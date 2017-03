Esperanza Aguirre: "Soy la primera víctima de la corrupción"

Esperanza Aguirre, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha protagonizado una agria entrevista en el programa Al Rojo Vivo de este jueves. Como es habitual en las intervenciones de Aguirre descargó su responsabilidad en los casos de corrupción que han azotado Madrid: "Soy la primera víctima de la corrupción. He tenido corruptos a mi alrededor que me han engañado durante bastante tiempo".

La expresidenta del Partido Popular de Madrid, que tuvo que dejar su cargo por su posible vinculación con los casos Gürtel y Púnica, vuelve a ser protagonista de la polémica cuando los jueces han reactivado la investigación tras nuevos indicios de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Durante la entrevista, en la que tuvo varios enfrentamientos con el periodista Antonio García Ferreras al que acusó de que "le encantan los podemitas", ha admitido que todos los tesoreros del Partido Popular "es bastante más que probable que acabarán condenados".

Sobre la financiación ilegal del PP de Madrid ha asegurado "que no le consta en absoluto". Además, se ha autodenominado como "la única política que ha asumido" las responsabilidades, "sin estar imputada ni tener ninguna culpa ni, por supuesto, llevarme ni un duro". Además ha espetado: "Cuanto tuve el indicio de que los míos era corruptos no me lo podía creer. Ni una tolerancia con la corrupción. Cómo no voy a a saber nada de Gürtel si lo he sufrido en mis carnes".

Sobre los agentes que se encargan de la investigación ha llegado a decir: "La policía no está para pensar, está para investigar y probar".

Aguirre ha admitido que dimitió como presidenta del PP de Madrid porque "el juez que tenía indicios, que eran más que indicios porque mantenía en la cárcel al que era el secretario general, Francisco Granados, durante dos años. Entendí que no había vigilado como podía haberlo hecho".

Sin embargo, la expresidenta del PP madrileño ha señalado que a Granados fue cesado porque perdió "la confianza política, fue en el año 2011. No me olía nada, solo había perdido la confianza política. Ponía verde a otros miembros del Gobierno. De mí no hablaba mal pero del resto fatal".

Respecto al autobús tránsfobo de la organización ultracatólica HazteOir, Aguirre se ha defendido alegando que: "Soy la mayor defensora de los transexuales adultos, me reuní con ellos bastantes veces como presidenta de la Comunidad de Madrid y conseguí que el cambio de sexo se financiara en la sanidad pública".

A la vez, ha asumido que participó en alguna de las manifestaciones convocadas por la organización integrista contra el aborto y que su Gobierno los financió: Sí, lo he leído en la prensa, debían de ser mamandurrias. Creo que fue unos premios en una gala".

"Estoy llena de autoridad moral... ¿Me han dado a mí los madrileños en una rifa la mayoría absoluta? Me la han dado en las urnas", ha contestado, cuando se le ha preguntado cuando colocó a su jefe de prensa, Manuel Soriano, durante su etapa en el Ministerio de Educación como director de Telemadrid.

Este ha sido otro de los momentos más tensos de la entrevista, ya que Aguirre le ha recriminado ha Ferreras que tras ser director de Comunicación del Real Madrid con Florentino Pérez pasara a la cadena de Televisión

Respecto al caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y entonces su manos derecha, Aguirre ha justificado que "siempre ha dado todas las explicaciones del mundo sobre el ático" aunque también ha comentado que comparta testaferro con Enrique Cerezo, empresario que se lo vendió.

Además, negó ha negado que González se hubiera beneficiado de una conspiración policial para beneficiarle: "¡Pobre Nacho! Si tuviera tantas relaciones con el poder no le habrían quitado de candidato".

Sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia bajo su mandato, por el que la Comunida de Madrid ha perdido más de cien millones de euros, Aguirre ha indicado que "el proyecto de Foster ahí está, , cuando haya dinero se podrá construir". También ha asegurado que "todo el mundo estaba de acuerdo con el proyecto" y que el objetivo era financiarlo con "la venta de los edificios donde estaban todos esos juzgados" pero que la crisis económica lo truncó.

A pesar de la manifiesta batalla interna que tuvo contra Mariano Rajoy, Aguirre ha asegurado que "si hubiera querido sustituir a Mariano Rajoy en 2008 me hubiera presentado. Presentarme para derribar del caballo a Mariano Rajoy no se me ha ocurrido".

Sobre la subvención agraria que recibe su marido: "¿Estamos aquí para atacar a mi marido? ¿Por qué no atacamos a Irene Montero que la han puesto como portavoz de Podemos por ser pareja de Pablo Iglesias?".