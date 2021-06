Rementeria insiste en que "el modelo de Madrid no es el nuestro" y defiende el equilibrio fiscal y evitar desigualdades

PP advierte de la "falta de competetividad fiscal" de Bizkaia y pide medidas para atraer inversiones

GERNIKA (BIZKAIA), 30 (EUROPA PRESS)

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha subrayado que "el modelo de Madrid no es el nuestro para nada" y, en este sentido, ha defendido tener "un equilibrio fiscal, un ejercicio de atracción de empresas y trabajar mucho para evitar desigualdades". Asimismo, ha considerado que Bizkaia tiene "una fiscalidad adecuada para reinvertir e innovar".

Rementeria ha comparecido en el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia a petición del PP, que le ha pedido que aclare qué medidas tiene previsto adoptar para que Bizkaia sea "más atractiva" para la inversión y la actividad económica.

La portavoz del PP, Amaya Fernández, ha advertido de que uno de los "problemas" de Bizkaia es la "falta de competetividad fiscal" y, por ello, ha instado a aprovechar que cuenta con un "instrumento privilegiado" en el Concierto económico para ponerlo "al servicio de la competitividad", de modo que se use "como palanca económica" para atraer inversiones.

Fernández ha criticado al Gobierno foral su "empeño de demorar" una reforma de la fiscalidad en este sentido y ha insistido en la necesidad de tener un "efecto territorio". A su entender, Bizkaia debe "recuperar posiciones" mediante las reformas necesarias para "liderar" la recuperación económica de Euskadi.

Por su parte, el diputado general de Bizkaia ha defendido que la Diputación trabaja "día a día" para contar con un "entorno cada vez más idóneo" para mantener la actividad existente, ampliarla y atraer talento y, con ello, inversión.

Rementeria ha insistido en que la competitividad de un territorio obedece a "muchísimos" factores, entre los que la fiscalidad es uno de ellos, pero también la capacidad de promoción e innovación, el talento y su cualificación, el entorno y las infraestructuras, entre otros.

Tras repasar las actuaciones que se están realizando en algunos de estos ámbitos, ha señalado que el informe autonómico de competividad fiscal de 2019 sitúa a Bizkaia en "el primer puesto una vez más en competitividad fiscal autonómica". "Y aun así mantenemos el marginal de renta superior a otros territorios", ha añadido.

Rementeria ha apuntado que el PP quiere "bajar los recursos públicos", pero su Gobierno apuesta por "mantener el equilibrio necesario para todo y tener recursos públicos suficientes".

"Mantener los primeros niveles en materia de competitividad fiscal pero no renunciar en ningún caso a que, desde lo público, se haga frente a otras cuestiones que son absolutamente importantes para mantener el estado de bienestar, la calidad de vida aquí, porque eso es muy importante para mantener y atraer nuevas inversiones", ha defendido.

El diputado general ha asegurado que "Bizkaia tiene claro que necesitamos ser y tenemos que seguir siendo industria" y ha advertido de que se compite "no solo en el Estado", sino "con Europa y con el mundo", en la atracción de inversiones.

EVITAR DESLOCALIZACIÓN

Rementeria ha insistido en que no se puede "crecer a cualquier precio" y ha precisado que es preciso trabajar para evitar la deslocalización de inversiones, "atrayendo con ellos sus unidades de innovación". "Con eso no vamos a blindar pero sí arraigar más la inversión", ha explicado. Por contra, se ha mostrado contrario a "poner ayudas directas para que venga y luego se deslocalice fácilmente".

En su opinión, Bizkaia tiene "una fiscalidad adecuada" para reinvertir e innovar, "con deducciones para inversiones fijas, deducciones en innovación, deducción del artículo 64bis del Impuesto de Sociedades", unas "herramientas que no existen" en el Estado. "Nosotros sí las tenemos para intentar arraigar más esas empresas e inversiones que puedan producirse", ha insistido.

El diputado general ha dicho entender que el modelo propuesto por el PP sea "el modelo de Madrid" porque "les ha ido muy bien en las elecciones". "Pero no es nuestro modelo para nada", ha subrayado.

En este sentido, ha advertido de que la Comunidad de Madrid tiene "la mayor desigualdad de toda Europa". "No queremos ese modelo, queremos tener un equilibrio fiscal, un ejercicio de atracción fiscal y trabajar mucho para evitar desigualdades. No es nuestro modelo, será el suyo pero no es el nuestro", ha concluido.