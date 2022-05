Global Olive Consulting revoluciona la producción de aceituna de mesa con la digitalización del proceso

Son más de tres lustros centrados en la innovación para buscar la excelencia en la elaboración de la aceituna de mesa. Biólogos, ingenieros, especialistas en medioambiente, entre otros, componen el equipo de Global Olive Consulting, empresa que desde Morón de la Frontera ha transformado la producción de aceituna de mesa, el producto por excelencia de su comarca, ofreciendo, entre otros servicios, un asesoramiento especializado, formación y, sobre todo, nuevas tecnologías para el proceso. Calidad, innovación y sostenibilidad son los tres pilares sobre los que se fundamenta un proyecto que nació para cubrir un importante hueco: aplicar las nuevas tecnologías a esta industria.

La plataforma Teleoliva

De hecho, una de sus mayores apuestas es la plataforma Teleoliva, un exclusivo sistema de supervisión online del aderezo. Permite, por tanto, establecer un control y un seguimiento telemáticos. El respaldo brindado desde el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Serranía Suroeste de Sevilla fue clave para dar este salto. “Fue muy positivo el apoyo del GDR tanto a nivel económico como en la gestión del proyecto”, comentan desde Global Olive Consulting.

Es más, ha sido uno de los proyectos más destacados en modernización y digitalización de las empresas del sector agroalimentario con fondos Leader en el marco 2014-2020. “Teleoliva ha supuesto un revulsivo para el sector, aportando objetividad y precisión. El sector de la aceituna de mesa es muy tradicional y anclado en el pasado, basándose en gran medida en la subjetividad del técnico encargado. Teleoliva ha conseguido objetivizar el proceso de aderezo casi al 100% por lo que los beneficios han sido múltiples tanto económicamente como para profesionalizar al sector”, explican desde la consultora.

“Un cambio en la manera de trabajar”

Teleoliva lleva ya años en el mercado y han ampliado sus clientes más allá de la comarca. En este sentido, apuntan que “ya que han sido muchas las empresas interesadas en implementarlo en sus fábricas, tanto en Andalucía como en Extremadura, y también se ha instalado en países de Sudamérica como Argentina y Perú”. No han dejado de profundizar en mejoras del sistema y están ampliando las funcionalidades de Teleoliva. En paralelo, están inmersos en “un importante proyecto de digitalización completa del proceso de elaboración de la aceituna de mesa”.

Los cambios en los sistemas de producción que proponen no solo contribuyen a reducir gastos, sino también a minimizar el impacto medioambiental, con un menor consumo de agua, ganando tiempo y disminuyendo los residuos. Se trata, además, de la primera consultora de Andalucía que obtiene la acreditación Better Process Control School (BPCS), del Food and Drugs Administration de EEUU, clave para las exportaciones a este destino.

Sus clientes elaboran cada año más de 45.000 toneladas de aceitunas verdes, 1.000 de la negra estilo natural y más de 17.000 de la negra estilo California. Los responsables de este proyecto de innovación en el medio rural resaltan que su apuesta ha supuesto “un cambio sustancial en la manera de trabajar”. Conscientes de que un sector tan importante para la economía de esta tierra debe modernizarse, recalcan que ello “aporta muchos beneficios tanto para la empresa como para el trabajador”.