Colectivos de precarios se organizan para salir juntos a la calle por el aniversario de la reforma laboral

Varios colectivos de trabajadores precarios, de afectados por la crisis y movimientos sociales están organizándose en torno a ' No más precariedad', un "espacio unitario" con el que llenar de manera conjunta las calles el próximo 10 de febrero, sexto aniversario de la reforma laboral. El enemigo común, han concluido, es la precariedad, con muchas caras diferentes pero que les afecta a todos por igual, según explican desde la Comisión de Comunicación del grupo, que cuenta con perfiles en las redes sociales.

Entre los movimientos que se han adherido ya al movimiento anti precariedad están las Kellys de varios territorios, las Espartanas de Coca-Cola en Lucha, la Plataforma de Eventuales de Correos y la Marea Blanca catalana. En la Comunidad Valenciana, la Intersindical Valenciana está impulsando el movimiento y se reúne este jueves para organizar los actos de cara el próximo 10 de febrero. Por el momento, 'No más precariedad' ha lanzado un manifiesto y un vídeo de presentación.

📽️ Somos las personas afectadas por la crisis, los recortes y el saqueo. Somos mujeres, hombres, pensionistas, jóvenes, gente trabajadora... Pero sobre todo, somos quienes no vamos a permitir que nos sigan precarizando la vida. El #10F llenaremos las calles #NoMasPrecariedad pic.twitter.com/UOP45UPFXl — No más precariedad (@nomasprecario) January 29, 2018

Aurora, espartana de Coca-Cola en Lucha, estuvo en la primera reunión del grupo, en la que se fraguó 'No más precariedad' y que se puso como meta organizar diferentes actos de protesta para este 10F. "Había diferentes movimientos, de todo pelaje, defensoras de las pensiones públicas, de todas las mareas, ... Gente que está hasta las narices de todo lo que está pasando. La gente tiene ganas de calle, de verdad", cuenta. Ella acudió a la reunión "un poco de casualidad", por un amigo activista, involucrado en varios movimientos sociales en Galicia, que venía a esa cita en Madrid.

L@s eventuales de @Correos decimos BASTA a la precariedad, el día 10 estaremos en la batalla @nomasprecario pic.twitter.com/e5iR6vzxqv — PEC (@PECorreos) January 27, 2018

Tuvo lugar el pasado 13 de enero en un local de la Federación de Vecinos de Madrid, "con gente de diversos colectivos para analizar las problemáticas que les afectaban", explican desde la Comisión de Comunicación del colectivo. Entre ellas, también había miembros de Vamos de Podemos –iniciativa para desplegar en la calle "espacios de participación y acción colectiva"–, aunque insisten en que no son los organizadores de 'No más precariedad'. Una de las conclusiones fundamentales de esa primera reunión con "unas 45 personas" fue que "lo que nos afectaba a todos era la precariedad en diferentes ámbitos, no solo laboral, sino que afecta a la sanidad, al acceso a la cultura, a la vivienda... Es un modelo de vida que han impuesto", argumentan en Comunicación.

Ese día 13 salieron con el objetivo de articular manifestaciones y actos de protesta en varias ciudades el próximo 10 de febrero. En Madrid, a Aurora le pidieron que se hiciera con las riendas de las reuniones en la región, "por la experiencia que ya tenía con Coca-Cola en Lucha", pero el espacio no tiene líderes ni grupos protagonistas. "Es un poco anárquico", reconoce la 'espartana'. En cuestión de días les propusieron participar en el vídeo y dar cara a este movimiento. "Cualquier cosa que nos ayude a visibilizar nuestro conflicto, yo me apunto a lo que sea. Me pongo la camiseta y lo que haga falta", asegura la mujer.

Vicent Mauri, miembro de la Intersindical Valenciana, también estuvo en el nacimiento del grupo y ahora organiza varias reuniones para las acciones del 10F. Coincide con el resto en el carácter trasversal del movimiento, "esto no es solo por la precariedad laboral, es en todos los sentidos, por ejemplo aquí tiene mucha fuerza y presencia la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipioteca)", apunta. El espacio pretende dinamizar las protestas en la calle. "Surgió de una manera espontánea al ver que había que activar la lucha social, porque pese a que este ha sido gobierno muy duro, la lucha en los últimos dos años en la calle ha sido muy segmentada, no coordinada. Que era necesario unificar esos problemas", añade Vicent. En la región, tienen mucho peso en los actos "los taxistas y los estibadores", entre otros grupos.

La primera meta para volver a llenar las calles al unísimo de "no más precariedad" es el 10 de febrero, pero los miembros de la iniciativa consideran que debe ser una plataforma que se mantenga en el tiempo y ya tienen idea de añadir actos para "mayo o abril. Por el momento, ya hay acciones organizadas en Madrid (manifestación a las 18 horas), Barcelona (Concentración a las 12h), Valencia (manifestación a las 18h), Málaga, en Alicante, Castellón, Elche, Orense, Jaén y Granada", dicen desde el colectivo. Pero creen que el númeroa umentará porque en estos días son numerosas las adhesiones y las asambleas para sumar actos, de los que informarán a través de las redes.