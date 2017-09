Los partidos del Botànic blindan con una ley el valenciano en la enseñanza plurilingüe

Tras la judicialización del decreto de plurilingüismo presentado por Vicent Marzà, les Corts asumen la redacción y tramitación del nuevo modelo. PSPV, Compromís y Podemos han presentado este viernes el proyecto de ley para blindar el aprendizaje de valenciano en el sistema educativo.

La versión de los partidos del Botànic elimina los aspectos conflictivos de su antecesor: el aprendizaje por escalones -"chantaje lingüístico", según el PP-. Con el nuevo texto, se fija un mínimo del 25% de horas en castellano, el 25% en valenciano y entre un 15% y un 25% en inglés. A partir de ahí, cada centro elegirá cómo configurar su programa, aunque los incentivos para aumentar las horas de valenciano quedan a la voluntad de cada consejo escolar -en el decreto, era el vínculo con el inglés-.

El nuevo programa comenzará a aplicarse en el curso 2018/2019 en infantil y el primer ciclo de primaria; en el resto de primaria, a partir del curso 2019/2020 y en secundaria y bachillerato a partir del curso 2020/2021, una reducción en el tiempo de aplicación respecto al curso anterior.

El objetivo de la norma, ha explicado Fran Ferri, portavoz de Compromís, es llegar al 50% de horas lectivas en valenciano. "Es un programa de mínimos compartido por todo el territorio", ha explicado el conseller de Educación, Vicent Marzà. Desde Podemos, César Jiménez ha destacado que las revisiones del modelo serán cada dos años en lugar de cada cuatro, una de las aportaciones de su grupo, así como convertirlo en un programa único y no por niveles. Por su parte, Manolo Mata, portavoz del PSPV, ha instado a PP y Ciudadanos a acercarse al consenso: "Si con este texto no somos capaces de ponernos de acuerdo, tenemos un problema" porque "lo que contaminaba el debate ya no está".

Respecto a las acreditaciones del aprendizaja de lenguas, Educación trabaja en una norma paralela para certificar cada nivel en base a las horas de enseñanza. De esta forma, el Consell trata de concluir los frentes judiciales abiertos con respecto al anterior decreto y realizar una norma con el máximo consenso al que estén dispuestas les Corts.