La alcaldesa de Camargo dice que “detrás” de la denuncia por los pagos de Escobedo está Diego Movellán

La alcaldesa de Camargo y anterior pedánea de Escobedo, la socialista Esther Bolado, ha mostrado su tranquilidad por el sobreseimiento la causa por posible infracción penal de ella, de la actual pedánea de la localidad y del presidente del club de fútbol Unión Montañesa en relación a supuestos pagos “irregulares” al club por parte de la Junta Vecinal, al tiempo que ha afirmado que “detrás” de la denuncia está el que fuera su antecesor y ahora diputado nacional, Diego Movellán.

La alcaldesa ha afirmado que “es una estrategia que les ha salido muy mal, han calculado muy mal los tiempos con el único objetivo de acabar con mi carrera política”, y que “detrás de todo esto está el diputado nacional Diego Movellán”, que ahora es el candidato a la Alcaldía del municipio por el PP, ha recordado.

“Todos conocemos sus maneras: lo hemos visto con la ministra, las calificaciones que tuvo hacia ella --en alusión a Yolanda Díaz, al afirmar que ”en Podemos las mujeres ascienden si se agarran fuerte a una coleta“--, y en mis cuatro años de legislatura, las calificaciones y insultos eran diarios hacia mi persona”, ha denunciado.

En opinión de Bolado, se trata de una “trama” que “ha utilizado a los tres peones de la Junta Vecinal de Escobedo” para denunciarla “de ser delincuente”. “Creo que es lo suficientemente grave como para que ahora, si fuesen valientes, tuvieran que pedir disculpas, aunque el daño ya está hecho y no tiene arreglo”.

En este sentido, ha asegurado que la denuncia es “un antes y un después” y “no tiene vuelta atrás”. “Que ni se les ocurra a ninguno mirarme a la cara porque como siempre he dicho, en política no vale todo y no lo voy a consentir”, ha enfatizado.

Por otra parte, la alcaldesa ha asegurado que siempre ha estado “tranquila” pero en este “largo año” su familia ha “sufrido” porque “nunca han entendido esta denuncia porque saben quien soy y lo que nunca se me ocurría hacer”. Así, tras el fallo, Bolado se ha “quedado feliz por la satisfacción de ver a mis padres tranquilos”.

La denuncia que dio lugar a este procedimiento señalaba que entre 2007 y 2019 la Junta Vecinal de Escobedo de Camargo abonó 177.542 euros en favor de la Unión Montañesa calificados como subvenciones sin que, según se indicaba en el escrito, mediara acuerdo expreso de la citada entidad local.

Sin embargo, en un auto notificado esta semana, el juez señala que los pagos realizados por la Junta Vecinal al equipo de fútbol de la localidad “no podían ser más transparentes” y que “no cabe hablar de ninguna modalidad de distracción de fondos públicos”, motivo por el cual acuerda el archivo de la causa.