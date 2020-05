Medidas admitidas y denegadas: el Estado estima parcialmente las peticiones de Cantabria para la fase 2

El Gobierno de Cantabria ha advertido que "seguirá luchando" para que en esta fase 2 de la desescalada, que comienza este lunes 25 de mayo, se puedan permitir las actividades solicitadas por la Comunidad Autónoma que no se han incluido en la orden que el Ministerio de Sanidad ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado.

El Ejecutivo reitera que son medidas que "reactivan la economía, benefician la movilidad de los cántabros sin poner en juego la emergencia sanitaria y se ajustan a las características propias de nuestro territorio y a la idiosincrasia de los pueblos cántabros".

Además, subraya que el Estado vuelve a referirse en la orden SND/440/2020 de 23 de mayo a la capacidad de llegar a acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas de forma bilateral y en cumplimiento del ejercicio de la cogobernanza. "Por ello seguiremos pidiendo al presidente el poder decidir y gestionar las medidas yactividades que beneficien a los cántabros", aseguran desde el Ejecutivo.

El Gobierno de Cantabria ha analizado durante este sábado la orden publicada en el BOE para clarificar las medidas propuestas por la comunidad autónoma que han sido admitidas y denegadas o aceptadas en parte. Una orden que "deja claro que la competencia exclusiva" en playas le corresponde a los Ayuntamientos.

Medidas admitidas

Entre las medidas admitidas figura la apertura, a partir de este lunes 25 de mayo, del Parque de la Naturaleza de Cabarceno con limitación del aforo al 20% de su capacidad, 2.000 visitantes, manteniendo las medidas de seguridad; y la apertura del teleférico de Fuente Dé al 50% de aforo que era la propuesta de Cantabria, con el cumplimiento exhaustivo de todas las medidas de higiene.

Se ha flexibilizado la posibilidad de que el paseo infantil se realice con todos los convivientes en un mismo domicilio pero solo en municipios o entes territoriales inferiores a municipio de menos de 10.000 habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que esta petición sólo se ha estimado parcialmente.

También se permite la realización de obras en todo tipo de viviendas, incluidas las habitadas, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas. Esta medida que afecta a un amplio sector de la construcción, del que viven muchas familias, tanto trabajadores de empresas como autónomos -aproximadamente 3.000 en Cantabria-, ya la pidió el Gobierno de Cantabria en el documento de acceso a la fase 1.

Por otro lado, se ha estimado parcialmente la petición de aforos tanto en el interior como en terrazas de bares y restaurantes. Cantabria lo había pedido también para el comercio minorista y actividades de prestación de servicios en establecimientos y locales comerciales y en mercadillos y en estos supuestos no se ha aceptado nada.

Se ha estimado parcialmente la solicitud sobre el levantamiento de la suspensión de plazos. Cantabria había solicitado las reformas legales precisas para el levantamiento de los plazos administrativo en fase 2, pero el Estado los levanta el próximo 1 de junio.

Desde el Gobierno de Cantabria indican que las modificaciones normativas señaladas están permitiendo, de hecho, la reanudación de lacontratación, pero no así el de otras muchas actividades administrativas, como subvenciones, licencias y todo tipo de autorizaciones de tipo urbanístico o ambiental, tan necesarias para la implantación de nuevas empresas.

Añade que diversas comunidades autónomas ya están procediendo aefectuar levantamientos de suspensión casi generalizados para diversos ámbitos, si bien el problema surge en procedimientos en los que intervengan diversas administraciones, como es el caso del bitrasvase del Ebro que esta pendiente del Estado y afecta "de lleno a Cantabria".

Medidas denegadas

Entre las medidas denegadas figura la flexibilización en la restricción de aforos en establecimientos y locales comerciales; hostelería y restauración y celebración de mercadillos, que no se admite según había solicitado Cantabria en función del tamaño del municipio.

No se permite tampoco que dentro de la práctica no profesional de deporte el límite territorial para el ciclismo, el senderismo y el surf sea la provincia. Y no se admite la modulación en la suspensión de plazos en la fecha solicitada.