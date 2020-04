311.000 andaluces llevan confinados 44 días sin un solo caso de coronavirus en sus pueblos desde el inicio de la epidemia

311.524 andaluces están libres y relativamente a salvo del coronavirus en sus municipios. Es la población total que reside en los 271 pueblos de Andalucía que, según el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, "no han tenido nunca Covid-19". Esas 271 localidades andaluzas "sin un solo caso confirmado desde el inicio de la pandemia" representan más de un tercio del total de los 786 municipios que hay en Andalucía (un 34,4%), según los datos difundidos este lunes por la Consejería de Salud. La población residente en ellos, sin embargo, supone el 3,7% de los 8,4 millones de habitantes censados en Andalucía a 1 de enero de 2019 (datos del Instituto Nacional de Estadística).

El mapa de los pueblos andaluces sin coronavirus es el mapa de la Andalucía vaciada, trufada de pueblos muy pequeños -la práctica totalidad no supera los 2.000 habitantes-, y con accesos por carreteras secundarias, en la mayoría de los casos. También tienen en común una población envejecida, con una media de edad superior a la media andaluza -42 años en 2019, según el INE- y, por tanto, de mayor riesgo frente al avance del coronavirus. Algunos son minúsculos, como Benitagle, en Almería, que sólo tiene 68 habitantes censados; pero otros han logrado mantenerse ajenos a la pandemia con una población más extensa, como Puerto Serrano, en Cádiz, donde viven 6.996 personas.

La Junta de Andalucía trasladó el lunes al Ministerio de Sanidad, que ostenta el mando único en la coordinación de la epidemia, una propuesta para el desconfinamiento en esta comunidad, con un calendario escalonado para la reapertura de negocios y establecimientos. Las misas y ceremonias religiosas se reactivarían este domingo 3 de mayo; los comercios, peluquerías y centros de estética personal, el 11 de mayo; los funerales sin velatorio, el 18 de mayo; los bares y restaurantes, el 25 de mayo; y finalmente los hoteles en la primera quincena de junio.

El presidente Moreno planteó, además, que los 271 municipios andaluces sin contagios de coronavirus podrían adelantar estas fechas de apertura y vuelta a la normalidad, siempre con medidas extra de seguridad, vigilancia, higiene y distanciamiento social. El Ministerio de Sanidad prevé aprobar un desconfinamiento asimétrico, gradual y territorial, usando como medida la provincia, no el municipio. Así lo recordó Moreno el domingo, aunque también barajó la opción de adelantar la apertura "por comarcas", en relación a estos municipios sin incidencias. "Yo lo vería positivo. Esos cientos de municipios que no han tenido efecto ninguno, porque por allí no ha aparecido nunca el COVID-19, podrían abrir antes una peluquería, o un bar o un restaurante. Se podría hacer antes en esos pueblos que han tenido coronavirus cero a lo largo" del confinamiento, subraya el presidente de la Junta.

La gran mayoría de los pueblos sin infecciones de COVID-19 también tienen en común que no son destinos prioritarios del turismo masivo -que es una de las razones prioritarias de la Junta para iniciar el desconfinamiento- y que muchos de ellos se ubican en zonas del interior.

En Almería, una de las provincias con menos contagios y fallecidos, son 58 los pueblos curados de la pandemia (45.335 habitantes); en Huelva, la otra provincia menos golpeada por la crisis sanitaria, son 29 pueblos intactos (32.260 habitantes); en Cádiz, ocho municipios (20.925 habitantes); Granada, una de las más afectadas por el virus, es también la que más localidades limpias contabiliza (73, con 63.087 habitantes); en Sevilla son 17 pueblos con 41.439 habitantes; en Córdoba, 20 municipios sin contagios con 29.457 habitantes; en Jaén hay 28 pueblos limpios con 41.579 habitantes y en Málaga son 37.447 vecinos curados en 38 pueblos.

El Gobierno andaluz se ha resistido durante casi un mes a difundir los datos de contagios por municipios, pese a la insistencia de los medios de comunicación y de los alcaldes (el 60% son socialistas), que reclamaban esa información para poder gestionar mejor la pandemia en sus localidades. Por ejemplo, para saber por dónde debían patrullar los agentes de la Policía Local o de la Guardia Civil, o dónde concentrar los esfuerzos de los servicios sociales comunitarios. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha vuelto a explicar este martes sus recelos a la hora de hacer públicos estos datos, porque estaba convencido de que podrían "estigmatizar pueblos, calles o urbanizaciones", y ha puesto como ejemplo la oleada de rechazo y odio que se vivió en los años ochenta con los contagiados por el VIH.

Junto a este argumento, el Gobierno andaluz también ha defendido que simplemente no podía difundir los datos por municipios, porque el Ministerio de Sanidad se lo prohibía. Aguirre llegó a preguntarlo por escrito al ministro del ramo, Salvador Illa, que le respondió que no era lo recomendable, pero que la gestión y la decisión era del Ejecutivo andaluz. Otras comunidades, como Euskadi o Madrid, llevan informando de los contagios por localidades desde el principio.