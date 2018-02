Carmena suprime los exámenes de idoneidad a músicos callejeros que impuso Botella

Ana Botella impuso un examen de idoneidad a los músicos callejeros que quisieran tocar en Madrid. Desde este jueves, el Gobierno de Manuela Carmena suspende la validez de esa prueba tras aprobar en Junta de Gobierno el nuevo decreto que regula la música en la calle en la capital. Ahora, para actuar en el distrito Centro, los músicos deberán solicitar una autorización semestralmente a través de la web del Ayuntamiento en la que básicamente deben comprometerse a cumplir con el nuevo reglamento.

El concejal de distrito Centro, Jorge García Castaño, ha justificado la suspensión de las pruebas porque generaron "inseguridad". "No dio lugar a más calidad sino lo contrario, más inseguridad en los músicos más profesionales", ha explicado Castaño, "se retiraron de la zona o no actúan en Madrid dando lugar a fenómenos de mendicidad musical", ha añadido.

Con la nueva regulación se establecen zonas de actuación y zonas horarias en el distrito Centro atendiendo a su condición de Zona con protección Acústica desde 2011. Los músicos callejeros podrán tocar en horarios concretos según la división que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en tres zonas del Centro (áreas delimitadas como de uso terciario en las áreas acústicas de la ciudad, áreas calificadas de uso residencial y áreas del Rastro).

El nuevo decreto también establece que el tiempo máximo que un músico podrá permanecer en una ubicación será de una hora para las áreas de uso residencial y de dos en el resto.

En todos los espacios autorizados, la distancia mínima entre intérpretes deberá ser de 75 metros, y de tres metros en relación a accesos a viviendas, locales y salidas de emergencia. No se podrá actuar en los espacios que no permita dejar ese espacio de mínimo tres metros para el tránsito de personas. En el caso de las terrazas, la distancia no podrá ser inferior a seis metros.

Las autorizaciones podrán ser revocadas si no se cumple con la normativa. La Policía Municipal será la encargada de vigilar su cumplimiento pudiendo imponer sanciones a aquellos que infrinjan horarios, ubicaciones o limites sonoros. El Ayuntamiento se da un plazo hasta Semana Santa para que los músicos se pongan al día con esta nueva regulación.;