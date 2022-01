Álex Rigola presenta en el Teatro Central '23-F, Anatomía de un instante'

El reputado dramaturgo Álex Rigola presenta en el Teatro Central el drama-documento '23-F, Anatomía de un instante', basada en el título homónimo del escritor Javier Cercas sobre el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Tanto la novela como la obra teatral se fijan en el instante en que el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, junto con el ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado y el líder comunista Santiago Carrillo permanecen en sus asientos mientras los golpistas disparan sus armas, unas representaciones en coproducción con Teatre Lliure y el respaldo de Teatro de la Abadía y de la Generalitat de Catalunya, según ha trasladado la Junta de Andalucía en un comunicado.

La Administración Autonómica ha explicado que '23-F, Anatomía de un instante' es una aproximación a la Transición española tomando como eje vertebrador el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 que parte del ensayo-novela homónimo del escritor Javier Cercas; el "instante" a que refieren ambos títulos es aquel en que tres diputados se mantienen en sus asientos en lugar de echarse al suelo, como ordenaban los golpistas: el presidente, Adolfo Suárez, el ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, y el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo.

Tanto Javier Cercas, que recibió por el libro los premios Nacional de Narrativa, el Terenci Moix y el Mondello (Italia), como Álex Rigola hacen pivotar en el instante en que los tres diputados se resisten activamente a la quiebra constitucional, la solidez de la democracia y la crónica del golpe frustrado y de aquel periodo de la incipiente democracia.

Álex Rigola

La Junta ha señalado que Álex Rigola (Barcelona, 1961) ha dirigido espectáculos de teatro y ópera en el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de La Abadía y el Gran Teatro del Liceo, entre otros. De 2003 a 2011 fue el director del Teatre Lliure de Barcelona, donde montó una decena de títulos que merecerieron varios premios Max y otros. De 2010 a 2016 fue director de la sección teatral de la Bienal de Venecia, y del 2016 al 2017 codirigió, con Natalia Álvarez Simó, los Teatros del Canal de Madrid.

Sus espectáculos han girado por todo el mundo: Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal, Rusia, Hungría, Chile, Venezuela, Colombia, México, Taiwán y Australia, entre otros. Ha dirigido las óperas 'El holandés errante', coproducción del Liceo y el Teatro Real, y 'Madame Butterfly' por La Fenice de Venecia. Más recientemente, ha dirigido 'Un enemigo del pueblo', de Ibsen, 'El público', de Lorca; 'Ivanov', de Chejov; 'Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas)', sobre Pier Paolo Pasolini con idea, dramaturgia y dirección de Rigola; 'Vania', versión libre a partir del clásico de Chéjov. Como creación propia el espectáculo-instalación 'Macho Man' (2018) y 'Un país por descubrir que no deja volver de sus fronteras ninguno de sus viajeros (2019).

Por último, ha indicado que Heartbreak Hotel nace el año 2013 con el espíritu de confrontar al público con los valores de la sociedad contemporánea y con los valores del ser humano. Investiga nuevas formas de narración escénicas y unirlas con nuestro amor a la literatura, la música y las artes plásticas.

El hecho de confrontarse obliga a un crecimiento personal que solo puede beneficiar a la sociedad. Pero este enfrentamiento siempre es difícil y acaba produciendo cambios de respiración, risas y lágrimas, señal inequívoca que alguna cosa está sucediendo.