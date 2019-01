Más de 100 operaciones suspendidas en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza por un plante de los médicos

Entre el lunes y el jueves de esta semana se han suspendido alrededor de 100 operaciones en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Fueron -tal y como apuntaron desde el propio hospital- 27 el lunes, 31 el martes y cifras muy similares tanto miércoles como jueves. El motivo es el plante de los médicos que solicitan un aumento en su retribución. El miércoles ya se volvió a operar en el área Materno Infantil, y, en el Gobierno de Aragón, confían en que la normalidad llegue con prontitud al resto del hospital (General y Traumatología y Rehabilitación).

Tanto el centro hospitalario como el Ejecutivo autonómico aclaran que la actividad de urgencias discurre “con absoluta normalidad”. Las intervenciones que se han desprogramado, apuntan en el hospital, son las que corresponden a las llamadas “peonadas”, es decir, operaciones que realizan los profesionales (sin tener obligación de hacerlo) por las tardes para aliviar la lista de espera. “Si hay un quirófano libre, se le dice a un médico que tiene fiesta si puede operar esa tarde y se le paga aparte”, explican.

Unificación en las retribuciones

El origen del plante es una circular que el Gobierno de Aragón envió a los centros el jueves de la semana pasada. En ella, se proponía homogeneizar y unificar en todo Aragón la retribución –para estas “peonadas”- de los profesionales. Hasta ahora, apuntan fuentes del Ejecutivo, por la misma intervención se pagaban cantidades distintas dependiendo del hospital. Con esta variación se tasaba un precio fijo para 40 tipos de intervenciones.

Eso suscitó malestar entre los facultativos, por no haber contado con ellos a la hora de negociar el qué y el cómo de esta medida. El pasado lunes, el Gobierno autónomo dio marcha atrás, retiró la resolución y pidió un informe a la asesoría jurídica para ver si este tipo de pagos deben someterse a la mesa sectorial.

Aumento de sueldo sin negociación abierta

Solventada -al menos de momento- esta divergencia, los profesionales solicitaron, a su vez, un aumento en la retribución que reciben: en la actualidad, según la información proporcionada por Radio Zaragoza, cobran 330 euros por cada tarde y su pretensión es llegar a los 450.

Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que, en este momento, no hay planteada ningún tipo de negociación acerca de este posible aumento, y se muestran sorprendidos por el plante, ya que, una vez retirada la circular, y, por ende, el regreso a las condiciones previas, entienden que la discrepancia no debería haber ido a más.

Informan de que se están teniendo reuniones dentro del hospital y, como afirmó el gerente del Servicio Aragonés de Salud en Radio Zaragoza, entre los propios profesionales hay división, con algunos que quieren seguir con el plante y otros que optan por volver a la normalidad.

Movilizaciones del sindicato de médicos

La secretaria general del sindicato de médicos (CESM Aragón), Mercedes Ortín, sostiene que el Gobierno de Aragón cometió “una torpeza brutal” al tratar de unificar esas retribuciones “pero con precios de 2008”. Una vez que se revertió la situación, aclara que su sindicato no está liderando el plante, sino que es una medida tomada a título personal por algunos profesionales.

Lo enmarca, eso sí, en el “malestar general” que hay en la profesión por otros aspectos. En una nota de prensa enviada por el sindicato el pasado martes, acusaban al Ejecutivo autonómico de tener un “desprecio absoluto por la negociación colectiva” (sin referirse en ningún caso a la solicitud que origina el plante).

Se queja el sindicato de que el Ejecutivo “se ha limitado a convocar una mesa meramente informativa para comunicarnos que se aprueban dos decretos Ley: sobre medidas retributivas en materia de personal con carácter de urgencia y sobre la aplicación del complemento de IT desde el primer día”.

Entre las peticiones de los profesionales, que, según ellos, no han sido escuchadas, están levantar la suspensión de los niveles de carrera suspendidos desde 2010; recuperar las pagas extras íntegras; aplicar el incremento del 0,25 % de forma porcentual a lo recortado a los grupos A1 y A2 en 2010 y no lineal; tener una jornada laboral de 35 horas; aplicar el complemento de IT desde el 15 de julio de 2018; recuperar la aportación del promotor al Plan de pensiones, y eliminar de la modificación del criterio de jubilación voluntaria de los funcionarios de las clases pasivas.

A estas peticiones se refiere Ortín, y en su rechazo encuadra esa molestia generalizada que ha llevado a algunos profesionales a plantarse. La secretaria general recuerda que tienen previstos parones (referidos a las solicitudes recién comentadas) los días 7 y 21 de febrero y 7 y 21 de marzo. Serán paros de 10 minutos en todos los centros sanitarios.