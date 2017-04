El fiscal Anticorrupción que prefieren los corruptos

1. El recién nombrado Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, intentó detener alguno de los registros de la Guardia Civil en la operación Lezo contra Ignacio González y su presunta “organización criminal”. Los fiscales que llevan el caso se opusieron a la orden de su superior y le pidieron que la pusiera por escrito. Moix firmó la orden.

2. Los fiscales no se rindieron. Invocaron el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, que regula qué debe hacer un fiscal cuando no está de acuerdo con la orden de un superior. Se usa en muy pocas ocasiones, solo en aquellas de gravedad. Con el artículo 27, obligaron a Moix a someter su decisión a una votación con el resto de la junta de fiscales anticorrupción. Allí, según ha contado hoy la SER, el Fiscal Anticorrupción perdió la votación y no pudo frenar la operación contra González con ese registro que quería impedir.

3. Ignacio González tenía el teléfono pinchado. Lo tuvo así durante meses. Las grabaciones van a ser muy útiles, al menos durante el tiempo en que González no sabía que la justicia escuchaba; hasta que recibió un chivatazo. Según figura en una de las grabaciones a otro investigado, González contó a su banda que un miembro del Gobierno le avisó.

3. En otra de las conversaciones, antes de que supiese que su teléfono estaba pinchado, el hoy detenido Ignacio González habló largamente con el exministro Eduardo Zaplana. Ya entonces González temía una investigación penal contra él. En esa llamada, en verano, González ya sabía quién iba a ser el nuevo fiscal Anticorrupción aunque aún faltaban meses para que se conociese su nombramiento, supuestamente. En la llamada, que está grabada, González le dijo a Zaplana que Manuel Moix era una persona próxima al PP, que le conocía bien de sus años en Madrid, y que estaría más tranquilo con él en la Fiscalía Anticorrupción.

4. Es cierto, Moix fue el jefe de una Fiscalía de Madrid muy amable con el PP. Es normal que Ignacio González lo prefiera frente a otros. Frente a cualquier otro, porque como Moix no lo hay. Fue la fiscalía de Moix quien intentó archivar el caso de los espías de Madrid. Fue Moix el que evitó que Rodrigo Rato durmiese en el calabozo. Fue Moix quien impulsó la acusación contra el juez Elpidio Silva por encarcelar a Miguel Blesa. Fue el mismo Moix el que rechazó acusar a Esperanza Aguirre cuando se fugó de los agentes de tráfico. Fue también Moix el que advirtió a los medios que estábamos publicando los Correos de Blesa de que “la mera difusión de esos correos podía tener encaje penal”, en vez de perseguir los delitos que estábamos dando a conocer con esos correos, como las tarjetas Black.

5. La Unión Progresista de Fiscales sabía de esta grabación en la que el detenido Ignacio González elogia a Moix. Antes de su nombramiento como fiscal Anticorrupción, esta asociación de fiscales avisó al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, de que este audio más tarde o más temprano, cuando se levantase el secreto de sumario, se iba a escuchar, y que por tanto Moix no era el más adecuado para ese puesto. Pese a estar avisado de este escándalo –un corrupto elogiando al fiscal Anticorrupción–, Maza decidió seguir adelante con el nombramiento de Moix.

6. Todo esto, que acabamos de conocer, es el enésimo ejemplo de ese “hacemos lo que podemos” que le dijo Rajoy a Bárcenas cuando le pidió ayuda: de cómo el Gobierno utiliza todos los resortes en su poder para proteger a los suyos, para tapar la corrupción. Es tan grave que debería provocar la dimisión inmediata del ministro de Justicia, del Fiscal General del Estado y de este Fiscal Anticorrupción. Es tan grave que provocaría una crisis insalvable en el Gobierno, en cualquier otro país más normal. Es tan grave que no pasará nada, una vez más.