Un restaurant, una llibreria, un auditori i un espai expositiu per a dotar de contingut l'Àgora

"Un ecosistema cultural, no un edifici dins d'un altre edifici", és el projecte del Caixaforum per a dotar de contingut i ús l'edifici Àgora, dissenyat per Santiago Calatrava en la ciutat de les Arts i les Ciències, "com entrar en l'esquelet d'una balena buida". Els responsables de la fundació La Caixa han destapat aquest dijous la maqueta del seu anunciant projecte, un ambiciós model de centre cultural.

Els responsables del Caixaforum han dipositat a mans de l'arquitecte Enric Ruiz-Geli i l'estudi Cloud 9 el disseny i supervisió dels espais. En total, sumaran prop de 6.500 metres quadrats on tindran cabuda concerts, exposicions, tallers i desenes d'activitats culturals. L'edifici està dissenyat per a arribar a la certificació A d'energia eficient, intentant aprofitar totes les fonts naturals.

L'interior de l'Àgora es completarà amb una llibreria, un auditori amb capacitat per a 300 persones, dues sales per a exposicions, un espai familiar i dues sales polivalents en les quals impartir tallers i altres activitats. La primera pedra, segons el director, es posarà en l'últim trimestre d'enguany i es preveu que l'obra finalitze en l'últim del 2020. La col·lecció es nodrirà d'obres del Louvre, el Prat, British Museum o el museu Thyssen, amb els quals la fundació té acords.