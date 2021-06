La Bienal Española de Máquina Herramienta se celebrará del 13 al 17 de junio de 2022 en BEC

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

La BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta se celebrará finalmente del 13 al 17 de junio de 2022, en un contexto de "dinamismo e inicio de recuperación, según ha informado Bilbao Exhibition Centre (BEC) en un comunicado de prensa.

Esta cita se llevará a cabo después de que el equipo organizador aplazara a este año la convocatoria que estaba prevista para noveimbrte, debido a la incertidumbre que existía por la pandemia del Covid-19.

En principio, se iba a celebrar del 30 de mayo al 3 de junio de 2022, pero finalmente las fechas elegidas serán del 13 al 17 de junio de este año.

El BEC ha señalado que la cita se llevará a cabo "con su misma esencia de siempre, ahora reforzada". Según ha recordado, este certamen, que es un referente internacional y una de las convocatorias industriales más importantes de Europa, ofrecerá "la mejor versión de sí misma para convertirse en plataforma de reencuentro y espacio que genere confianza y motivación; que active contactos y favorezca la innovación, el negocio y las nuevas oportunidades".

Según ha subrayado, así lo recoge su nuevo claim ("más biemhque nunca"), escogido para expresar el compromiso de BIEMH como "foro aliado de la dinamización económica del sector".

El BEC ha indicado que los objetivos estratégicos y líneas de acción prioritarias de la cita ya están sobre la mesa después de que recientemente haya tenido lugar en las instalaciones de Bilbao Exhibition Centre la reunión del Comité Técnico Asesor del certamen.

Los principales puntos que han conformado la agenda del Comité han sido la confirmación de fechas, la presentación de la imagen y claim para la edición de 2022 y la definición de los hitos de promoción yorganizativos.

Asimismo, en la reunión se ha analizado la situación del sector de máquina-herramienta, que después de un periodo complejo "presenta unas perspectivas positivas".

Desde el pasado mes de octubre los pedidos están experimentando una "recuperación notable", con cifras de captación que se acercan a las de 2019 en este primer cuatrimestre del año. Los paneles de prospectivade AFM apuntan a un interesante crecimiento de pedidos cercano al 25% en el conjunto de 2021.

El BEC ha indicado que la solidez de BIEMH continúa siendo "el reflejo de la fortaleza de sus expositores", posicionados "en primera línea mundial en avances tecnológicos y soluciones a medida", por lo que el habitual eslogan que acompaña la marca "You make it big" se transforma en esta edición en "You make it big again" (tú la haces grande de nuevo).

Con ello, según ha precisado el equipo organizador de BIEMHquiere agradecer de nuevo el "compromiso, la fidelidad y la ambición" de todas aquellas empresas que apuestan año tras año por participar en el certamen.

Las campañas de captación de expositores y visitantes trasladarán este mensaje y arrancarán los próximos meses de julio y noviembre, respectivamente. Para la primera, los esfuerzos comerciales se centrarán en países como Alemania, Austria, Bélgica, China, Francia, Holanda,Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Taiwán y Turquía, además de España, todos ellos "líderes del sector, que mantienen desde hace tiempo una presencia consolidada en este escaparate tecnológico avanzado".

En la reunión del Comité Técnico Asesor han participado representantes de AFM-Advanced Manufacturing Technologies y Bilbao Exhibition Centre, entidades coorganizadoras del certamen, así como miembros de AIMHE - Asociación de Importadores de MáquinaHerramienta, entidad que participa como colaboradora junto con Gobierno Vasco.