PSOE y Unidas Podemos han pactado que los alquileres queden congelados en las zonas que ayuntamientos y comunidades consideren como “tensionadas” porque los precios se hayan disparado. No se trata del sistema de topes al que el PSOE se comprometió con Unidas Podemos en el acuerdo de Gobierno, pero parece que los de Yolanda Díaz aceptan a cambio de que la medida se aplique también a contratos nuevos.

Por resumir: cuando se renueven contratos no se puede subir el alquiler; si entran inquilinos nuevos, deben pagar lo mismo que el anterior. Todavía no está en vigor. Eso sí, el detalle de que esto en realidad depende de ayuntamientos y comunidades es importante: probablemente Madrid no haga uso de esta herramienta, por no darle ese gusto al Gobierno, pero otras capitales como Barcelona, Sevilla, Cádiz o Valencia sí podrían hacerlo.

¿Tarde? Esta medida de regulación de los alquileres viene tras años de escalada imparable de los precios, justo cuando en realidad los alquileres han bajado un poco en grandes capitales por la pandemia. Pero sí llega a tiempo antes de que vuelvan a subir. Por otro lado, se ve venir una “pequeña caída” del precio de la vivienda este año.

Luz disparada

Tenemos el precio de la luz rozando el máximo que llegamos a pagar durante el temporal de Filomena. ¿Qué sentido tiene esto ahora? ¿Tiene que ver con los tramos nuevos que aprobó el Gobierno? No.

Tiene más bien que ver con que el 90% de los hogares españoles están bajo las tarifas de mercado libre que las empresas energéticas promocionan constantemente. A la larga, sale más cara. Los expertos en consumo energético siempre dicen que lo recomendable es quedarse en una tarifa que se llama PVPC (para qué le van a poner nombres que entendamos). Léete los detalles para evitar disgustos.

Mientras tanto, el Gobierno dice que se plantea suspender uno de los impuestos que se aplican a la generación de electricidad para que toda esta combinación de nuevas tarifas y precios disparados se note algo menos en la factura final. En lugar de revisar los costes de producción o limitar el beneficio de las eléctricas, lo que en este momento plantea el Gobierno es perdonarles temporalmente un 7% de impuestos a cambio de que trasladen ese descuento al recibo.

Mascarilla puesta

Es emocionante ver a estos niños de un colegio en Israel quitarse y romper las mascarillas como ritual de despedida de la obligación de llevarlas en clase. Da buen rollo ver fuegos artificiales en Nueva York para celebrar el fin de las restricciones y, también, de las mascarillas.

¿Y nosotros para cuándo? “Pronto”, ha dicho Pedro Sánchez. Fernando Simón ya dijo exactamente lo mismo, que “pronto”, hace justo un mes. Pero Pedro Sánchez es Pedro Sánchez así que no debe quedar mucho.

La verdad es que vamos mejor, pero no estamos tan bien como Nueva York o Israel. La variante Delta detectada en India se expande con más fuerza de la esperada en Reino Unido y veremos cómo nos afecta. Salvo en Andalucía, nuestra incidencia baja, pero baja muy lento. Un día tenemos 115, al día siguiente 114, luego 104, ayer 101… Hoy por fin estamos por debajo de 100. Primera vez en 10 meses.

Fondos aprobados

Bruselas ha dado luz verde a los primeros 69.500 millones de euros del fondo europeo de ayuda para salir de la crisis económica del coronavirus. Falta un último trámite y en julio llegaría el primer envío de dinero, unos 9.000 millones.

A cambio de los fondos, hemos prometido cosas. Si no las cumplimos, no llegará más dinero. Entre las promesas a Bruselas hay reformas laborales para reducir la contratación temporal, la mejora de la formación profesional, el fomento de la transformación digital y la transición ecológica o la revisión del sistema de pensiones para garantizar “su sostenibilidad” y promover “una vida laboral más larga”.

Todos estos compromisos han sido evaluados por la UE y estas son las notas que ha recibido el plan del Gobierno:

Diez sobresalientes y un notable.

Que no se te pase

Los empresarios catalanes representados a través del Cercle d’Economia se posicionan a favor de los indultos: "Vivimos una oportunidad histórica para la concordia”. Lo ha dicho su presidente antes de recibir al rey Felipe VI en una cena en la que no ha estado el president Aragonès, con el que sí ha coincidido en otro momento del día. Un lío. En todo caso, el ambiente para los indultos parece encarrilado.

Caldo ultra. Preocupante incremento de la hostilidad racista y de extrema derecha en Murcia. Un militar retirado mató a quemarropa a un joven marroquí el pasado domingo. Los vecinos denuncian que las pintadas, insultos e incidentes van a más.

Hola, señor asesino. Un ejemplo de que te puedes sentar en una mesa hasta con tu peor enemigo lo han dado Joe Biden y Vladimir Putin. No ha debido ser fácil porque se han dicho de todo en el pasado. “Putin es un asesino”, dijo hace poco Biden ya como presidente. En principio el encuentro ha relajado las tensiones entre EEUU y Rusia.

Aviso a navegantes. Un profesor universitario de Mataró ha sido despedido por hacer comentarios sexuales constantes, “muy graves e inapropiados”, a sus alumnas. Nueve de ellas le denunciaron ante la Unidad de Igualdad de su centro por acoso sexual.

Cosas que no sabía

No sabía, y estoy alucinando, que hay un tipo de gusano parásito que es capaz de ‘controlar la mente’ de los grillos que se los comen. El camino de una larva de gusano hacia el estómago de un grillo es complicado, pero si lo consigue, el gusano se alimenta del grillo, crece y luego segrega estímulos químicos que hacen que el grillo, que es muy de secano, busque desesperadamente algún sitio con agua al que tirarse. Entonces el gusano sale del grillo y pone sus huevos en el agua. Es un ejemplo de fenotipo extendido, es decir, de cómo un organismo es capaz de transformar el comportamiento de otros. Me lo ha contado un lector del boletín. Gracias, Antonio.

No tenía ni idea sobre microscopios, pero me ha fascinado la historia de este ejemplar. Es del tamaño de un dedo y usa una tecnología inventada por un vendedor de telas en el siglo XVII para observar la calidad de los tejidos que compraba. Aquel vendedor se convirtió en referencia histórica de la biología al observar por primera vez un protozoo, glóbulos rojos o espermatozoides. El microscopio acabó tirado al fondo de un canal holandés y 350 años después, se dragó el canal y se sacó con otro montón de basura. Salió a la venta en eBay por 50 euros. Un científico gallego lo compró y ahora le ofrecen 500.000 dólares.

No conocía El Muro, que no es el de Juego de Tronos pero parecido: es una construcción de 1,3 kilómetros de pared sin interrupciones, con cinco plantas y 16 metros de altura, que alberga viviendas, oficinas y centros comerciales. El Muro permite a los habitantes de Fermont, un pueblo de Canadá, resistir a las temperaturas de -40º, que con el viento de componente norte parecen mucho más frías aún. Lo cuentan en Yorokobu.

