Susana Díaz reclama a Moreno que "se ponga a trabajar"

La sanidad, la educación y el respaldo de la extrema derecha han sido los argumentos que ha utilizado Susana Díaz para las críticas al presidente de la Junta de Andalucía durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, argumentos que no son nuevos en su tarea de oposición pero que este martes ha traído a la cámara parlamentaria.

Díaz ha mantenido el tono general del debate, pausado y calmado, y ha insistido en mostrar que son "otra oposición", "no como la que la derecha está haciendo al Gobierno de España", "no como la de Abascal"; "no vamos a jugar el papel del PP en Madrid". Ha repetido (como otras veces) su disposición a colaborar "por Andalucía" pero ha reprochado a Juan Manuel Moreno que no haya contado con el PSOE antes de las conferencias de presidentes que han tenido lugar este año. "El consenso no se pide, se practica", le ha espetado a Moreno.

Aprovechando la cercanía de la moción de censura de Abascal al gobierno de Pedro Sánchez (que el parlamento andaluz cambió para no coincidir con los votos en contra de los socialistas), Díaz ha metido a Vox en el debate con el ánimo de rebatir, una vez más, la imagen de "moderado" que quiere transmitir el presidente del PP desde que llegó al cargo ("La moderación y pactar con la ultraderecha es incompatible") y ha sacado a colación cómo, este mismo martes, el partido de extrema derecha ha votado en el Congreso en contra de retirar la sentencia de muerte de Blas Infante, padre de la patria andaluza. Moreno se ha defendido en su réplica y ha insistido en alejar al PP de su apoyo en el parlamento andaluz. "Vox es Vox y nosotros somos nosotros. Mire si somos distintos que el PP sí ha votado a favor de retirar la sentencia de Blas Infante". "Ellos tienen la sartén por el mango en este Gobierno", le ha replicado la socialista.

Sin embargo, como era de esperar, la Covid y la atención sanitaria han sido el centro de la intervención de la líder socialista. Díaz le ha reclamado a Juan Manuel Moreno medidas concretas "para el ahora" de la pandemia ("soluciones", "medidas urgentes") y le ha reprochado que hace unos días el vicepresidente Marín asegurara que estaba "todo controlado" cuando los datos de la segunda ola "están descontrolados". La ex presidenta ha desgranado los datos de mortalidad y contagios del día (42 fallecidos más y 2.412 contagiados), ha puesto sobre la mesa que uno de cada 5 municipios de Andalucía superan los 500 contagios por 100.000 habitantes, y ha recordado al presidente que Andalucía es la comunidad que menos PCR hace también por cada 100.000 habitantes. Ha comparado la gestión de Sánchez con la de Moreno porque "la evolución de la pandemia en Andalucía, desde que usted tiene el mando único, se ha disparado en un 573%".

Los centros de Atención Primaria y la primera línea sanitaria (Salud Responde) así como la labor de los rastreadores -de los que, afirma, solo 307 están trabajando a tiempo completo en Andalucía en esta tarea- han sido puesto sobre la mesa por la líder socialista. "La Sanidad no admite ni más errores ni más demoras".

El presidente andaluz ha tirado de herencia recibida en su réplica. "Estamos sobrepasados en la atención primaria - ha reconocido- pero las carencias no son nuevas". "Sólo llevamos un año y diez meses", se ha excusado. Y ha comparado la gestión de la pandemia en Andalucía con la de otras comunidades autónomas como Aragón, Navarra o Castilla La Mancha. Moreno sigue en su línea para "desactivar" a Susana Díaz a través de las políticas anteriores y colocándola como una líder no crítica con el presidente de la nación. Pero Díaz ha insistido en las críticas a la sanidad: "Hace tres años no había colas de horas para acceder a un centro de salud o a un hospital".

El otro tema sobre el que ha pivotado la intervención de Díaz ha sido la educación. Si bien la comunidad educativa no está satisfecha con cómo está planteándose y desarrollando el curso, el acuerdo del presidente con los sindicatos para el aumento del profesorado fue un tanto que se marcó la Consejería de Educación y que desactivó la tensión educativa de principios de septiembre. Aún así, los socialistas han querido usarlo como argumento de crítica hablando de "caos", de "cambios en el protocolo Covid cada poco para que no cuenten aulas cerradas" o de "contrataciones de docentes pero solo hasta diciembre". Los profesores y los directores de los colegios están llevando están llevando las escuelas "sobre sus espaldas", ha lamentado Díaz.

A esto Moreno ha recurrido de nuevo a la herencia recibida y ha sacado pecho del presupuesto dedicado a educación y ha realizado un nuevo anuncio: la licitación de los comedores que aún faltan está previsto que se resuelva este mismo mes de octubre.

¿Un 32% de los fondos? Pinta no

Respecto a la petición del presidente para que todos los partidos apoyen la petición del 32% de los fondos europeos que llegarán a España para Andalucía, Díaz ha augurado un no a la petición porque "no sabe cómo funcionan". "Si pone sobre la mesa proyectos, uno a uno, los veré y los respaldaremos". Ambos líderes han entrado en un rifirrafe sobre el cumplimiento de justificación del dinero de Europa. El presidente mirando hacia atrás, de nuevo, ha reprochado a Díaz que cuando llegaron tenían 7.000 millones sin justificar. A lo que la socialista ha replicado que el consejero de Economía, Rogelio Velasco, admitió que estaba toda la justificación comprometida para 2019.

Con un no claro de los socialistas, Díaz ha rematado su intervención reprochando al presidente que gaste más presupuesto en "propaganda", "publicidad institucional" y "las productoras amigas para Canal Sur" que en la lucha contra la pandemia: "póngase a trabajar, Señor Moreno".