Desde el pasado lunes no hay agua ni luz en la barriada de Las Flores en Pinos Puente (Granada). Esta humilde urbanización de viviendas sociales se encuentra sin suministros básicos desde que Endesa y Aguasvira cesasen ambos recursos el 21 de marzo. En total, 60 familias se están viendo afectadas por una situación que es “insostenible” en todos los casos y más si se tiene en cuenta que estos cortes afectan a alrededor de un centenar de niños que viven en la zona. Por ello, de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Granada, reclaman una solución urgente.

Así están las 60 familias de la barriada de Las Flores desde que el pasado lunes Endesa y Aguasvira cortasen la luz y el agua en esta zona. Lo hicieron después de que la Guardia Civil realizase una intervención contra el fraude masivo por enganches ilegales en este mismo lugar. La benemérita se personó en la barriada y avisó a ambas empresas de que había vecinos que se estaban beneficiando de los suministros de manera fraudulenta. Hechos por los que se produjeron los cortes de suministro. Sin embargo, los vecinos y la APDHA denuncian que han dejado sin luz ni agua a todos los lugareños, independientemente de si pagan sus facturas o no.

Sin alternativas, los vecinos que no tienen acceso a estos recursos básicos dicen estar cansados de vivir así. “Si yo pudiera irme, ¿no crees que lo habría hecho? Pero aquí la gente se gana la vida como puede y nosotros solo queremos tener luz y agua”, explica Antonio a elDiario.es Andalucía. El hombre, como la mayoría de los afectados, sostiene que tanto la Guardia Civil como las empresas y el Ayuntamiento de Pinos Puente los han dejado abandonados sin soluciones. Además, como los enganches ilegales son habituales en la zona por plantaciones de marihuana, no es la primera vez que se quedan sin luz. De hecho, desde el 5 de marzo sufren cortes habituales. “Es la primera vez que nos quedamos sin agua”, cuenta este vecino. “El alcalde no da la cara. Vamos y hacemos una asamblea y en vez de hablar con nosotros, manda a la Guardia Civil. Nosotros no queremos hacer nada, solo queremos una solución”.

“En lugar de eliminar dichos enganches, atendiendo de forma individualizada cada situación, se decidió cortar el suministro eléctrico y de agua a todas las personas que viven en los bloques”, denuncian desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. “No se puede vivir así, no se puede vivir sin luz ni agua, especialmente cuando hay pequeños, mayores y enfermos en casa. Los niños no pueden ir al colegio en estas condiciones y los enfermos que necesitan electricidad para sus respiradores llevan días sin poder dormir”. Recuerdan que “las instituciones y empresas suministradoras tienen una responsabilidad en la garantía de estos suministros esenciales, como son el agua y la luz”.

Enganches ilegales

Por su parte, Endesa sostiene que los cortes están relacionados con las plantaciones ilegales de marihuana. El pasado lunes 21 de marzo, “se revisaron 4 bloques de viviendas, identificando 66 fraudes y varias plantaciones de marihuana”, explican. “Los enganches se desconectaron no solo por las plantaciones sino por la peligrosidad de las instalaciones”. Desde Endesa sostienen que el problema no es tanto que se utilice suministro de forma ilegal, sino el riesgo de incendio y daños que se pueden producir por cómo se manipulan las infraestructuras eléctricas. “En esta zona hay suficiente energía para los contratos en vigor que hay. Las instalaciones se han renovado varias veces desde 2019 y a pesar de eso se siguen produciendo estos problemas”.

En cuanto al suministro de agua, Aguasvira, la empresa encargada del mismo, prefiere no hacer declaraciones al respecto. Se limitan a recordar que se adhieren a la normativa vigente y a las decisiones que adopte el Ayuntamiento de Pinos Puente que es el encargado de velar por el buen cumplimiento de este servicio. En ese sentido, Francisco José García (IU) ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser que todo el problema viene motivado por la actuación contra los enganches ilegales de luz que hizo la Guardia Civil. Según dice, “los técnicos de Endesa determinan que hay un riesgo inminente de incendio en el edificio y riesgo para las personas que lo habitan”. A raíz de ello, la compañía eléctrica decide que no se pueden dejar “acometidas individualizadas” porque hay riesgo de incendio.

Así, Endesa ha cortado el suministro de luz a todas las viviendas, y el cuadro de contadores. “Para nosotros esta situación es un grave problema. Hemos tenido reuniones con los vecinos de la zona”, explica García. El regidor empatiza con los afectados y afirma estar intentando canalizar las solicitudes y habla de un documento en el que algunos de ellos están firmando para comprometerse a “firmar un contrato legal de suministro eléctrico” y de agua en los casos en los que también se han quedado sin suministro. Para el alcalde de Pinos Puente las compañías responsables deben darle una solución a aquellas familias que pagan sus facturas y a aquellas que, aunque estén enganchadas a la luz o al agua, viven en esas viviendas y necesitan dichos recursos.