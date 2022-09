El fuego de Los Guájares ha calcinado ya 4.000 hectáreas a la espera de que el clima mejore para que quede controlado

El incendio de Los Guájares, que lleva activo desde el pasado jueves cuando se declaró a primera hora de la tarde, evoluciona favorablemente. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía por fuentes del Infoca y la Consejería de Sostenibilidad, la situación es sensiblemente mejor que en los últimos días después de que los trabajos de extinción hayan podido avanzar. Si el viento no cambia fuera de los parámetros previstos, como ya ha ocurrido durante el fin de semana, el fuego puede quedar controlado este mismo lunes, aseguran fuentes del Infoca, permitiendo que las llamas cesen definitivamente.

Los esfuerzos se centran sobre todo en asegurar la zona de la Ermita del Cristo del Zapato, la más cercana al núcleo urbano de Pinos del Valle. Allí, varios retenes sobre el terreno (en total, más de 200 efectivos) y medios aéreos trabajan a destajo para evitar que el fuego pueda reaparecer en los lugares en los que ya se ha apagado. El principal escollo de este incendio está siendo la dificultad de acceso por tierra a los puntos más críticos. Como la orografía es compleja y escarpada y carece de caminos de fácil acceso, y los helicópteros están siendo básicos para dar soporte al personal del Infoca que trabaja sobre la tierra.

El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, afirma que se está trabajando contra un “gran incendio forestal” que aún no se puede dar por controlado. Hasta el momento se han calcinado más de 4.000 hectáreas en un área aproximada de 52 kilómetros, afectando sobre todo a los términos municipales de Los Guájares, Pinos del Valle y Albuñuelas. Aunque en los últimos días no ha habido que desalojar ninguna de estas poblaciones, salvo viviendas aisladas que estaban demasiado cerca de las llamas, fuentes del Ayuntamiento de Pinos del Valle sí confirman que se ha quemado parcialmente al menos un cortijo.

🔴 #IFLosGuájares [ACTIVO] | Hemos trabajado esta madrugada en el entorno de la Ermita del Cristo del Zapato y en la carretera que va desde la localidad #Saleres a la de #Alfaragüit. La previsión para el mediodía es un aumento de la velocidad del viento con rachas 30-40 km/h... pic.twitter.com/IxyU4SI3Gq — INFOCA (@Plan_INFOCA) 12 de septiembre de 2022

El incendio se mantiene en nivel 0 y es probable que no llegue a escalar al nivel 1 dado que no se prevé que afecte a zonas urbanas. De hecho, esta ha sido una de las principales polémicas de los últimos días porque los vecinos de los municipios afectados pedían que se incrementase el nivel de alerta, pero esto no puede ocurrir si las llamas no amenazan a ninguna población. No obstante, el consejero de Sostenibilidad se muestra cauto y asegura que hay que esperar a que el viento no cambie para dar por estabilizada la situación. “La pasada noche esperábamos que los vientos empujasen el fuego hacia zona quemada, pero lamentablemente no ha sido así”. Para este lunes hay previsión de lluvia, así que las condiciones del clima pueden ayudar a la extinción.

En principio, y a falta de que se haga un estudio detallado cuando finalice el incendio, la zona quemada corresponde a matorral y pinar, por lo que no habría afectado a zona protegida. Aunque las llamas sí han dejado una gran nube de polvo y ceniza que se ha dejado notar en buena parte de la provincia de Granada, incluida la capital, llegando incluso a términos municipales de Almería y Málaga, empeorando la calidad del aire respirado.

Moreno Bonilla se “olvida” del incendio

El fuego también ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de que el Infoca se dote durante todo el año y no solo en periodo de alto riesgo de incendios. Según denuncian fuentes del cuerpo a este medio, la falta de limpieza del campo, por ausencia de mantenimiento, ha servido para dotar de combustible a las llamas que, ayudadas de una climatología adversa con vientos fuertes, mucho calor y baja humedad, han permitido que el incendio lleve cinco días calcinando todo el entorno de Pinos del Valle, Los Guájares y Albuñuelas.

En el plano político, el suceso también ha generado algo de controversia porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no hizo ninguna mención al incendio hasta el pasado domingo. Días antes ya habían reclamado desde grupos políticos de la oposición, sobre todo a nivel local desde Granada, que hubiera un gesto por parte del máximo dirigente andaluz. Algo que ha generado malestar, sobre todo porque Moreno Bonilla, al día siguiente de que se iniciasen las llamas en Los Guájares, hizo mención al fuego de Sierra Bermeja de hace un año en el que murió un bombero del Infoca, olvidándose del fuego en tierras granadinas hasta el cuarto día en el que seguía activo.