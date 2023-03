Más de 400 científicos de toda España alertan de que la unión de las estaciones de esquí del Pirineo “no es sostenible”

El proyecto de unión de las estaciones de Formigal y Astún cuenta con la oposición de más de 400 científicos que han firmado el manifiesto 'Unión de estaciones de esquí Formigal-Astún: un proyecto no-sostenible'. Este proyecto pretende unir, mediante un telecabina, ambas estaciones. Los firmantes del manifiesto, investigadores especializados en recursos naturales y medio ambiente, han querido mostrar su “gran preocupación y rechazo por la ejecución del proyecto de unión de las estaciones de Formigal – Astún. Como científicos tenemos la responsabilidad de alertar cuando se acometen acciones que, alejadas de la evidencia científica, creemos impactarán de forma negativa e irreversible en el medio natural”.

Añaden que, para mantener un planeta saludable, es necesario “que las actividades humanas sean sostenibles”. “En nuestra opinión, el citado proyecto no cumple con los requisitos de sostenibilidad y, por tanto, no es susceptible de recibir fondos europeos que demanden esa condición”, aseguran, antes de exponer todos los motivos en los que sustentan esta afirmación.

En primer lugar, hacen referencia a la situación de emergencia climática actual, en la que no se puede “garantizar el recurso nival en el futuro” y aseguran que “planificar un aumento de la superficie esquiable en un contexto de cambio climático no es una acción sostenible. Además, en ningún caso puede considerarse que el proyecto de unión de estaciones pueda implicar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, añaden, haciendo referencia al aumento de turistas y, por tanto, vehículos que supondría la unión. Esto también lo unen con la masificación de los ambientes alpinos, denunciando que “se sigue promoviendo la masificación de la alta montaña y no se descarta en un futuro convertir el mismo valle de Canal Roya en dominio esquiable, aunque no se contemple de momento. La masificación de hábitats altamente sensibles a los cambios y perturbaciones ambientales no cumple el requisito de sostenibilidad”.

Esta masificación puede causar también la alteración de dichos hábitats alpinos, puesto que son unos ecosistemas muy frágiles por “los riesgos de erosión con pérdida de suelo, de difícil o incluso imposible regeneración en ambientes alpinos. Por tanto, la alteración irreversible de hábitats frágiles no puede cumplir con los criterios de sostenibilidad”, añaden en el manifiesto. Hablan también de la reducción de la diversidad florística y faunística por la compactación de la nieve y la instalación de estructuras que pueden afectar a las aves.

Otro de los motivos por los que la unión de las estaciones afecta a la sostenibilidad es, según este manifiesto, que la ampliación de las pistas de esquí “implicaría una reducción irreversible de la conectividad entre componentes ecosistémicos frágiles, una acción que no puede ser considerada como sostenible”. También hacen referencia al valor paisajístico del valle de la Canal Roya, que quedaría afectado por la construcción de un telesilla.

Por último, este grupo de científicos y científicas resaltan el impacto en la cultura y en la economía local debido al aumento de esquiadores, que puede suponer una saturación de las infraestructuras locales, del aumento de precio de bienes y servicios y alterará el modo y ritmo de vida locales.

Concluyen su manifiesto asegurando que en la montaña pirenaica “se encuentran los ecosistemas más valiosos y mejor conservados de todo el territorio aragonés. Los Pirineos son sin duda nuestro mejor reservorio de biodiversidad y de recursos hidrológicos. Estos territorios exigen un tipo de turismo ligado a la naturaleza y que sepa apreciar los valores paisajísticos, es decir, un turismo sostenible. El proyecto de unión de estaciones solo conseguirá aumentar la masificación y el deterioro de la alta montaña, provocando la pérdida de un importante enclave y su patrimonio natural”.