El morado tiñe las calles de Zaragoza en un 8M que apela a la diversidad del movimiento

Las calles de Zaragoza se han inundado de morado, el morado de las más de 10.000 personas que, según la Delegación de Gobierno, las ha recorrido durante este 8 de marzo. Lo han hecho esta mañana las estudiantes, y esta tarde el resto de integrantes del colectivo feminista, que han salido a las calles en pleno puente para reivindicar la igualdad y la lucha diaria.

A las 11.30 se han concentrado cientos de estudiantes, la mayoría mujeres, en la Plaza San Francisco de Zaragoza, al grito de consignas como "Sola, borracha, quiero llegar a casa" o "Si no es feminista, no es educación" se han reunido para empezar la manifestación hacia la Plaza del Pilar. Un coche ha encabezado la marcha al ritmo de canciones feministas.

Manifestación estudiantil durante el 8M de 2020 en Zaragoza Candela Canales

Un poco más adelante, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, se han congregado las periodistas para leer su manifiesto, en el que reivindican mayor presencia femenina en los medios y un mejor uso del lenguaje, aunque también han querido destacar que hay cosas que están cambiando y que poco a poco van mejorando, con una mayor presencia de voces femeninas en los medios y como expertas, entre otras cosas. Al concluir el manifiesto las periodistas se han unido a la manifestación estudiantil y han continuado su recorrido hasta la Plaza del Pilar.

Este ha sido el calentamiento para la manifestación de la tarde, que comenzaba en torno a las 18:30 a moverse desde Plaza Aragón, encabezada por la pancarta principal, seguida del grupo de movilidad reducida, y el grupo no mixto. Tras la batucada llegaban los diferentes barrios y colectivos: mujeres, hombres, mayores y pequeños, todos juntos cerraban la marcha que ha recorrido las calles durante más de tres horas.

Manifestación del 8M 2020 en en Paseo Independencia Candela Canales

Ya en la Plaza España se escuchaban comentarios de: "en la plaza no vamos a caber", pero hemos cabido. Este año la manifestación ha sido menos multitudinaria, pero aun así miles de mujeres han recorrido las calles al ritmo del ya clásico hit de estas marchas: "todas las mujeres tenemos un deseo/ estamos cansadas de tanto chuleo/ mujeres pa'aquí, mujeres pa'alla/ feminismo pa'lante, machismo pa'atrás" .

El colectivo LGTBI ha estado representado, como en anteriores ocasiones, y se hacían oír al grito de: "¿dónde están las trans en el mundo laboral?", "lesbianismo es liberación" o "Me gustan las peras, me gustan las manzanas, me voy a la cama con quien me da la gana".

Manifestación 8M de 2020 en la Plaza del Pilar de Zaragoza Candela Canales

Y así ha llegado a su fin la manifestación, con todas entrando en la Plaza del Pilar coreando estas y otras consignas y esperando escuchar el manifiesto, en el que se ha reflejado que "la lucha sigue" y que "nos van a tener enfrente combativas". De esta forma ha vuelto a terminar otro día histórico, en el que personas de todas las edades han caminado juntas para "que en un futuro no sea necesario reivindicar".

Huesca y Teruel también han realizado manifestaciones durante la tarde de hoy, en una jornada en la que se pretendía visibilizar a las mujeres de todos los territorios de Aragón.