La Diputación de Almería, Sole Giménez y Cristina del Valle se unen para visibilizar la violencia machista

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha hecho este martes un llamamiento para visibilizar y luchar contra la violencia hacia las mujeres, especialmente en el ámbito rural donde es importante "romper la zona de confort" que avala los hombres y así revertir esa condición de manera que el reproche se vuelva contra el maltratador. "Un problema que tienes no es para sentir vergüenza en el pueblo o para que no salgas de la casa", ha dicho García ante las mujeres de las zonas rurales que padecen esta lacra.

Así lo ha expresado el máximo representante de la institución provincial en un desayuno organizado con Europa Press Andalucía con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se celebra el 25 de noviembre en el Círculo Mercantil y que ha contado con la participación de las artistas Cristina del Valle y Sole Giménez, quienes han trasladado su perspectiva y experiencias ante la discriminación hacia las mujeres y el maltrato tanto en la sociedad como dentro del ámbito de la música.

El foro, en el que han estado presentes las asociaciones que conforman el Consejo de Mujeres de la Diputación de Almería, ha hecho especial incidencia en la necesidad de involucrar no solo a las mujeres sino también a los hombres en la lucha feminista para una igualdad plena, toda vez que se han destacado las herramientas que desde la administración más cercana se han puesto a disposición para ayudar a las víctimas a "dar un paso adelante" y que se "sientan protegidas" para salir de una situación de violencia.

"Algo estarán haciendo mal las administraciones cuando vemos cada día que nos levantamos que hay una víctima de violencia machista", ha manifestado durante su intervención el presidente de la institución almeriense, quien ha destacado el papel que han de jugar las instituciones "día a día" para "igualar oportunidades" desde todos los ámbitos de cara a conseguir una sociedad "mucho más igualitaria".

El presidente ha agradecido a Cristina del Valle y Sole Giménez su presencia en el acto, ya que ellas son "fuente de inspiración" para una sociedad igualitaria, con lo que ha alabado sus discursos centrados en la necesidad de que la sociedad se ponga al nivel de las leyes "pioneras" que se han conseguido en España así como en el "techo de cristal" que padecen las mujeres en los ámbitos artísticos.

Así, la excomponente de Amistades Peligrosas ha llamado a la "reflexión conjunta" tanto por los logros conseguidos, como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, en la que artistas comprometidas trabajaron para su impulso y dar "voz a las mujeres silenciadas" a través de sus propios testimonios; como para reivindicar cambios en una sociedad que "van muy por detrás de los avances" legislativos y normativos puesto que, a pesar de contar con leyes pioneras en el ámbito, España sigue entre los principales países europeos en el consumo de prostitución, según ha recordado.

"Los asesinatos y suicidios son una realidad de este país, como la violencia vicaria con la que por fin se considera a los hijos víctimas directas", ha señalado Cristina del Valle durante su intervención en la que ha hecho un llamamiento también sobre la "cifra invisible" de 500 suicidios que se dan de media en España por parte de mujeres que padecen un cuadro de violencia psicológica. "Nadie es encarcelado o enjuiciado por ello", ha recalcado.

La intérprete, fuertemente comprometida con el movimiento feminista y animalista, ha recordado que los delitos machistas son de "persecución pública" y, por tanto, no se puede "responsabilizar a las mujeres" por no denunciar su situación, ya que en muchos casos padecen el "síndrome de indefensión aprendida" que les impide tener un "juicio crítico sobre su situación". "No podemos exigirle que sea su protectora, su abogada, su psicóloga y salga de la situación".

Del Valle ha hecho además una reflexión sobre la situación que padecen las mujeres que se ven obligadas a abandonar su hogar ante una situación de violencia. "¿En qué delito en este país las víctimas tienen que esconderse en casas de acogida cuando hay un agresor que es peligros para la vida de esa persona?", ha manifestado antes de asegurar que el "compromiso desde el ámbito político es fundamental para la transformación de esta realidad".

Por su parte, Sole Giménez ha invitado a los hombres a luchar contra el patriarcado porque este es producto del "consentimiento de todos nosotros, hombres y mujeres". "Yo echo mucho de menos en estos discursos a vosotros, a los chicos, a los hombres porque necesitamos que vosotros os impliquéis y que comprendáis la necesidad de la igualdad que nosotras estamos demandando", ha indicado la cantante antes de su intervención, en la que ha hecho un repaso de las desigualdades que se viven en el mundo de la música.

La anterior vocalista de Presuntos Implicados ha incidido en la "invisibilidad" que a lo largo de la historia han padecido compositoras y autoras musicales por el hecho de ser mujer. "Llevo casi 40 años en la música y me di cuenta de que no tenía referentes mujeres con sentido, potencia, y me pregunté como siendo el 50 por ciento de la población, apenas había compositoras o autoras, no solo cantantes, sino músicos", ha asegurado.

La compositora ha asegurado que aún a día de hoy se "ningunea" o se trata "de loca" a aquellas artistas que se han colocado "fuera de la norma" porque no quieren cumplir "con ciertos estereotipos". "Conocemos a los hombres, no a las mujeres. Esto es injusto y tiene que cambiar, tenemos que tomar la conciencia de que ellas existieron y nos han dejado un legado precioso que tenemos que conocer", ha dicho la cantante que con sus dos discos 'Palabra de Mujer' reivindica el papel de la mujer como creadora.

Del mismo modo, ha lamentado que la imagen de la mujer en la música siga "cosificada", especialmente entre las cantantes más jóvenes, con un "estereotipo muy hipersexualizado" en el que son protagonistas "el contoneo, los muslos, la piel y las estrecheces". "Se está haciendo un juego al patriarcado capitalista en el que el cuerpo se convierte en el mejor exponente, parece que el talento no tiene donde tiene que estar. ¿Hay muchos hombres que canten enseñando mucha carne?", ha reflexionado.

Así, y ante el "evidente" techo de cristal del sector, ha incidido en que "no hay mujeres que lideren grandes compañías ni tengan puestos de poder". "Si las grandes compañías están lideradas por los hombres, la visión del hombre sobre la mujer va a ser diferente a la que va a tener una mujer", ha explicado Giménez, quien de otro lado ha valorado iniciativas como Equal lanzada por Spotify para visibilizar el talento femenino en todas las etapas de producción musical.

Ante todas estas reflexiones y mensajes, el presidente de la Diputación de Almería ha expresado el compromiso de la institución para luchar contra la desigualdad y la puesta a disposición de recursos de emergencia como los centros de atención inmediata, en la que se han atendido ya a más de 2.500 mujeres, o los pisos tutelados, en los que se proporciona una alternativa a las mujeres que, con sus hijos, se ven "amenazadas, perseguidas o agredidas por el hombre que las quiere matar o maltratar".

"No conozco a nadie que nazca para ser maltratado", ha dicho durante el cierre del acto el presidente de la Diputación, quien ha abogado por que la sociedad en su conjunto trabaje para facilitar la protección de las mujeres que se ven agravadas únicamente por su género. "Exigimos demasiado a las mujeres que sufren en silencio. No se les puede juzgar por no poner una denuncia, la víctima está sometida a tal presión que es ahí donde tiene que intervenir la sociedad", ha dicho.