Gobierno, Mariano Rajoy, "no están capacitados" para continuar. "Ojalá las fuerzas políticas sean capaces de dar una patada a los dos, tanto en Cataluña como en España", ha incidido, para responsabilizarles de la "brecha emocional" que han generado, que es "tremenda".

Desde Compromís, el también presidente de les Corts, Enric Morera, ha tratado de calmar los ánimos justificando que "en el fragor de la batalla se hacen comentarios que después, cuando lo miras son absolutamente improcedentes" . Morera ha indicado que no conoce los comentarios en cuestión pero ha pedido "responsabilidad" y considera que son "personales e intransferibles".

Sobre la posibilidad de que se pudiera resentir el Acord del Botànic, ha negado la mayor, recalcando que es el acuerdo de gobierno "más estable que ha tenido la autonomía valenciana desde su origen y que alguien pueda decir en un momento alguna cosa altisonante no quita el trabajo que se ha hecho" por parte de un Consell "estable, que está trabajando de una forma muy sólida, muy compacta, muy cohesionada para dar solución a la vida de las personas".

"La falta de política nos lleva al conflicto", ha lamentado, para remarcar que la posición de su partido, Compromís, es "que haya político, que se busquen consensos, acuerdos, política en mayúsculas".