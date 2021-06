Un cine de San Fernando ocultó durante meses el cierre a sus trabajadores en ERTE

Perder un trabajo siempre es doloroso. Pero que una empresa no vaya de frente con sus empleados y los deje en una incertidumbre permanente es todavía peor. Es lo que ha sucedido con once trabajadores del cine del Centro Comercial San Fernando Plaza, que han pasado de tener un empleo estable desde hace más de una década a estar en un ERTE que puede convertirse pronto en despidos.

Trabajaban en el Cines Plaza de San Fernando y a consecuencia de la COVID entraron en una situación de ERTE por parte de la empresa Mars Restore SL, dueña del cine. Cuando el cine reabrió sus puertas tras el confinamiento, algunos se incorporaron a trabajar y otros siguieron en ERTE. Después del verano, y a consecuencia del incremento de casos, todos volvieron al Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Una empresa agrícola, encargada de un cine

El pasado mes de febrero la empresa Mars Restore SL vende sus activos a Agrax Innovaciones Agrícolas SL, una empresa agrícola de Córdoba, que toma en ese momento la administración de la sociedad con ánimo de liquidarla sin que lo supieran los trabajadores. El movimiento coincidía con que Fortus Partners, dueño del Centro Comercial y por tanto, de los locales donde se ubican los cines, había llegado a un acuerdo con la empresa Cineápolis para explotar los cines. Esta empresa llegaba con su propio personal y no contaba ya con los trabajadores que estaban de la etapa anterior. El traspaso es fruto de un pacto entre Mars Restore y la empresa del Centro Comercial, por deudas previas de la primera.

Nadie informó a los trabajadores de nada de esto. A pesar de contar con un delegado de personal, un representante elegido con la forma jurídica prevista en el estatuto de los trabajadores, ni Mars Restore ni Fortius Partners les hicieron llegar ninguna información. Pero los rumores se extendían por la localidad gaditana de San Fernando y la plantilla solicitó una reunión informativa a la empresa.

La reunión, muy breve, tuvo lugar a finales de mayo. Estuvieron presentes el gerente del centro comercial, José Luis Salazar, el administrador de Agrax y Rebeca Huelva, que era la administradora de Mars Restore. Desde enero, fecha de cierre del cine hasta la reunión de mayo, Huelva había dicho a los trabajadores que iban a regresar a sus puestos de trabajo. Les decía que la nueva administración no conocía el sector del cine y que por ello había contratado a Cineápolis para que lo gestionara y fuera la cara visible.

"En la reunión nos dijeron que nos hacían el favor de dejarnos en ERTE hasta septiembre, en el limbo, y que Cineápolis se había comprometido de palabra y nunca por escrito a que si hacía falta en septiembre podrían tirar de alguno de nosotros. Y que podíamos dejar el CV al Centro Comercial", explica Verónica Pérez, trabajadora del cine. Cineápolis optó por buscar nuevos empleados en San Fernando a través de su gerente, según explica la empresa a este medio, haciendo hincapié en que no tenía ninguna obligación de acoger a los trabajadores que estaban con anterioridad.

Un ERTE irregular y una posible solución

Auxiliadora Moreno, la graduada social que lleva el caso de los trabajadores, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante la posibilidad de que estén en un ERTE irregular. "La jugada limpia habría sido reunirse con cada trabajador para ver cuánto le correspondía, con un despido objetivo por temas económicos. En este caso han dejado a los trabajadores en un ERTE irregular porque la empresa no tiene actividad alguna", lamenta la letrada.

Se atisba una posible solución después de que en el acto de conciliación que tuvo lugar en el CMAC el pasado 21 de junio la empresa Mars Restore haya mostrado su intención de negociar el despido de los trabajadores: "Hemos quedado en ir gestionando el tema de las salidas porque yo tengo que presentar las demandas. Cuanto más alarguemos esto en el tiempo, los trabajadores salen perjudicados", explica Auxiliadora Moreno. "Espero que se pueda llegar a un acuerdo. Han llegado con ganas de negociar y con buena intención para no llegar a juicio", comenta esperanzado José Antonio Rodríguez, el delegado de personal.

Sería el final a muchos meses de dudas y de temores en familias que necesitan saber si cuentan con las indemnizaciones que les corresponde por unos despidos que deben llegar. "Han sido muchos meses pidiendo información sobre quién se hacía cargo del cine y nos decían que no nos podían decir nada, pero también nos decían que no nos preocupáramos. Podríamos haber entendido que nos dijeran que está mal la empresa, no tenemos 15 años", lamenta Verónica Pérez.

"Siempre hemos sido un grupo muy entregado y el mayor palo ha sido el maltrato, nos sentimos traicionados. Después de muchos años haciendo de todo, es muy triste acabar así", comenta Rafael Colchón, otro de los trabajadores.

La mediación de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada (PSOE), es otro motivo para confiar en una pronta solución. La regidora ha convocado a los trabajadores y les ha hecho saber su intención de colaborar hablando con todas las partes implicadas para que las negociaciones se agilicen.