Las direcciones generales de Innovación y Cultura en Santander no serán ocupadas hasta 2021

El Ayuntamiento de Santander entrará en 2021 sin nuevos directores generales de Cultura e Innovación, puestos del área de influencia de Ciudadanos que llevan meses sin cubrir. El portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha manifestado hoy que se sigue "avanzando" en la designación de nuevos directores generales que sustituirán al ahora concejal Felipe Pérez Manso (Innovación) y al dimisionario Enrique Bolado (Cultura). Aunque los nuevos titulares de las direcciones generales están designados, sus nombres no se han hecho públicos y el hecho de que no sean funcionarios está dilatando el proceso de designación.

Esta situación reproduce la ocurrida cuando Felipe Pérez Manso ocupó la recién creada Dirección General de innovación. El equipo de gobierno PP-Cs tardó meses en oficializar su nombramiento. Cuando la reordenación de las concejalías de Ciudadanos se llevó a cabo por la dimisión de Sanjuán en septiembre, Pérez Manso dejó de ser director general el 21 de dicho mes para ocupar el puesto de concejal de Innovación, Contratación y Deportes. Desde entonces la Dirección General sigue vacante y no se espera ocuparla hasta ya entrado 2021.

Algo parecido pasa en Cultura. El propio Javier Ceruti asumió el puesto de concejal en sustitución de María Luisa San Juan. Cuando acababa de asumir la responsabilidad, su director general, Enrique Bolado, dimitió. El hecho se produjo a finales de octubre y desde entonces la plaza sigue vacante y tampoco se espera cubrirla hasta 2021.

Independientemente de quiénes sean los nuevos directores generales, queda claro que ambos no serán funcionarios. La nueva regulación estatal considera excepcional que estos puestos se cubran con personas que no sean empleados públicos. La razón de esta medida es el ahorro que supone a las administraciones ya que así no tienen que asumir un gasto nuevo importante (la plaza de director general está dotada en Santander con una retribución de 64.000 euros al año). Al optar Ciudadanos por aspirantes ajenos a la Administración, aparte del gasto que entraña a las arcas municipales, supone un proceso administrativo más arduo y lento ya que hay que justificar la designación de los mismos.

Este jueves, Ceruti ha dicho que se va "avanzando" en los "trámites burocráticos" para el nombramiento de los nuevos directores generales de Innovación y Cultura, sin entrar en más detalles.