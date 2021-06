Juan Espadas pacta con Susana Díaz una "salida digna" del PSOE andaluz

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha avanzado esta mañana de viernes que en los próximos días se conocerán los detalles de su acuerdo con la actual secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, para llevar a cabo la transición de poder tras las primarias del pasado 13 de junio.

Espadas pidió a Díaz que no dimitiese para no forzar una gestora

La opción de organizar un Comité director, máximo órgano entre congresos del PSOE de Andalucía, es la solución más factible para evitar la constitución de una gestora que tome el control de la federación andaluza. Este comité, encargado de "supervisar y coordinar los mecanismos organizativos", facilitaría la convocatoria de primarias a la secretaría general, cargo que en la actualidad ocupa Díaz. La expresidenta de la Junta de Andalucía ya anunció tras su derrota que no se presentaría a la reelección por lo que deja vía libre a Juan Espadas para hacer "de iure" su liderazgo. Fuentes próximas al candidato aseguran que los detalles del acuerdo se conocerán en los próximos días. Espadas no ha avanzar los detalles del "fruto" del trabajo con Díaz con la que comparecerá ante los medios "la semana que viene".

Tras días y días en las que se intuyó un atrincheramiento de Díaz, el adelanto de estas primarias confirma su "salida digna" de un puesto que asumió en 2013, aseguran fuentes cercanas a la expresidenta. "No hay ningún tipo de empecinamiento personal sino un diálogo fluido para que esto [la transición de poder] salga bien", despejó Espadas este jueves. De hecho, fue el nuevo líder socialista en Andalucía el que pidió a Díaz que no dimitiese para no forzar la llegada de una gestora. Según los estatutos del PSOE, en su artículo 344, la dimisión de la secretaría general conllevaría la constitución de una gestora, hecho que a juicio de Espadas "no está justificada ni beneficia a la organización".

Espadas ha pedido paciencia durante las últimas jornadas y, una vez descartada la renuncia de Díaz, ambos han encontrado "la fórmula" para agilizar el proceso de transición de poder. El adelanto en la convocatoria de estas primarias es una alternativa para calmar la situación de bicefalia que incómoda en la Ejecutiva federal.

Pese a que Espadas ha resaltado que el relevo orgánico se está llevando a cabo "sin injerencias ni presiones por parte de la Ejecutiva federal", Ferraz había adelantado el Comité Federal al próximo 3 de julio para favorecer un adelantamiento de las primarias y hacer así del candidato socialista a la Junta el nuevo secretario general andaluz. La intención era clara: que la figura de Díaz no influyese en la configuración de las listas de los delegados tanto para la cita regional como para la federal.