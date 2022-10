Alrededor de 125.000 personas siguen en riesgo de pobreza en Cantabria pese a la ligera mejoría de los indicadores

Unas 125.000 personas estaban en riesgo de pobreza en Cantabria en 2021, lo que supone el 21,4% de la población total y un descenso del 2,9% o unas 16.000 personas respecto a 2020, según los datos que ha ofrecido este lunes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Cantabria a raíz del XII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015-2021', presentado el pasado viernes.

Así lo ha indicado el presidente de EAPN Cantabria, Daniel Pesquera, quien ha destacado que este último año se ha registrado en Cantabria una mejora en la “práctica totalidad” de las estadísticas que se ofrecen con el indicador Arope (en riesgo de pobreza y/o exclusión, en español), que tiene en cuenta la población en riesgo de pobreza, la población con carencia o privación material severa (PMSS), y la que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH).

Con ese descenso de cántabros en riesgo de pobreza, que a nivel nacional ha aumentado 0,8 puntos, la región se sitúa entre las cinco comunidades autónomas con menor tasa AROPE.

El análisis por sexo indica que el importante descenso de la tasa en Cantabria se debe a la mejora en la situación de los hombres, donde se reduce en 5,6 puntos, mientras que para las mujeres se mantiene prácticamente como en 2020. Así, la brecha de género aumenta y la tasa AROPE en el sector femenino llega al 22,3%, siendo la de los hombres del 20,5%.

Privación material severa

En cuanto a la PMSS, se trata de un indicador de carencia, que muestra la dificultad para consumir algunos productos concretos básicos que se definen a nivel europeo y supone una vulnerabilidad muy grave para los afectados. Se emplean 13 factores, y si una persona tiene carencia de 9 de ellos, se considera en PMSS.

Los indicadores son: retrasos en pago de gastos de vivienda principal o compras a plazos en el último año; no poder permitirse una temperatura adecuada en la vivienda; no poder irse de vacaciones al menos una semana al año; no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos; no poder tener un automóvil; no poder sustituir muebles estropeados por unos nuevos; no poder sustituir la ropa; no poder tener dos pares de zapatos; no poder reunirse con amigos o familiares para comer o tomar algo una vez al mes; no poder realizar actividades de ocio regularmente; no poder gastar dinero en si mismo; no poder permitirse conexión web en el hogar.

Solo cuatro de ellos muestran en Cantabria valores más altos que la media nacional, y la mayor diferencia está entre las personas que no pueden permitirse internet, que en Cantabria es del 10% y en España del 2,7%. Los otros tres son el no poder irse de vacaciones (34% respecto al 32,7%); no poder comer carne (6%-4,7%); y no poder reunirse con amigos o familiares (9,3%-8,6%).

En relación con el año anterior han descendido 5 factores y 8 han aumentado, destacando el crecimiento de cántabros que no pueden permitirse una temperatura adecuada en sus hogares que dobla su porcentaje hasta el 11,5%. También han aumentado un 68,7% las que no pueden consumir proteínas; un 60,7% los que no pueden quedar a tomar algo; y un 53,6% quienes no pueden participar en actividades de ocio.

Pobreza severa

La pobreza severa agrupa a las personas que viven en hogares con ingresos “extraordinariamente bajos”, con una renta inferior a 6.417,3 euros al año (535 al mes).

En 2021, la tasa de pobreza severa en Cantabria ha sido del 6%, lo que supone una reducción de 2,7 puntos frente al año pasado y sitúa a la región como la tercera de España con menos tasa, solo por encima de Navarra y País Vasco. En términos absolutos, en Cantabria hay unas 35.000 personas en esta situación, por las 50.900 de 2020.

Baja intensidad de empleo

El indicador BITH, que se refiere a las personas en edad de trabajar que viven en hogares en los que se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo, es el único que no ha registrado una mejora en 2021, ya que ha marcado un incremento de 16.000 personas o del 3,5% respecto a 2020, lo que supone que en Cantabria hay, en total, 50.000 personas en esta situación.

Esta tasa BITH (Baja intensidad de empleo) en la región se sitúa justo por debajo de la media nacional (11,6%), y, además, ha aumentado para ambos sexos en Cantabria, sobre todo en las mujeres, que ha subido 6,2 puntos, respecto al crecimiento de un punto en el caso de los hombres. Esto indica que de esas 16.000 nuevas personas que están en esa situación, 14.000 son mujeres.

Renta y desigualdad

Según detalla la EAPN, la renta media por persona en Cantabria es de 12.848 euros, 579 euros mayor que la media nacional. Respecto a 2020, ha aumentado 100 euros, mientras que a nivel nacional lo ha hecho 22. Respecto a la renta por unidad de consumo, para 2021 es de 18.659 euros, 556 euros superior a la media de España y con un aumento frente al año anterior de 81 euros, por los 13 nacionales.

Respecto a la desigualdad en Cantabria, medida por varios indicadores como el GINI, la cantidad de gente pobre es algo mayor que en 2020, y se sufre “con mayor intensidad”, y se reduce el tamaño del grupo de población más rica, así como sus ingresos.

Con todos estos datos, las entidades que forman la EAPN en Cantabria han agradecido los avances conseguidos en los últimos meses con la Administración, y han hecho un llamamiento para que, “estando cerca las elecciones”, se siga trabajando en esta línea de consenso y se puedan llevar a cabo acciones políticas sociales para mejorar la situación en estos colectivos y alcanzar los objetivos de la agenda 2030.

“Es necesario hacer políticas distintas, porque con las que se han implementado hasta ahora no hemos conseguido reducir la pobreza y la exclusión social”, ha concluido Daniel Pesquera.

Previsiones para 2022

Finalmente, preguntado por las previsiones de estos datos para 2022 y el posible aumento de la pobreza provocado por la Guerra en Ucrania, Pesquera ha subrayado que aunque los datos se conocerán “el año que viene” y será cuando se sepa cómo ha afectado el conflicto bélico, todos saben “la problemática que hay con la energía” y que cada vez suben más los precios y hay menos recursos económicos, por lo que pagar los suministros “será cada vez más difícil”.

Por otro lado, el secretario técnico en Coordinadora Cántabra de ONGD, Juan Carlos Velasco, ha presentado el programa de actividades para esta semana con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que incluirá -además de un acto en la plaza de Ayuntamiento que ha tenido lugar a las 11.00 horas- un espectáculo de marionetas gigantes para niños en la Filmoteca de Cantabria el 22 de octubre, a las 12.00 horas, así como la proyección de una película.