La Junta de Andalucía abrirá la fosa del franquismo que bloquea un alcalde de Ciudadanos: "Es un problema que vamos a resolver"

La fosa común en Almadén de la Plata (Sevilla) ha llegado al Parlamento de Andalucía. Los grupos parlamentarios de PSOE y Adelante Andalucía han cuestionado a la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, por el bloqueo del alcalde local, Carlos Raigada (Ciudadanos) a la búsqueda del enterramiento con hasta 32 víctimas del franquismo, como adelantó elDiario.es Andalucía.

La fosa del franquismo sin abrir (y con polémica) en un pueblo de Sevilla gobernado por Ciudadanos

Saber más

"Tranquilidad" porque la intervención arqueológica "se va a llevar a cabo" en cuanto Cultura tenga el nuevo informe técnico con los nuevos datos que apuntan a que la fosa estaría dentro del cementerio. El Gobierno andaluz prepara un proyecto por el que va "a blindar las exhumaciones para los próximos tres años en Andalucía", según la consejera.

El Ayuntamiento de Almadén de la Plata (Sevilla) no permite la búsqueda en el cementerio local del posible enterramiento con hasta 32 víctimas. Los trabajos cuentan con financiación de la Junta de Andalucía y la intervención pública está adjudicada desde 2018.

Días atrás, el primer edil de Almadén de la Plata (Sevilla), Carlos Raigada, calificaba a los arqueólogos de "chupadores de subvenciones", según un comunicado que difundió en sus redes sociales. El alcalde melojero acusa a estos equipos científicos de buscar "más aliviar sus bolsillos" que "el dolor de las familias de los fusilados", aunque posteriormente matizó a este medio que no se refería a "todo el colectivo" de arqueólogos.

"Un problema que vamos a resolver"

"Es un problema que vamos a resolver", resume la consejera de Cultura sobre la polémica ante la paralización de los trabajos de localización y exhumación, si llega el caso, de la fosa común de Almadén de la Plata. Una intervención enquistada por la lectura del informe preliminar que justificó la búsqueda, basado en la ubicación del enterramiento fuera del cementerio cuando nuevos testimonios sitúan la tumba ilegal en el interior del recinto.

"A día de hoy estamos a la espera" de que la empresa adjudicataria de la tarea arqueológica "presente ese proyecto para poder tomar una decisión y replantear el asunto", en palabras de Patricia del Pozo. "En la Consejería todavía no hemos recibido ningún informe", ha subrayado.

"Se va a buscar donde haga falta y básicamente el problema es la autorización, que responde al informe de cobertura de esa intervención", ha reiterado. Una cuestión que "no es una excusa para no trabajar, el dinero está y la actuación se tiene que llevar a cabo", según Del Pozo. "No se preocupen, en eso soy inflexible; este Gobierno está convencido de que –las exhumaciones de fosas del franquismo– es la mejor gestión que puede hacer en este tema".

Piden que actúe el Comisionado para la Concordia

"La consejera conoce la situación esperpéntica de la fosa con financiación aprobada de años previos, con todos los informes, equipo licitado, y que hay una dificultad absoluta que impide que los técnicos puedan hacer las funciones de delimitación de la fosa de Almadén de la Plata, donde tenemos constatados 32 asesinados, entre ellos dos niños de 10 y 14 años que sufrieron represión sublevados", ha esgrimido la portavoz en la Comisión de Cultura de Adelante Andalucía, Ana Naranjo.

"No entendemos que esta situación se pueda producir", ha aludido, en espera de que "desde la Consejería garanticen el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática". Que el informe preliminar evolucione "es algo que ocurre continuamente" y fruto "del intento de ocultar las fosas del franquismo, por eso cuesta tanto trabajo encontrar las fosas".

"El alcalde argumenta en declaraciones a elDiario.es que no va a dar permiso a estos arqueólogos", ha apuntado Naranjo. Y ha pedido a Ciudadanos "que intervenga" por el comunicado lanzado "en redes" donde Raigada "hace unas declaraciones que nos han sorprendido" tachando a los arqueólogos de "chupadores de subvenciones".

Por su parte, el PSOE, ha pedido al Comisionado de la Concordia que tome cartas en el asunto: "Debe hacer estas funciones, ante el conocimiento de que el alcalde impide la localización y exhumación y, en su caso, la identificación víctimas; tiene que actuar", según Francisco Javier Fernández.

"La fosa de Almadén necesita protección de la Junta de Andalucía, que tiene competencias, para que se pueden realizar tanto las catas como la exhumación" y para "garantizar los derechos de quienes tienen a familiares entre las víctimas de esta fosa", ha recalcado. La "preocupación" por el bloqueo no puede responder a que "el proceso de investigación haya traído nuevas aportaciones"

Las víctimas piden "que deje trabajar"

Por su parte, desde la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática han exigido al alcalde "que deje trabajar" al equipo científico encargado "no solo de la exhumación, sino de la indagación, investigación, localización y delimitación" de la posible tumba ilegal.

Y piden la intervención en el caso de la Junta de Andalucía al instar al Comisionado para la Concordia "a que actúe de una vez para que el primer edil deje de entorpecer los trabajos", según informan en una nota de prensa.

El colectivo memorialista también ha instado al Grupo Parlamentario Ciudadanos, partido al que pertenece Carlos Raigada, "a que conozca la posición de su alcalde, incumpliendo la ley". La Coordinadora de Memoria además al Gobierno andaluz la inclusión de la fosa de Almadén en el Mapa de Fosas, donde no consta, "tras informar al alcalde del testimonio de un testigo directo que la localiza en el interior del cementerio".