Trump amenaza a China: dice que EEUU estudia cortar relaciones comerciales con quienes hagan negocios con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido a la prueba nuclear de Corea del Norte con un tono belicista, en un mensaje en el que recuerda a Corea del Sur que el diálogo con el régimen de Kim Jong-un no es posible: "Corea del Sur se está dando cuenta, tal y como les advertí, de que sus conversaciones para apaciguar a Corea del Norte no funcionan, ¡ellos (los norcoreanos) solo entienden una cosa!".

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!