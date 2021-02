Lo de Catalunya, en minuto y medio

Tienes todos los detalles de los resultados de las elecciones de Catalunya en la portada de eldiario.es. Yo te hago un resumen breve, de un minuto y medio. O hasta en un párrafo si vas con prisa.

En un párrafo. El PSC y ERC se reparten la victoria, con un empate a 33 escaños. El PSC gana en votos, pero los partidos independentistas suman mayoría absoluta, lo más probable es que pacten de nuevo y Pere Aragonés (ERC) sería president. Pero todo puede pasar.

¿Un poco más? Ciudadanos, que ganó las elecciones en 2017, sufre una debacle: pasa de 30 a 6 escaños. Ese vacío lo ha aprovechado el PSC, que ha duplicado sus resultados.

Va, algo más. El otro triunfo de la noche es el de Vox. Se convierte en la referencia de la derecha españolista en Catalunya, superando a un Ciudadanos desorientado y a un PP humillado.

Qué me falta. Te falta saber que Junts pierde el liderazgo del soberanismo en manos de ERC, pero se queda tan solo a un escaño. Que el PDeCat, que se presentaba por su cuenta, no ha entrado en el Parlament. Que la CUP duplica escaños. Que En Comú Podem se mantiene como estaba.

Y una cosa importante. La participación ha sido un desastre, solo del 53%. Es el peor dato de las elecciones autonómicas de Catalunya. Este dato le quita carácter plebiscitario a otro: el 51% de los votos ha ido a parar a formaciones independentistas.

¿Y ahora qué? Posibles pactosLa mayoría absoluta en el Parlament está en los 68 escaños. Tenemos una herramienta para calcular pactos que tú también puedes usar. Yo he calculado estas opciones, pero son solo eso, opciones:

Pacto independentista. La suma de ERC + Junts + CUP es la que acabó abriéndose camino hace cuatro años y podría reeditarse, aunque la CUP pondrá condiciones. Es la opción más probable.

Pacto de izquierdas. La combinación de PSC + ERC + En comú suma mayoría absoluta. Sería un escenario con Salvador Illa de president y ERC arrancando amplias cuotas de poder y concesiones a Moncloa. Este escenario ha sido descartado por todas las partes. Es poco probable. Pero ahí está.

PSC le da el poder a ERC. Si ERC y Junts no se entienden tras años de dura convivencia, puede darse otra combinación: que el PSC, para evitar un gobierno puramente independentista y a cambio de apoyos en Madrid, dé su apoyo a ERC para que forme gobierno con los Comuns. Una carambola.

Tienes ganas de más, ¿verdad? Pues aquí más y mejor:

Gana Illa pero la amenaza del bloqueo continúa, por Ignacio Escolar

10 claves imprescindibles, por Neus Tomas

Un análisis de datos en profundidad, por nuestro fantástico equipo de Datos.

***

Y además… vacunas

Cambiamos de tema y volvemos a la pandemia.

Cuando hablamos de vacunas siempre pensamos en “cuando me la ponga, ya no podré enfermar de Covid”. Y eso es cierto. Pero hay otra parte importante de la historia. ¿Los vacunados transmiten el virus? Es decir, aunque tu cuerpo te protege por la vacuna, ¿podemos contagiar a otros que no estén vacunados?

La respuesta a esa pregunta es fundamental para calcular cuándo podremos acabar con la pandemia: si la vacuna es capaz de cortar en seco el contagio, será mucho más rápido. Por cada vacuna que se ponga, no solo protegemos a una persona sino a más. Si en cambio al ponernos la vacuna nos protegemos pero seguimos siendo transmisores del virus, entonces será todo más lento, porque además inevitablemente la gente vacunada tendrá un comportamiento más relajado.

Hemos preguntado a expertos y esto nos dicen.

Pasaporte. Cuanto más tarde en completarse la vacunación, más diferencias sociales empezará a haber entre los que están vacunados y los que no. Eso genera estratos sociales, queramos o no. Varios países ya ensayan con pasaportes sanitarios y cartillas de inmunidad, documentos que nos permiten cruzar fronteras y… ya veremos qué más. Me invento los ejemplos, pero es que lo veo venir: “¡Fiestas inmunes! Trae tu carnet”, “No está permitida la entrada de sudafricanos sin vacunar en este local”, “Paga un plus y reserva tu asiento en la zona segura solo para vacunados”. Hay que darse prisa con las dosis , que nos puede quedar un mundo lleno de cicatrices.

Historia de los antivacunas. La primera vacuna fue diseñada en 1796 para intentar acabar con la viruela. Durante cincuenta años, la pedagogía científica tuvo que enfrentarse con resistencias antivacunas, que al menos en aquellos momentos tenían algunos miedos reales a los que señalar: la vacunación a veces provocaba infecciones secundarias o efectos secundarios que impedían por ejemplo ir al trabajo, lo que significaba una pérdida de ingresos o incluso del empleo. Ahí empezó todo.

***

Que no se te pase

Trump salió airoso del impeachment en el Senado, como estaba previsto. Eso refuerza al trumpismo dentro de los republicanos, que ya quieren ajustar cuentas internamente.

Esta conversación entre dos de los periodistas que mejor explican las cosas en España: José Antonio Zarzalejos y nuestro compañero Iñigo Sáenz de Ugarte.

Comparativa de leyes trans. Un repaso a la solución que han encontrado en otros países a una demanda social que provoca tensiones en el gobierno de España.

La "vía portuguesa", la alternativa que plantea el Gobierno para no regular el alquiler como prometió. En vez de regular los precios, habría beneficios fiscales para propietarios que limiten el precio voluntariamente.

Un roce en la puerta del bar. La historia de cómo saltó la chispa que desató la brutal agresión por parte de dos policías en un polvorín llamado Linares.

‘Contra el optimismo’ es un texto político muy sugerente, interesante y bien escrito de Santiago Alba Rico en Ctxt. “El pesimismo es la única forma de encarar con dignidad y sin cinismo los tiempos venideros”.

***

Cosas que no sabía

No sabía que Bambi fue interpretada en su momento como una metáfora anti-nazi. El libro en el que está inspirada la película de Disney era una novela para adultos (qué sorpresa, ¿verdad? Con lo agradable de ver que es Bambi…), que fue prohibida en 1936 durante la Alemania de Hitler por parecer una alegoría del sufrimiento de los judíos en Europa. El libro fue en realidad escrito 10 años antes de la llegada de Hitler al poder, pero su autor, Felix Salten, tuvo que salir del país. Lo he leído en este reportaje.

No sabía que el cambio climático está aumentando el tráfico de barcos en el Ártico. Conforme se va derritiendo el hielo, va quedando más cantidad de agua navegable durante el invierno. Y ya se sabe que cada palmo que se cede, la actividad económica lo toma.

No sabía, y eso que llevo usando Twitter intensamente desde 2008, que el pájaro del logo de la red social tiene nombre. Se llama Larry. Y ahora viene un detalle para aficionados al baloncesto: se llama Larry por Larry Bird, jugador de los Boston Celtics cuyo apellido significa ‘pájaro’ en inglés. Lo he visto aquí.

Y hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana más.

