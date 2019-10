Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias presentan una reconciliación temporal para la campaña del 10N

Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez han escenificado en Jerez de la Frontera la reconciliación entre ambos de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre, tras el rechazo del líder de Unidas Podemos a asumir la marca Adelante Andalucía para las generales. "Andalucía necesita que Pablo Iglesias sea el presidente del Gobierno de este país", ha señalado Rodríguez en su discurso. "Es el depositario de todas nuestras esperanzas el próximo 10N", ha concluido.

Ante un auditorio lleno, ambos han aparecido con un discurso de líneas comunes y apoyo en el que Pablo Iglesias ha recuperado el relato de campaña que ya utilizó para la cita electoral del 28 de abril: la Constitución. Así, ha desgranado artículos de la Constitución española "que no se cumplen" frente a lo que defienden "los que se llaman a sí mismos constitucionalistas": el sistema fiscal progresivo el artículo 31, el derecho al trabajo del artículo 35, el derecho a una vivienda digna del 47, la actualización de las pensiones del artículo 50, y el 128 que la riqueza está subordinada al interés social, frente al 155 que enarbolan otros partidos. Y los ha aprovechado para plantear su programa con el que "enfrentarse a la recesión económica que se avecina" preguntando a Pedro Sánchez, presidente en funciones del PSOE: "¿Los recortes se van a hacer por arriba a través de una reforma fiscal o se vuelven a hacer por abajo?".

De hecho, Sánchez ha sido objetivo de algunas de las críticas del coordinador de Unidas Podemos al recordar que "costó que Sánchez cumpliera la constitución subiendo el salario mínimo interprofesional", y ha anunciado que pedirán una subida mayor. Junto a ello, la derogación de la reforma laboral, la regulación y bajada de los precios de alquiler, una reunión del Pacto de Toledo a puerta abierta a los medios para hablar de la revalorización de las pensiones, o la creación de una empresa pública de energía, que son algunos de los elementos del programa electoral puestos sobre la mesa.

También ha acusado a Sánchez de mantener una postura con Catalunya de cara a un acuerdo entre el PSOE y el PP para que luego los socialistas puedan hacer los recortes que el Ejecutivo ha prometido a la Unión Europea. "Incluso hay división en el propio Gobierno sobre si están con María Jesús Montero o con Nadia Calviño".

En esta línea, otro de los objetivos de las críticas de Iglesias en este acto ha sido el IBEX 35 encarnado en la figura de Ana Patricia Botín. Y la decisión de pedir que los bancos devuelvan "los 60.000 millones de euros que deben a las familias españolas. Si los bancos no perdonan la hipoteca a ninguna familia, ¿por qué el Gobierno tiene que perdonar a los bancos?".

"Tenéis el mismo poder que Alierta o Ana Patricia Botín"

Coincidiendo con las palabras de Teresa Rodríguez, ha mencionado la exhumación del dictador Francisco Franco para calificar de "vergüenza democrática" momentos como "la salida a hombros del dictador" y para hablar de "los ricos de este país". "Han sacado a la momia del Valle de los Caídos -ha dicho Iglesias- y es una victoria de las asociaciones de memoria histórica. Pero los restos del franquismo están en los poderes oligárquicos de este país que hicieron su fortunas en la dictadura y en algunos aparatos del Estado. Los apellidos de los ricos de este país no son resultado del entendimiento y la inteligencia si no de estar cerca de una dictadura. Y son esos mismo poderes los que dicen que Unidas Podemos no pueden estar en el Gobierno". Los poderes que, explica Iglesias, crearon "la brigada patriótica" policial con Villarejo para "crear noticias falsas para perjudicar a Podemos".

El líder de la formación morada ha reconocido su voluntad de gobernar y ha lanzado un reclamo a sus votantes: "El día 10 es uno de esos días especiales en el que cualquier de vosotros tenéis exactamente el mismo poder que Alierta, Botín, Cebrián... usad ese poder" porque "si nosotros estamos fuertes, el PSOE no se atreve a gobernar con el PP porque entonces no vuelven a gobernar en España nunca más". "Demostrad que sí se puede".

Teresa Rodríguez dice que los presupuestos de la Junta "huelen a franquismo" y que Andalucía "necesita" a Iglesias

"Andalucía necesita que Pablo Iglesias sea presidente"

La coordinadora de Unidas Podemos Andalucía y de Adelante Andalucía, por su parte, ha defendido la candidatura de Iglesias durante el acto manifestando que "Andalucía necesita que Pablo Iglesias sea el presidente del Gobierno de este país" y ha desgranado los logros en la negociación con Pedro Sánchez (subida del salario mínimo interprofesional, la subida de pensiones) y ha apuntado algunas propuestas programáticas de la formación como la regulación del alquiler. "Es el depositario de todas nuestras esperanzas el próximo 10N".

Rodríguez ha aprovechado la ocasión para criticar los presupuestos del gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) recién aprobados con el apoyo del partido de extrema derecha Vox, afirmando que "huelen a franquismo". "Hemos sacado al muerto pero ahora hay que sacar al franquismo de las instituciones", ha añadido como ya lo hizo el pasado jueves durante la jornada de exhumación del dictador. La líder de Podemos en la comunidad ha reivindicado que Andalucía no sea "un experimento franquista", haciendo mención a la decisión de fomentar la caza y los toros en las escuelas andaluzas, si no "una Andalucía soberana". El acto ha terminado con el himno de Andalucía cantado a voz en cuello por los asistentes.