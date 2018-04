La Diputación de Huesca aprueba la creación de su propio servicio de Bomberos

Hoy es el día. La Diputación Provincial de Huesca ha sacado esta mañana a información pública su propio servicio provincial de Bomberos. Se trata de la fórmula por la que se ha decantado en detrimento de otras opciones como el consorcio de administraciones y gracias a la cual espera dar respuesta a las demandas del territorio tras décadas de una gestión insuficiente y con lagunas, como ha denunciado una y otra vez la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón (ABPA). Además, la DPH se ciñe así al cumplimiento de la conocida como Ley del Fuego y cumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le obligaban a asumir esta responsabilidad.

La comisión de expertos formada para este cometido, y tras unas semanas de estudios y deliberaciones, ha concluido que la asunción del servicio de manera directa es la manera más eficaz de poner solución al problema, pues de este modo se evita el paso por intermediarios y se gana en agilidad y rapidez de respuesta antes las actuaciones urgentes. Algo de lo que, precisamente, se ha carecido hasta el momento con los parques dependientes de las comarcas que debían coordinarse, a menudo, para emprender actuaciones muy lejos de su ámbito habitual de acción.

El consorcio hubiera incluido a Diputación, Gobierno de Aragón, comarcas y ayuntamientos y se ha optado por la fórmula que, además, reivindicaba la ABPA. Los Bomberos asumen que de esta manera se ofrecerá “un servicio profesional” después de que mediante las anteriores maneras de proceder se incluyese en los parques a “voluntarios que realizaban esta misma tarea de manera irregular”.

“El del consorcio -señalan- no es el camino a seguir. La profesionalización debe garantizar la respuesta inmediata, así como la calidad en la intervención y las medidas de seguridad de los intervinientes y de los ciudadanos, y esto no se logra contando con personal que no es profesional, que no hace guardia presencial en el parque de bomberos y que no ostenta la condición de agente de la autoridad. Que la DPH lo asuma supone un gran paso adelante”.

“Coordinar, asesorar o movilizar efectivos”

Eso sí, en este nuevo escenario lo ideal será que el órgano de coordinación de la DPH esté formado por “técnicos cualificados y pertenecientes a servicios de bomberos reales, y no por responsables de servicios de Protección Civil de las comarcas y servicios de emergencias de ayuntamientos que ni tienen competencia en la materia ni la capacitación necesaria para coordinar, asesorar o movilizar efectivos; que no tienen capacidad operativa pues en la mayoría de los casos son personal no profesional, sin dedicación exclusiva y sin condición, lo que supone una desprotección y riesgo inadmisibles”.

Tras los encuentros con las instituciones aragonesas, la Diputación aprobará el primer paso para la concepción del servicio en el Pleno ordinario que se desarrollará esta mañana a partir de las 11:00 horas. El equipo de gobierno socialista que encabeza Miguel Gracia se ha reunido con el resto de grupos (PP, PAR y Cambiar Huesca) para explicarles los detalles de la propuesta y halla el mayor consenso posible de cara a su salida adelante. A continuación, se abrirá un periodo de un mes de exposición pública para presentarse alegaciones, y en torno al mes de junio se habrían abrochado todos los pasos jurídicos para la creación del servicio provincial de bomberos.

Mientras se resuelven las cuestiones de ‘papeleo’ se trabajará en la dotación de personal, equipamiento e infraestructuras, donde la DPH ya sabe que ha de hilar muy fino. Para ello se creará una comisión mixta de transferencias entre la Diputación y las comarcas para valorar con quiénes se cuenta en cada parcela. El servicio cubrirá toda la provincia y, por ley, solo puede absorberse a los bomberos profesionales en detrimento de las brigadas de voluntarios.

Integración de las comarcas

Cada administración comarcal tendrá, en principio, la posibilidad de seguir trabajando de manera autónoma si bien el escenario ideal apunta hacia una integración de las comarcas y los ayuntamientos con el nuevo ente de la DPH. La excepción a la regla la aportarán los 36 profesionales del parque de la capital oscense, aunque tampoco se descarta una futura integración.

De momento, entre el resto de parques altoaragoneses suman unos 30 bomberos que cumplirían los requisitos y con los que se pondrá en marcha el servicio. La DPH entiende que se trata de un número insuficiente y alude a las trabas para la incorporación de personal marcadas por la Ley de Presupuestos Generales, que impide tener masa salarial y tasa de reposición. La DPH es partidaria de dividir la provincia en cuatro zonas de intervención atendidas por 16 parques, cuatro principales y 12 secundarios.