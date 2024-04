Mochila Rupal 35 de Vaude

En este año tan atípico de nieve en el Pirineo hemos tenido la oportunidad de probar una interesante mochila para travesía y alpinismo de la prestigiosa marca alemana Vaude que, curiosamente, este año cumple sus 50 años de creación. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Vaude es una empresa cuyos orígenes de carácter familiar siempre les ha ligado a la construcción de material de escalada, alpinismo, ciclismo y senderismo técnico y de gran calidad.

Sin más, pasamos a hablar del producto en cuestión que es la mochila Rupal 35, diseñada para el esquí de travesía y el alpinismo.

Detalles

Estamos ante una mochila que, nada más verla, se aprecia que está diseñada con materiales muy robustos y siguiendo un diseño claramente orientado al esquí de montaña y el alpinismo, algo que se observa en los múltiples detalles que, a simple vista, nos permiten ver las opciones de colocación de todo el material necesario para portear esquís, piolets, tornillos o cintas exprés. Además, en su interior hallamos compartimentos para la pala y la sonda, así como un sistema para la colocación de la bolsa de hidratación.

Con una capacidad de 35l, aunque ampliables, es un modelo que permite realizar actividades de varias jornadas y portear el material de una forma cómoda gracias a su sistema de suspensión Sinergia Mol Light con chasis de aluminio moldeable que permite extraerle. Gracias a ello, obtendremos una carga estable con un ajuste ergonómico y una gran ventilación de la zona de la espalda. También nos resulta cómoda a la hora de ordenar el material al estar dotada, como ya hemos comentamos, de compartimentos interiores que facilitan la colocación de dicho material. No hay que olvidar tampoco que dispone de zona para porteo de cuerda y soporte para casco.

Sin ser una de las mochilas más ligeras del mercado, sí que está diseñada con materiales de gran robustez y aislamiento, lo que permite su uso en las condiciones más extremas, ya que ofrece gran resistencia a la abrasión, y cuenta con costuras termoselladas y bolsillos totalmente estancos. Estos detalles la convierten en una compañera fiable en actividades de condiciones adversas y de gran exigencia.

Tras unos días de uso, y de hecho desde el primer momento, tenemos que destacar lo bien que se amolda al cuerpo gracias a su sistema de suspensión y su sistema de sujeción, tanto lumbar como de pecho. A diferencia de muchos otros modelos incorpora en vez de una cinta de ajuste dos que son regulables a diferentes alturas.

Capacidad

Por su tamaño de 35l, que ya supera en unos tres litros, más la ampliación que permite, a muchos otros modelos que se encuentra en este mismo rango de mochilas, podríamos utilizarla perfectamente para travesías invernales y actividades de varios días si somos escrupulosos a la hora de preparar el material y minimizando todo aquello que portearemos. También podemos usarla para actividades de alpinismo o escaladas en las cuales necesitemos llevar tanto piolets como material duro de escalada, dígase tornillos de hielo, fisureros, etc.

En nuestro caso, por ejemplo, para una actividad de un día hemos cargado la mochila con el siguiente material y aun podríamos incluir algo más.

En el interior:

Chaqueta técnica.

Forro polar.

Crampones.

Arnés con material de reunión y varios mosquetones.

Pies de gato y botas.

14 cintas exprés y fisureros.

Casco.

Guantes, frontal y sistema de hidratación.

En el exterior:

Cuerda de 70m.

Piolet.

Características

La Rupal 35l de Vaude presenta un peso aproximado de 1.450 gramos y una capacidad, como su nombre indica, de 35 litros, más lo que permite su ampliación.

Las posibilidades de porteo que nos permite son buenas en cuanto a volumen, y destacamos de esta mochila su ergonomía ya que nada más ponérnosla se siente lo cómoda que resulta, gracias especialmente, y como ya comentamos anteriormente, a su sistema Synergy Mold Light con su marco de aluminio de la espaldera. Lo mismo sucede con sus correas de hombros, muy ligeras y cómodas gracias al sistema ErgoShape que proporciona gran movilidad. Lo más reseñable son sus dos bandas de ajuste de pecho regulables a diferentes alturas y que le proporcionan un ajuste inmejorable. Es un modelo que se adapta perfectamente a la espalda, y el material en el interior se acopla fácilmente gracias a los diferentes compartimentos de que dispone, tanto para pala y sonda, como para el sistema de hidratación.

Los materiales utilizados en su fabricación son de gran calidad. El material principal es ripstop, lo que aporta gran robustez, resistencia a la abrasión e impermeabilidad, y nos asegura una mochila duradera.

La forma de la mochila es de tipo tubular, y solamente dispone de un bolsillo en la zona exterior de la seta y otro dentro de este de rejilla con cremallera y enganche para las llaves. En estos bolsillos podemos guardar material que necesitemos usar de forma rápida, dígase guantes de repuesto, gafas o cuchillas, todo esto gracias a su gran capacidad.

En la parte interior de la seta también encontramos indicaciones para actuar en caso de emergencia, protocolos siempre útiles y que en ocasiones nos cuesta recordar en esos momentos de estrés.

El resto del conjunto de la mochila no dispone de bolsillos de ningún tipo, ni en el cuerpo ni en la banda de riñones, lo que puede considerarse un inconveniente en algunas actividades, al no poder acceder a material que podríamos considerar necesario como el GPS o alimentos pero, esto, por otro lado, hace que la mochila sea muy limpia para actividades de alta montaña, evitando enganchones en escaladas de chimeneas, etc.

Exteriormente, la Rupal 35l nos da la posibilidad de portear los esquís gracias a sus cintas laterales. Las de la parte baja, que soportan el peso de los mismos, son de un material de gran resistencia, y las de la parte superior permiten el ajuste y tensado de los mismos. También dispone de sistema para porteo de piolets, casco y cuerda. Esta última la colocaremos bajo la seta donde encontramos un sistema de sujeción con cinta con gancho metálico, lo cual resulta cómodo y rápido.

Hablando de los ajustes, y para no dejarnos nada, la parte baja de la mochila está dotada del ya clásico sistema HeadLocker para ajuste de la parte de la cabeza de los piolets, algo que se hace introduciendo la parte de metal por los orificios de dichos piolet. Además dispone de una pieza de unas dimensiones apropiadas para utilizarlo con guantes.

A diferencia de otras mochilas, parte del material utilizado en los sistemas de cierre y sujeción son metálicos, aunque de gran ligereza, lo que da robustez y evitará roturas.

El acceso al interior de la mochila es un clásico, con seta y sistemas de cordón para cierre en la parte interior. Destacaremos de estos cierres su fácil manejo con guantes al estar dotados de tiradores de grandes dimensiones. El cierre de seta, al igual que el conjunto principal, se realiza con un sistema de cierre metálico por gancho y correa que permite ajustar a diferentes alturas, un método que últimamente vemos mucho, incluso en otras marcas.

Algo que quizás echamos de menos es una cremallera exterior que permita el acceso a material más fácilmente, lo que aportaría comodidad, aunque podría ser problemático en caso de rotura y restaría impermeabilidad a la larga.

En la parte superior de la mochila encontramos también, y como ya hemos comentado, el sistema de colocación para la cuerda con correa para sujeción y un sistema de cierre con gancho metálico.

Su interior, como la mayoría de las mochilas de hoy en día, dispone de zona para colocación de la bolsa de hidratación y de un orificio en la parte superior para poder sacar el tubo de dicho sistema además de espacio para la colocación de pala y sonda.

Por otro lado, la banda de la cintura dispone de dos portamateriales para cintas exprés, colgar guantes e incluso el piolet en un momento puntual.

Además incluye un silbato para uso en caso de emergencia, algo que tan de moda está a la hora del diseño de estas mochilas, y que encontramos situado sobre la propia cinta de ajuste pectoral, al lado del clip de cierre.

En definitiva, y como hemos dicho, la Rupal 35 es un modelo que destaca por lo bien que se acopla al cuerpo. La marca consigue que el sistema sea cómodo, llevando la carga máxima y realizando largos porteos, sin notar excesivamente la falta de acolchado. Una mochila robusta y práctica que nos acompañará durante muchas salidas a la montaña.