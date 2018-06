La capital andaluza, hogar de 'la manada', se declara "tumba del machismo"

Con indignación, coraje y sed de justicia se han movilizado en el centro de Sevilla, desde la céntrica Plaza Nueva, más de 1.000 personas este viernes. "Jueces machistas están en nuestra lista" coreaba la multitud de camino hacia los juzgados muy entrada la tarde, pero aún con un intenso calor en la capital andaluza. La manifestación, convocada por las Plataformas feministas 25N y 8M, surge a raíz de que la decisión de la Audiencia de Navarra de otorgar la libertad provisional a los cinco jóvenes de 'la manada', que violaron a una chica de 18 años en los sanfermines de Pamplona hace dos años, y que este viernes salieron de prisión tras abonar una fianza de 6.000 euros.

"Mucho ruido estamos haciendo", dijo Jara, una manifestante mientras caminaba junto a la multitud. "Están dando el mensaje de que nos pueden violar y que no pase nada. Eso no lo podemos permitir", añadió mientras la concentración no cesaba de gritar a viva voz "¡no es abuso, es violación!". Aunque la presencia en este tipo de manifestaciones es mayormente de mujeres, algunos hombres quisieron respaldar este movimiento feminista que "está cada vez más latente". "Estoy muy contento de que éste sea un movimiento feminista tan fuerte, aunque considero que hacen falta más hombres en manifestaciones como ésta. Queramos o no, los hombres son los machistas y quienes violan, pero deberían estar aquí apoyando", expresó el estudiante universitario José Manuel Rodríguez.

Alba Moreno, del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, que siempre se ha mantenido activo para luchar en pro de las mujeres, dijo con "rechazo" que "el caso de 'la manada' es completamente espeluznante y vemos cómo la justicia maltrata a las mujeres sistemáticamente". "Esto es una prueba más de que nuestro sistema está completamente podrido. No es posible que nos sigan pisoteando", concluyó.

"¡No queremos vecinos violadores!"

En Sevilla esta manifestación no solo se lleva a cabo por el rechazo ante la "sentencia tan absurda por la violación cometida y la puesta en libertad provisional", gritaban las manifestantes, sino porque los cinco hombres que han sido juzgados son "vecinos de Sevilla" y cualquier mujer de las que se manifiestan en esta ciudad pudo ser su víctima. Ante este "lamentable" hecho, las manifestantes coreaban "¡Sevilla será la tumba del machismo!", con esperanza de que la capital andaluza no sea recordada por ser el hogar de 'la manada'.

"Tenían que haber seguido en la cárcel por la seguridad de todos y todas. Con esta decisión los jueces han creado una gran alarma pública", expresó con rabia la manifestante Patricia, quien se siente "desprotegida por un sistema que no vela por el bienestar de la mujer".