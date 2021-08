Nuria Martín, experta en renovables: "La fotovoltaica tiene que ser parte del paisaje urbano"

Que las energías renovables ya no son el futuro parece evidente. Que ya no hay marcha atrás, también. Es una de las principales conclusiones que se extraen de la charla con Nuria Martín Chivelet, investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. División de Energías Renovables, Departamento de Energía, que ha participado en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en el curso ‘Energías renovables en la sociedad del siglo XXI’, dirigido por el profesor de la Universidad de Almería Joaquín Alonso Montesinos.

En ese foro, que tiene como objetivo profundizar en los conceptos fundamentales, las últimas tendencias y las aplicaciones prácticas en relación con las energías verde, la investigadora madrileña ha explicado a eldiario.es/andalucia que “las renovables han venido para quedarse y ya. Y cada vez más a un ritmo más, más rápido. Se apuesta por las renovables. Ya son una realidad en este país”.

Nuria Martín Chivelet es científica titular del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), donde desarrolla su actividad profesional desde 1989. Es experta en energía solar fotovoltaica y, en particular, en la integración de fotovoltaica en edificios (BIPV). Participa en grupos de trabajo internacionales de normalización sobre esta actividad, y en la Tarea 15 de la Agencia Internacional de la Energía, dedicada al impulso de BIPV.

Sin embargo, “la fotovoltaica -uno de sus campos de acción- no es una tecnología nueva, sino que ha ido madurando y ha seguido una curva de crecimiento que la ha llevado a tener unos costes competitivos. Las instalaciones de fotovoltaica se amortizan en muy corto plazo, muy corto plazo”, señala.

En lugares como Andalucía se amortiza rápidamente

Por eso, “la inversión que hace el propietario para autoconsumo se va a amortizar en un corto plazo y sobre todo en zonas con mucha insolación. Por supuesto, influye el que haya recursos solares, de modo que se va a amortizar antes aquí en Huelva que en San Sebastián, con el mismo coste de inversión. Ese es el tema para calcular el coste, que va a producir más energía al año aquí -en Huelva- que en el norte.

Pero el reto es que la fotovoltaica sea parte del paisaje urbano, aprovechando no solo el tejado y azoteas, sino las fachadas. Incluso ya hay placas que imitan a elementos como tejas, de modo que no existe el impacto visual. “Nosotros hablamos de la tecnología de integración en edificios porque conlleva una serie de actuaciones. Y aparte de los agentes implicados, digamos no solamente el sector fotovoltaico, sino que está el sector de la construcción y eso es lo más interesante. Es un reto porque es más difícil, pero al mismo tiempo los resultados son más globales y tienen más sentido. En concreto, todo lo que se prevé que sea relativo a la eficiencia energética de los edificios, a mejorar la eficiencia energética de edificios, que es una de las prioridades de la Unión Europea y que se ha plasmado en una directiva de eficiencia energética, pues conlleva una rehabilitación a gran escala de un montón de edificios en Europa y en particular en España, para lo que hay ahora mismo ayudas a la rehabilitación energética. Y ahí entendemos que la fotovoltaica en edificios tiene un papel muy, muy importante”.

No obstante, todavía hay saltos legales que hay que sortear. “El Código Técnico de la Edificación, que es el que establece todo lo relativo a cómo construir y las normas que se deben seguir (hasta el año 2000, que ha sido la última versión anterior a 2019, hablaba de fotovoltaica explícitamente. Ahora ya no se llama ni siquiera así. Se llama Electricidad con energías renovables. La traducción para todos en el contexto urbano es fotovoltaica, porque la otra opción sería la eólica, pero eso es complicado en las ciudades, con lo cual se sobreentiende que es la fotovoltaica, pero aparece como muy tímidamente. No hay nombre y lo que no es obligatorio es hacerlo en las viviendas”.

Hay que aprovechar todo el edificio

“No necesariamente tiene que estar todo en los tejados, sino que las fachadas de los edificios tienen mucha superficie para integrar fotovoltaica. De hecho, el límite de instalación en un edificio viene determinado por la superficie de tejado. En definitiva, lo que hay es mucha confusión con la regulación, porque es poco clara y no apuesta claramente por la integración de fotovoltaica en edificios. De hecho, no apuesta por la integración, habla de producir con renovables. Tú puedes tener tu casa y al lado una pequeña plantita, generando, por ejemplo. Entonces, yo entiendo que lo importante es que se hable de fotovoltaica en edificios y que entre en el código técnico como una como una actividad más a realizar en los nuevos edificios”.

Nuria Martín sí entiende que se aprecia un mayor interés en la sociedad por las energías limpias, “por suerte, o al menos tengo yo la percepción en la generación que sale ahora de la Universidad, los que se están apuntando a los másteres y y si están más concienciados. Y creo que esa es la esperanza”, con lo que "falta que el sector de la construcción y el sector fotovoltaico encajen y haya una comunicación, y las propias empresas de elementos constructivos empiecen a fabricar módulos fotovoltaicos, tejas fotovoltaicas, elementos de fachadas fotovoltaicas…, porque de esa manera será un producto constructivo”.

La experta en el tema saca varias conclusiones sobre el tema, y recuerda que “hay ejemplos muy buenos de módulos que hacen las veces de elementos constructivos. Se transforman en elementos de fachada, elemento, tejas, muros, cortina, fachada ventilada, etcétera. Eso existe. Son módulos versátiles, de colores diferentes, de tamaños diferentes y sobre todo y lo más importante, que cumplen las normas”, para defender que “en Andalucía hay una cosa muy interesante, y es que muchos colegios tienen ya fotovoltaica, e institutos, y ahora tenemos un alumno doctorado que está estudiando cómo son las instalaciones para hacer propuestas para futuro de mejora”.