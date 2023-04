Ione Belarra muestra su respaldo a la candidata de Podemos en Asturias que continuará con su encierro hasta que se apruebe su lista íntegra

“Tiene todo nuestro respaldo, el respaldo de la organización en Asturias y a nivel estatal”. Así de categórica ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre su apoyo a la candidata de la formación en Asturias Covadonga Tomé, que desde anoche está encerrada en la sede de Podemos Xixón para exigir el respeto íntegro de la lista electoral aprobada en noviembre por primarias.

Belarra ha pedido además a Tomé que “se presente, que haga campaña” y ha añadido “que salgamos todas juntas a obtener los mejores resultados posibles que es lo mejor para los asturianos y asturianas”. Las declaraciones de la líder nacional de Podemos esta mañana desde Toledo se producían justo cuando Covadonga Tomé ofrecía una rueda de prensa desde su encierro.

Tomé ha hecho un llamamiento al diálogo y ha anunciado que han pedido la mediación de la dirección nacional para acabar con esta situación, aunque aún no han tenido noticias al respecto. Muestra su confianza en una solución y asegura que no se imagina otro escenario que no sea el de “reiniciar el diálogo y llegar a un acuerdo”. “Sería una falta de respeto, ya no a mí y a mis compañeros, si no a todas las personas que votaron a esta candidatura en concreto”, ha explicado.

La candidata ha mostrado su seguridad en que Ione Belarra, “una mujer a la que yo he escuchado defender con valentía y arrojo cuestiones muy diversas”, sabrá entender lo que sucede y “entenderá perfectamente nuestros motivos y nuestra tradición asturiana y personal de luchar por las cuestiones que son justas”.

La cuestión es que a 72 horas de que se cupla el plazo de inscripción de las candidatura Asturias sigue sin tener una lista registrada y tampoco un acuerdo interno sobre los nombres que figurarán en ella.