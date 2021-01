Los colegios médicos de Andalucía avalan el confinamiento total como "única forma de parar" el aumento de contagios

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que agrupa a los colegios de las ocho provincias (41.575 facultativos inscritos en 2019), ha pedido este jueves un confinamiento total como "única manera de parar el aumento tan impresionante de contagios". Los colegios médicos avalan la petición que la Junta de Andalucía ha trasladado al Gobierno central para que autorice un confinamiento domiciliario similar al del pasado marzo, una fórmula que requiere modificar el actual estado de alarma, y que el Ministerio de Sanidad ya ha descartado.

El presidente del CACM, el doctor Antonio Aguado Nuñez-Cornejo, ha calificado la situación epidemiológica en Andalucía de "muy preocupante" y ha considerado que el confinamiento es "inevitable" para frenar la pandemia. La tendencia ascendente de contagios empieza a adoptar la forma de un muro vertical: tras el récord de infectados contabilizado el miércoles -casi 7.000 casos positivos- en las últimas 24 horas se han sumado otros 5.723 nuevos contagios y 29 fallecidos.

Según los datos de la Consejería de Salud, la incidencia media de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúa en 405, aún por debajo de la media nacional, que está en 493, pero bastante por encima de los 360 de este miércoles. Andalucía ha alcanzado este jueves los 1.791 ingresados por covid-19 en los centros de la región, 94 más en las últimas 24 horas, de los que 296 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 12 más que el día anterior.

El comité de expertos que asesora al Gobierno andaluz se reunirá este viernes para endurecer las restricciones a la movilidad y en la actividad económica por segunda vez en una semana. El avance rápido de la pandemia ni siquiera ha permitido a la Junta esperar los 14 días de rigor para evaluar las medidas de seguridad que anunció el presidente Juanma Moreno Bonilla hace unos días. Andalucía se cerró perimetralmente, se ordenó el cierre de la hostelería a las seis de la tarde y del comercio a las ocho de la tarde, se fijó el toque de queda media hora antes (a las 22.00 horas), se limitaron las reuniones a un máximo de seis personas, se permitieron las clases presenciales en la enseñanza obligatoria, pero se fijaron clases on line en las universidades de las cuatro provincias con más incidencia del virus: Almería, Granada, Jaén y Jerez (Cádiz). Además, los ocho municipios del Campo de Gibraltar y la localidad de Añora (Córdoba) permanecen confinados y toda la actividad económica clausurada.

No fue suficiente. La relajación de las medidas de seguridad que el Gobierno andaluz adoptó antes de la Navidad se ha traducido en más contagios, más hospitalizaciones y más fallecidos. La Junta solicitó el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud autorización para adelantar el toque de queda a las 21.00 horas y pidió que se plantease el confinamiento domiciliario. Moreno Bonilla ha pedido este jueves a los andaluces que se queden en casa y que limiten al máximo las reuniones familiares y de amigos en sus hogares.

Los colegios médicos andaluces avalan la petición del presidente autonómico. En una entrevista a Europa Press, el representante de los médicos de Andalucía ha avisado de la posibilidad de que los centros hospitalarios "vayan colapsando si se prolonga la situación actual". "Los médicos creemos que el confinamiento va a ser inevitable, puede ser la única manera de parar el aumento tan impresionante de casos", ha argumentado, a la vez que explicado, "con respeto a la economía", que entre la balanza de la salud y la economía es "difícil conseguir equilibrio".

Aguado considera que, aunque sea un "drama económico para millones de personas", prima la salud. "Honradamente y médicamente, el confinamiento de la población se tendrá que aplicar, ya sea a petición del Gobierno andaluz o de otras comunidades autónomas", advierte. Además, el presidente del CACM ha aconsejado a todos "leer historia" y ha subrayado que en el Decamerón de Giovanni Boccaccio las personas ya se resguardaban en sus casas para realizar "el confinamiento del momento", ya que esta obra hace referencia a la epidemia de peste negra que sufrió Florencia.

Menos gripes y más secuelas

El doctor Aguado ha afirmado que este año, como médico de familia, no ha atendido ninguna consulta por gripe o catarro y ha explicado que, "quizás el mérito sea el uso de la mascarilla". A pesar de que estas enfermedades no parecen tan acentuadas como otros años, Aguado ha insistido en que "sí que están sufriendo y cada vez con más agresividad" patologías y secuelas del coronavirus.

Respecto al impacto de la cepa británica en la comunidad, el presidente del CACM ha asegurado que "ha tenido un punto de entrada en España por Gibraltar" al haber seguido esta "recibiendo aviones británicos y seguir pasando a través de la Verja". "Es un hecho evidente", ha apuntado el doctor, indicando que el campo de Gibraltar "ha sufrido como nadie en estos días una subida de casos".

"Un ascenso brutal" ha sido el registrado en los ocho municipios de la comarca, en los que "el porcentaje ha sido altísimo". De no haber sido por la cepa británica y de ser el coronavirus "clásico", el doctor Aguado ha considerado que habría sido "dificilísimo" que, por ejemplo, Cádiz capital o los alrededores no hayan contado con esta incidencia.

La tasa de incidencia actual en el campo de Gibraltar por cada 100.000 habitantes en 14 días es de: 1.898 en La Línea de la Concepción, 1.541 en Castellar de la Frontera, 1.121 en San Roque, 835 en San Martín del Tesorillo, 583 en Los Barrios, 446 en Jimena de la Frontera, 385 en Tarifa y 291 en Algeciras, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Tercera ola, continuación de la segunda

El doctor cree que la tercera ola ha sido "prácticamente una continuación de la segunda" y ha resaltado que entre la primera y la segunda, "los políticos, y no los médicos, dijeron que esto se estaba controlando" ya que entre ambas "sí se apreció un punto más bajo".

En cuanto a las vacunas, las ha calificado como "el inmenso logro de la ciencia médica" y "la gran esperanza" y, precisamente, ha mostrado "esperanza por que se descubra un tratamiento eficaz contra el Covid" porque, actualmente, "no lo hay". "No hay un medicamento esencial como pasó con la tuberculosis", ha señalado, explicando que "hoy en día los pacientes con tuberculosis son escasísimos y se curan en un 99% de los casos". "Sería la gran maravilla, no lo tenemos todavía", ha apostillado.

A su juicio, "hay que conseguir el llamado efecto de rebaño, que se podrá alcanzar si se vacuna al 70% de la población". Actualmente la vacuna de Pfizer debe mantenerse a menos 80 grados, la de Moderna requerirá una temperatura de menos 20 grados y, según explica el representante de los médicos andaluces, "hay una tercera que se conserva a menos cuatro o cinco grados" y no duda "de que dentro de poco se puedan dispensar con mayor facilidad y rapidez".

Por último, ha pedido que se cumplan todas las medidas con "un respeto profundo" por si se da la "mala suerte de ser portadores asintomáticos de la enfermedad" y, así, evitar trasladar el virus.

Este jueves Andalucía ha aumentado su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 405, cifra que es casi 45 puntos superior a la del miércoles, es decir, por cada 100.000 andaluces 405 han sido diagnosticados de Covid en las últimas dos semanas. La incidencia media de España se situaba el miércoles --último dato disponible-- en 492.

Además, Andalucía repitió este lunes como la comunidad autónoma con menos tasa de pruebas diagnósticas de la Covid-19 realizadas por 1.000 habitantes, que sólo es superior a la que registran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según los datos difundidos el lunes por el Ministerio de Sanidad. En concreto, la tasa de pruebas de Andalucía por 1.000 habitantes se situaba en 329,27, por detrás de Canarias, con 333,90, y por delante de Melilla, con 301,54, y Ceuta con 272,32.

En números absolutos, Andalucía figuraba en tercer lugar como la región que más pruebas ha realizado hasta el 7 de enero, solo por detrás de Cataluña y Madrid, con 4.700.519 y 4.043.118, respectivamente.