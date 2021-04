Confrontando datos: la Junta de Andalucía presume de récord de gasto público tras recibir los mayores recursos estatales de su historia

"¿Qué le hemos hecho nosotros al Gobierno de España?", "¿Qué culpa tienen los 8,5 millones de andaluces que han decidido un cambio de rumbo después de casi 40 años?", "¿Qué gana castigando a Andalucía y a los andaluces?", se preguntaba en la última sesión de control Juan Manuel Moreno. "Yo creo que gana el rechazo electoral", se respondía. Estas palabras evidencian el uso que el PP está dispuesto hacer hasta el final de la confrontación como herramienta electoral, lo cual es un clásico en el sur que también ha empleado el PSOE, pero en el que esta vez hay que hacer un mayor esfuerzo para que el manejo interesado de unos datos, incomparables por la pandemia, no se le vuelvan en contra.

Lo que subyace de fondo es que el Gobierno PP-Ciudadanos presume -y las cifras lo corroboran- del mayor gasto público, del mayor superávit y del mayor esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, incluso remontándose "a la época de los romanos" [sic] para presumir de inversión, como hacía el presidente en el mismo pleno. Pero obvia que estamos también ante la mayor pandemia de la historia de la autonomía, que no podía abordarse por tanto con los recursos habituales, y sobre todo, que por eso mismo han llegado a la comunidad autónoma (o están comprometidos) más fondos que nunca. El cambio en la Delegación del Gobierno en Andalucía, aparte de ser otro aviso de Pedro Sánchez a Susana Díaz para que dé paso a su sucesión, llega con una orden precisa: desplegar toda la maquinaria de información para que se conozca el "compromiso" del Gobierno de España con el territorio.

Esto lleva a la paradoja de que el Gobierno de Andalucía diga que no le llegan fondos del Gobierno de España a la vez que inaugura hospitales, presenta planes anticovid y presume de bajada de los impuestos. ¿Cómo se paga eso si la economía está en crisis y Juan Manuel Moreno se ve obligado a gestionar una administración supuestamente asfixiada por el Gobierno de España? Y esto se responde con datos que dan la razón a uno y otro en el fondo y se la quitan en la forma.

De hecho, si bien la comunidad autónoma sigue sin beneficiarse de recursos en función de su población, el propio presidente de la Junta de Andalucía reconocía en el mismo pleno que en 2020 recibió "2.300 millones de fondos extraordinarios por la Covid". El Gobierno de España corrobora ese cálculo: 2.199 millones del Fondo Covid (repartido en función de la presión asistencial de las CCAA y no por población), 51,7 del Fondo Social Extraordinario, 44,2 del Plan de Medidas Económicas Extraordinarias y 4,3 millones del Fondo de Alimentación Infantil. Pero suma otras partidas que no cuenta Juan Manuel Moreno. De este modo, las entregas a cuenta de 2020 se calcularon sin tener en cuenta el impacto la pandemia, lo que ha permitido también una inyección de liquidez.

En total, en 2020 Andalucía ha recibido 4.122 millones adicionales, "un importe que ha permitido financiar el 100% del incremento del gasto público de la Junta de Andalucía en 2020 y, a su vez, mejorar el saldo fiscal de la comunidad autónoma", explican fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Sin esto, los ingresos de la comunidad habrían caído un 6%, en lugar de aumentar un 8,7%, tal y como reflejan los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Todo ello sin tener en cuenta el dinero de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo).

Eso a su vez permite a Juan Manuel Moreno hablar de "un esfuerzo económico sin precedentes" para reforzar el gasto público en Andalucía, si bien se lo atribuye en exclusiva a su gestión: en sanidad, "con casi 2.000 millones de euros más", es decir un incremento del 18% sobre la pasada legislatura; "1.000 más en educación" (+13%); y "400 más en servicios sociales" (+34%) que en 2018. “Todo ello sin la colaboración del Gobierno de la Nación”, apostilla. Pero como se observa, coinciden los recursos estatales adicionales con esos incrementos, entre otras cosas, porque se ha primado, por ejemplo, la contratación de docentes vinculada a la Covid o el refuerzo sanitario sin precedentes.

Lo previsto para 2021

En 2021, "0 euros", insiste el presidente autonómico. Cierto que la comunidad autónoma sigue sin recibir los recursos, ni ordinarios ni extraordinarios, en función del peso de la población. Pero mezcla en este sentido el problema endémico de infrafinanciación con el reparto por la pandemia. Es más, desde el Gobierno de España matizan que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año se destina a Andalucía "una inversión equivalente a su peso poblacional y un plan especial de empleo", dando respuesta a dos reivindicaciones históricas. "El Gobierno de España transfiere cada mes entregas a cuenta con cargo al sistema de financiación que no tienen en cuenta la caída de la actividad fruto de la pandemia", agregan.

Esa tensión tiene consecuencias, como que actualmente no se termine de definir el reparto por el que el Gobierno de España destina a Andalucía, Canarias y Cataluña casi la mitad de la línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a los sectores más afectados. La Junta de Andalucía habla de poca claridad y urge incluso la convocatoria de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Está anunciado que recibirá 1.109 millones de euros. El Ministerio de Hacienda ya ha remitido a la Junta de Andalucía el borrador de convenio para que los fondos sea transferidos y adjudicados cuanto antes. Las condiciones que pone son un "chantaje" según el PP. Critica también que no llegan a tiempo para ser "complementarias" con las ayudas directas de la Junta de Andalucía que asegura haber movilizado ya el 80% de su plan de reactivación con más de 700 millones de euros propios ( a pesar de no estar seguros de que haya encaje jurídico para que sean complementarios a las ayudas europeas).

El otro frente está en el REACT-EU, un paquete dentro de los fondos Next Generation de la UE, con el objetivo de reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia. España recibirá 12.436 millones. De esa cifra, 10.000 millones se reparten entre las comunidades autónomas: 8.000 millones en 2021 y 2.000 millones en 2022. Andalucía es la comunidad autónoma que más dinero recibirá en 2021: 1.881 millones de euros, casi el 18,8% del total, esta vez por encima de su peso poblacional. Pero desde el Gobierno de la Junta insisten que estamos a finales de abril "y no se ha aclarado nada".