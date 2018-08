Teresa Rodríguez: "Las manifestaciones del 8 de marzo han hecho mucho más por las mujeres que cualquier ley de igualdad"

La coordinadora de Podemos Andalucía elige a Teresa Vázquez, su madre, para participar en las conversaciones sobre igualdad y feminismo de eldiario.es/andalucia

Es la cuarta entrega de estas conversaciones en las que ya han participado Juan Marín, Antonio Maíllo, y Juanma Moreno.

"Cuando yo era de tu edad eran exageradas las diferencias entre hombres y mujeres", dice Teresa Vázquez

"A veces lo más importante no son los techos de cristal si no eliminar los suelos pegajosos, que no permiten a las mujeres subir", asegura Rodríguez