La Policía halla la funda del arma en casa del atacante de Algeciras sobre quien pesaba una orden de expulsión

Agentes de la Policía Nacional iniciaron la pasada madrugada el registro del domicilio del detenido por el crimen de Algeciras, en el que ha sido asesinado un sacristán y herido de gravedad un sacerdote. El registro comenzó hacia las 01.30 horas y finalizó dos horas después, hacia las 03.30 horas.

En la casa del joven de 25 años, los agentes encontraron la funda del cuchillo que había utilizado en el ataque y se incautaron, además, de material informático y de documentación, según han informado fuentes de la investigación a elDiario.es.

“El desarrollo del registro podrá determinar la naturaleza terrorista o de cualquier otro tipo de los hechos”, ha dicho desde Estocolmo, donde ha tenido un encuentro con homólogos de la UE, en declaraciones a los periodistas el ministro del Interior.

Fernando Grande-Marlaska ha querido enviar un “mensaje de seguridad” a los ciudadanos de Algeciras, hacia donde se va a trasladar este jueves. “Es una investigación rápida y eficaz. No hay terceras personas involucradas en los hechos y dejemos que la investigación se desarrolle adecuadamente”, ha zanjado.

En un primer momento se hizo cargo de la investigación el Juzgado de Instrucción Número 3 de Algeciras por estar de guardia, pero, posteriormente, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón, se ha declarado competente y ha pedido al de Algeciras que se inhiba, informan fuentes jurídicas a este periódico.

El joven de 25 años fue detenido el pasado 16 de junio en virtud de la ley de extranjería y se le abrió un expediente de expulsión. Posteriormente, quedó en libertad. El sospechoso no figura en los ficheros de terrorismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ningún país colaborador de España en materia antiterrorista había alertado en ningún momento sobre él, según fuentes del Ministerio del Interior.

Este miércoles un sacristán fue asesinado y un sacerdote resultó herido de gravedad en dos ataques diferentes a dos iglesias en la localidad de Algeciras (Cádiz). Diego Valencia, el fallecido, fue atacado con un machete en la iglesia principal de la ciudad, la de La Palma, donde ejercía de sacristán. Por su parte, Antonio Rodríguez, el sacerdote herido, trabaja en el templo de San Isidro.

El párroco de La Palma, Juan José Marina, que es también vicario general del Campo de Gibraltar ha declarado a la SER que “nunca hemos tenido problemas. Yo me encontraba en la parroquia vecina cuando en mitad de la celebración una persona ha gritado que había un atentado en La Palma. Me vine para acá corriendo y me he encontrado esto”.

“Ha sido después de la celebración de la misa. Ha ido directamente a por él. No habíamos recibido amenazas, salvo puntualmente una vez. Diego pensaba que era una de estas personas que de pronto suben al altar para tirar las cosas, pero de pronto supongo que vio que tenía un machete bastante grande y se fue a por él”, ha relatado el párroco.