Cómo crear una comparsa: un taller donde el Carnaval de Cádiz entra en el mundo universitario

Cómo crear una comparsa. Nada más y nada menos. La Universidad de Cádiz se adentra en el mundo del Carnaval con un taller de 60 horas en el que se profundizará en las claves para dar a luz una de las modalidades más exigentes de la fiesta gaditana. Con este taller se da un paso más en la consolidación de la Cátedra de Carnaval de la Universidad de Cádiz. Un curso de 15 sesiones que abarca los diferentes procesos creativos más importantes a la hora de hacer una comparsa: historia, música, escritura, interpretación y puesta en escena.

Se desarrolla desde el 4 de febrero hasta el 27 de mayo en la Facultad de Filosofía y Letras y cuenta con la dirección de Alberto Ramos Santana, Catedrático de Historia Contemporánea y Director de la Cátedra de Carnaval de la UCA, y la coordinación técnica de David Medina Tamayo, licenciado en Psicología, Animador Sociocultural, y Técnico de Acción Solidaria de la UCA. Además es autor y componente de agrupaciones callejeras. Al frente del taller como coordinador y docente está Miguel Ángel García Argüez, licenciado en Filología Hispánica, escritor, poeta, músico y autor de comparsas.

"La UCA tiene una cátedra de Carnaval desde hace unos años. Planteé el proyecto de talleres y empezamos con algunos muy básicos tocando diferentes cuestiones. La respuesta fue buena y hemos ido repitiendo. Nos planteamos hacer algo más extenso para analizar los procesos creativos y dimos el paso de la comparsa porque Miguel Ángel lleva muchos años haciendo talleres y tiene las herramientas metodológicas y el conocimiento teórico y práctico", explica David Medina.

Lo popular en la Universidad

La aceptación ha sido grande a pesar de la pandemia. Se ha llenado el cupo de alumnos y supone un paso más para acercar la cultura popular a la Universidad. Medina ya tiene experiencia al respecto. "Cátedra de Carnaval hay una en Barranquilla y creo que otra en Montevideo. La de Cádiz es la tercera y es verdad que ha habido críticas en el ambiente universitario, pero la cultura popular ya está entrando en la Universidad. Lo ha hecho el flamenco, aunque también con su controversia. Todo lo que sea llevar lo popular al mundo académico genera críticas en los dos lados: unos piensan que el Carnaval no se puede enseñar y otros creen que el Carnaval no tiene nivel para formar parte de lo universitario".

Elena Merino es de Madrid y está inscrita en el taller. Es la directora de la Escuela de Idiomas de la UNIR y su relación con el Carnaval se remonta a hace 10 años. Se empezó a vincular con esta fiesta a través de mundo académico. "Hice mi tesis doctoral sobre el Carnaval de Cádiz y tengo una estancia en la Universidad de Cádiz. La Cátedra me ha propuesta venir un año para aprender del entorno y de los talleres y el de comparsa es perfecto porque estoy estudiando el mundo de las comparsas".

Conoció el Carnaval gaditano en su versión callejera. "Llegué en tren sin saber nada y me hablaban de las cuatro modalidades como si me hablaran de Narnia. Llegué y aluciné, sin tener ninguna referencia previa. Mi papel ahora es terminar mi tesis. ¿Hacer una comparsa? Yo a eso le tengo mucho respeto. Una vez hice un romancero con unas amigas y nos lo pasamos pipa".

Un tercio de los inscritos son de Cádiz capital, un tercio de la provincia y el resto, de fuera. Hay aficionados del Carnaval que quieren tener un acercamiento mayor a la modalidad de la comparsa, gente que se está iniciando en el mundo creativo y otros que desean mejorar su aportación a la fiesta.

¿Se puede aprender a hacer una comparsa?

La gran pregunta que se plantea es si algo que ha sido tradicionalmente espontáneo como crear una comparsa se puede aprender de forma académica. "No existe nada innato más allá de lo puramente biológico. Todo lo cultural es adquirido. El Carnaval se puede aprender como cualquier otra disciplina humana. Es cierto que al ser un arte popular no reglado las técnicas son más difusas y se transmiten de una manera mucho más laxa u oralmente. Como profesor es un problema porque hay que explicar cosas que no están explicadas. Cosas que en Cádiz todo el mundo sabe o intuye, pero conceptualmente no están claras. Uno de mis retos es sistematizar ciertas técnicas que conozco por mi experiencia como autor y como aficionado", explica Miguel Ángel García Argüez.

Las referencias en el curso serán las agrupaciones más reconocidas y más premiadas que han marcado tendencias. Ahí tendrán mucho que decir las Masterclass que darán dentro del taller personas fundamentales del Carnaval gaditano como Jesús Bienvenido, Antonio Martínez Ares y Javier Bohórquez. La creación musical, literaria y la organizativa tendrán cabida en un temario extenso y muy exigente.

"Es un taller creativo y práctico, pero la finalidad no solo es lanzar nuevos autores y autoras; sobre todo la finalidad es formar un público más crítico y más sabio a la hora de valorar la riqueza del Carnaval en general y de la comparsa en particular", resume Miguel Ángel.