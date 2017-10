Máximo Caturla, exresponsable de Ciegsa: "La palabra sobrecostes está muy tergiversada"

"No es real. Es obvio. Y se demostrará todo". Así se ha defendido Máximo Caturla, mano derecha de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia y exgerente de Ciegsa, de las acusaciones de sobrecostes. Caturla, primero consejero delegado de la empresa pública de construcción de colegios investigada por mil millones de costes aún por justificar, ha defendido su gestión y la de su equipo al frente de la entidad en la comisión de investigación de las Corts.

En tono arrogante y aparente desafío a los disputados, Caturla ha enunciado los archirrepetidos "no me consta", "no me acuerdo" o "no era mi responsabilidad". El exconsejero delegado ha llegado a decir que "no era nadie en la empresa", al ser preguntado por el diseño del nuevo organigrama -se le acusa de la "limpieza étnica" de la empresa con el cambio de Consell, según ha dicho Antonio Montiel (Podemos)-.

Caturla ha considerado que "la palabra sobrecostes está distorsionada y tergiversada" y que lo que ocurre es un lío mediático, propio "de la época de la posverdad". El exgerente se ha mostrado muy "satisfecho", de una gestión "impecable" y "excelente" por parte de los técnicos.

"La cifra que han dado de mil millones de sobrecoste no se la puede creer nadie porque no es real y se demostrará", ha recalcado Caturla, que ha esgrimido que se "ha machacado el concepto de sobrecoste y una cosa que es falsa se convierte en postverdad pero la verdad es que no hubo sobrecostes que no estuvieran plenamente justificados".

En su comparecencia, ha justificado que el diferencial promedio de las todas las obras construidas bajo su periodo, entre el precio de la adjudicación y el coste de ejecución real, está en un porcentaje inferior al 1 por ciento. Otra cosa, ha dicho, son los modificados y los complementarios encargados a posteriori al proyecto inicial para poder atender al incremento que marcó las nuevas ratios de la Logse. Según ha intentado justificar, el retraso en la aplicación de la ley provocó miles de solicitudes en la conselleria de Educación.

Respecto a las grabaciones que le señalan como supuesto recaudador del PP provincial, investigado en el juzgado, ha dicho que le "encantaría esclarecerlos pero mis abogados no me dejan por respeto al procedimiento judicial". Los sobrecostes, ha insistido, son "obra adicional nueva. Mayor coste". "Si tienen alguna duda, tráigamelos y los vemos", ha insistido.