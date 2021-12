Maluma, Dani Martín, Simple Minds y Rulo y La Contrabanda, cabezas de cartel del festival Magdalena en Vivo

Maluma, Dani Martín, Simple Minds y Rulo y La Contrabanda serán los cabezas de cartel este próximo verano del festival Magdalena en Vivo, que celebrará su segunda edición en la capital de Cantabria entre el 24 y el 30 de julio de 2022, coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de Santander.

Este evento musical, que se desarrollará en el recinto ubicado en la Campa de La Magdalena de Santander, pone a la venta este mismo jueves los diferentes tipos de abono para las cuatro jornadas de conciertos y a lo largo de las próximas semanas dará a conocer el resto de grupos y artistas que integrarán su cartel, así como el reparto por jornadas y las entradas de día.

La principal novedad de Magdalena en Vivo 2022 será la presencia del cantante colombiano Maluma, con un concierto que forma parte de su gira internacional ‘Papi Juancho Maluma Wold Tour’, en una de sus cinco únicas actuaciones en España y tras cosechar un éxito tras otro en sus shows en Estados Unidos, América Latina y Europa.

Maluma, que es el nombre artístico de Juan Luis Londoño, saltó a la fama en su país natal hace más de una década gracias a temas como ‘Farandulera’, ‘Obsesión’ o ‘La temperatura’ y dio un salto internacional con ‘Carnaval’, una canción que lo catapultó a las primeras posiciones de las listas de ventas de todo el mundo y le permitió disfrutar de sus primeras nominaciones en los Grammy Latinos o en los MTV Europe Music Awards.

Con media docena de discos en el mercado, como ‘Magia’, ‘Pretty Boy, Dirty Boy’, ‘F.A.M.E.’, ‘11:11’ o ‘Papi Juancho’, que da nombre a la gira que recalará en Santander, Maluma se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y en el ídolo juvenil de la música latina a nivel global.

Se trata de uno de los cantantes más populares del mundo, con millones de fans activos en las redes sociales, con cerca de 50 millones de seguidores en Instagram, más de 25 millones en Facebook, 8 millones en Twitter, y casi 30 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

A lo largo de su exitosa carrera ha llenado recintos tan míticos como el Madison Square Garden de Nueva York, ha vendido un millón de entradas en una sola gira o ha reunido a 200.000 personas en un solo concierto, además de ser considerado por los críticos especializados como uno de los artistas de música urbana de mayor influencia en Latinoamérica, ganador de incontables premios y reconocimientos en el mundo de la música.

Por otra parte, esta segunda edición de Magdalena en Vivo tendrá otro de sus momentos más esperados con el concierto de Dani Martín. El músico madrileño cumple 20 años de carrera sobre los escenarios y aprovechará esta nueva gira para repasar en directo todos sus éxitos, entre los que incluirá una selección de los temas de siempre de El Canto del Loco, la banda que lo dio a conocer en sus inicios.

Dani Martín acaba de presentar su último disco, ‘No, no vuelve’, y reconoce que después de lo vivido, y de lo que no se ha podido vivir en los últimos dos años, ya no tiene sentido que la gira se llame ‘Lo que me dé la gana’ como tenía previsto y la ha rebautizado como ‘Qué caro es el tiempo’. “Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. Nos lo merecemos”, asegura.

Tras recorrer España y América con su exitosa gira ‘Grandes éxitos y pequeños desastres’ antes de la pandemia, donde congregó a más de 400.000 espectadores, Martín está de nuevo en la carretera para reencontrarse con sus seguidores. Sus canciones marcaron a una generación durante toda una década al frente de El Canto del Loco, la banda con la que batió innumerables registros antes de consagrase en solitario como uno de los autores, compositores e intérpretes más aplaudidos de nuestro país.

Después de vender más de dos millones de discos, batir récords de venta de entradas, giras de más de 300 conciertos en un año, lograr un hito llenando tres noches consecutivas la Plaza de Las Ventas de Madrid, sumar infinidad de reconocimientos como los Premios 40 Principales, los Premios Ondas, el Premio de la Música a la Mejor Gira o los Premios MTV, Dani Martín se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

Además, Simple Minds celebrará sus 40 años de éxitos con una gira que les llevará por todo el mundo y que recalará en el festival Magdalena en Vivo 2022. Bajo el nombre ‘40 Years Of Hits’, la mítica banda escocesa ofrecerá más de 80 espectáculos en cerca de una veintena de países, y entre las ciudades elegidas estará Santander.

Celebrando estas cuatro décadas de trayectoria, Simple Minds ha publicado un disco en directo y se ha embarcado en una gira mundial que les llevará por algunos de los escenarios más emblemáticos de la historia de la música, como grandes embajadores del new wave, synthpop y post-punk, demostrando una vez más que tienen buenas razones para hacer vibrar a sus millones de fans.

A lo largo de su dilatada carrera, la banda ha vendido 60 millones de discos que contienen algunos temas tan relevantes como para convertirse en una de las formaciones imprescindibles del Reino Unido, cosechando una decena de números uno en ese país y otros tantos en múltiples territorios como Alemania, Francia, Italia, Australia o España.

Otra de las grandes atracciones del festival Magdalena en Vivo llegará con el concierto de Rulo y La Contrabanda, que pondrá la guinda a esta segunda edición, en la que el músico y compositor cántabro celebrará por todo lo alto sus 25 años grabando discos, 13 como compositor y cantante de La Fuga y 12 como líder de La Contrabanda.

Esta cita en Santander se enmarca dentro de un tour de cinco meses de duración que se desarrollará a lo largo del año 2022 y en el que solo como parte de esta gira de aniversario tan especial bautizada como ‘Noches de Fuga y Contrabando – 25 años de canciones’ tocará los temas más conocidos de ambos proyectos, con un 50% del repertorio de cada una de sus dos etapas.

El cantante campurriano promete no dejar fuera ninguno de sus grandes éxitos, en un show que va acompañado de una puesta en escena espectacular y un tema compuesto expresamente titulado ‘Dentro de una canción’. Si el pasado año buscó conectar con su público a través de la emoción y la caricia, en este 2022 Rulo propone una sacudida con su repertorio más conocido y enérgico, recordando esas canciones imprescindibles que sus fans le piden en cada concierto.

Abonos a la venta

Los diferentes tipos de abono que dan acceso a todos los conciertos de esta segunda edición del festival Magdalena en Vivo están disponibles desde este mismo momento en la web oficial del evento, www.magdalenaenvivo.com, y se pueden adquirir a un precio reducido durante la oferta de lanzamiento.

Así, el Abono General está a la venta desde 70 euros más gastos de gestión y da acceso a la zona de pista los cuatro días del festival, además de incluir una pulsera y una mochila conmemorativa del evento.

En el caso del Abono Junior, gran novedad de esta edición, está destinado a menores de 16 años y sale a la venta desde 49 euros más gastos de gestión. Da acceso durante las cuatro jornadas de festival a la zona a la que acuda el padre, madre o personada designada por estos, y será obligatorio presentar el DNI en la entrada al recinto.

Además, el Abono VIP sale a la venta desde 199 euros más gastos de gestión, y da acceso los cuatro días del festival a la Zona VIP. Este espacio tiene una entrada exclusiva y sin colas, carpas cubiertas, zona de descanso, baños privados, acceso a la Gold Line de primera fila durante los conciertos, barra con precios reducidos en bebida y comida, dos consumiciones gratuitas por día y ágape de bienvenida. Además, los que opten por este tipo de abono tendrán una pulsera y una mochila conmemorativa del evento.

Una vez que se anuncie el cartel completo del festival en las próximas semanas, se hará público también el reparto de los artistas por cada jornada y saldrán a la venta las entradas de día para cada uno de los conciertos a través de la web oficial, www.magdalenaenvivo.com.

El festival Magdalena en Vivo 2022 cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de diferentes empresas privadas.