El campo se para en Huelva para exigir inversiones hídricas: “Sin agua no hay futuro”

La incertidumbre y la preocupación por el futuro del campo onubense han unido las voces de agricultores y trabajadores que se han movilizado, en aras de un objetivo común, “paralizar el sector en la provincia para pedir a la Junta que cumpla con el decreto de instalación de infraestructuras hidrográficas que prometió hace más de 20 años”. Las organizaciones agrícolas de Huelva han cifrado en 15000 personas el número de asistentes a la manifestación que han encabezado la mañana de este jueves en Sevilla.

Entre las asociaciones que la convocaron se encuentran Freshuelva, Corehu, Asaja Huelva, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva, la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva y las Cooperativas AgroAlimentarias de Andalucía.

En este sentido, se han pronunciado en declaraciones a los medios todos los portavoces de las mismas y han reivindicado la necesidad acreciente de que la Junta ejecute las obras hidráulicas “que Huelva le lleva reclamando más de 20 años” . De este modo, han lamentado que la falta de las mismas provoca “el 50% de restricciones de agua en la provincia”, lo que supone “un problema de calado” porque “un 25% se ha podido aguantar, pero el 50% es imposible”, al tiempo que han afirmado que la agricultura de Huelva es “de primor” y se riega “con las últimas tecnologías” y “todo va a demanda”.

Estas reivindicaciones se producen en un momento convulso, pues el número de regadíos crece exponencialmente, mientras que Andalucía atraviesa una de las peores sequías de los últimos 30 años.

La citada movilización, que tenía previsto realizarse el 15 de noviembre de 2023, se aplazó a 2024 debido a que el Gobierno andaluz aceptó una de sus principales reivindicaciones: retrasar hasta 2024 estos nuevos recortes en el riego, que iban a ser del 50% con respecto a un año sin restricciones.

“Sin agricultura, Huelva se para”

El secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, ha subrayado la presencia en la manifestación de “todos los sectores de la provincia de Huelva”, desbordando las previsiones iniciales de asistencia. Además, ha señalado que el paro que se ha promovido en los pueblos de la provincia es “para visualizar que sin agricultura en Huelva la provincia se paraliza-

“Ahora queda la otra parte, visualizar en nuestra provincia que todo se ha paralizado, que los pueblos se han paralizado, que la industria secundaria se ha paralizado y estos 160.000 puestos de trabajo directos que se dan en la agricultura hoy están parados, ha destacado Sanz.

A este respecto, el presidente de cooperativas agroalimentarias de Huelva, Francisco Javier Contreras, ha destacado que “no solo piden agua para la agricultura” sino “también para el consumo” y la industria.

Agricultores y temporeros unidos por un objetivo común

Fernando, agricultor dedicado al cultivo y recolección de fresas en el municipio de Palos de la Frontera, reivindica que no solo ellos se ven perjudicados por esta deficiencia de infraestructuras hidrográficas y el aumento de restricciones en el consumo de agua a un 50%, sino que también sus trabajadores. “Nosotros movemos más de 100000 temporeros por campaña y en la medida en que no tenemos agua para producir, produces mucho menos y consecuentemente generas menos empleo, menos economía circular. Los efectos de la ineficiencia del Gobierno andaluz los pagamos todos y tiene un impacto negativo en el comercio del pueblo, el proveedor, el transportista, la tienda de alimentación, etc”. Además, reconoce que esta petición no se trata de un capricho, sino de una necesidad: “ Nosotros no queremos el agua para llenar piscina, sino para dar de comer a la gente”.

Asimismo, Fermina, mujer y madre de agricultores, afirma haber asistido a la manifestación porque el futuro de su familia y la de otras muchas depende de ellos: “Cada vez cuesta más producir y los ingresos son menores, si encima le sumas a eso la problemática del agua y las infraestructuras, la burbuja explota. Muchas personas se están planteando abandonar el sector”.

A este respecto, Cosina temporera e inmigrante procedente de Rumanía, reconoce que desde que llego a España sus ingresos han estado ligados a la recogida de fresas. “El futuro de nuestros hijos depende de ello, sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay trabajo”. Como la de Cosina hay muchas más historias, Ibrahim, natural de Senegal, lleva muchos años dedicado a la recolección de fresas en Palos de la Frontera y tiene miedo de que pueda verse afectado por los recortes de plantilla.

El presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha lamentado la “situación insostenible” de los agricultores y de la falta de riego en el campo, así como ha subrayado que el sector genera “más de 200.000 puestos de trabajo” y “no se puede permitir esta inestabilidad ni poner en riesgo a nuestras familias y su futuro”.

“Sin restricciones en la sequía de los 90”

El presidente de la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), Fernando González, ha comparado la sequía de los años 90 con la actual, señalando que “pese a que era de la misma magnitud” , no trajo consigo restricciones “ni en el campo, ni en lo urbano, ni en la industria” . Es más, recalca que en aquella época Huelva enviaba barcos con agua a otras zonas de Andalucía que no estaban en una situación “tan ventajosa”.

De esta forma, apunta con indignación a que “los consumos no han aumentado, sobrepasado, ni se han acercado a los previstos en los planes hidrológicos” que “para el año 2021 preveían un consumo solamente en el sector agrícola que no ha alcanzado a llegar ni a una tercera parte” y que, “sin embargo, el resultado es que ahora, en cambio, tenemos una restricción del 50% en el sector agrícola, del 10% en la industria y del 10% en lo urbano”.

Reivindicaciones históricas

En este sentido, González también ha lamentado que “desde el año 2004, hace ya 20 años, en la provincia no se ha construido ni una sola infraestructura de captación de recursos hidráulicos, ninguna de las que están reflejadas en los planes hidrológicos aprobados por el Consejo de Ministros de España”.

En esta línea, el presidente de la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Lorenzo Reyes, ha pedido “soluciones” y que se cumpla con las obras proyectadas en el plan hidrológico, “terminando las presas que están pendientes” y espera que “la respuesta de esta manifestación” sea que “se aceleren los procedimientos que llevan más de 20 años en letargo” .

Francisco Javier Contreras, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva afirma irónicamente que pese a que “son los políticos los que declararon una Ley de interés general, llevan 20 años sin hacer las obras”. De esta manera, alude a obra de la Presa de Alcolea reivindicando que pese “a que se empezó hace muchos años, está a un 40% y no se ha retomado. Queremos que ”a corto plazo, el Gobierno español se ponga de acuerdo con Portugal y ponga encima de la mesa el acuerdo de la Albufeira“.

De otro lado, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha afirmado que la reivindicación es “clara” y no es otra que la de que “las infraestructuras hídricas lleguen a Huelva ya, porque es un decreto que tenemos de planes hidrológicos que no se está cumpliendo”.